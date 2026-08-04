Záchranář se obrátil na policisty z Pece pod Sněžkou před 20. hodinou. Když hlídka dorazila, řekl jim, že muž nekomunikuje a už si ho všiml o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce.
Když pak policisté žádali, ať muž prokáže svou totožnost, neuspěli. Nereagoval a nedal jim žádný doklad.
Muž byl oblečený do světle modrých džínových kraťasů a hnědého trika.
S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
„Policisté touto cestou žádají širokou veřejnost o pomoc při ztotožnění muže, může se jednat i o cizince. Pokud muže znáte, víte, kde se zdržuje, kde pracuje nebo máte jakékoliv jiné poznatky vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte nás na lince 158,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Základna ZZS v Temném Dole, před níž se ležící muž našel
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