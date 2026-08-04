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Záchranář našel v Krkonoších neznámého muže, nemluví a nemá doklady

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  11:48

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Policisté žádají, zda někdo poznává muže nalezeného bez dokladů v Temném Dole v Krkonoších. | foto: Policie ČR

Neznámého muže našel v pondělí večer v Krkonoších zdravotnický záchranář. Ležel před jejich základnou v Temném Dole a nedalo se s ním nijak dorozumět. Záchranář přivolal policisty, muž skončil v nemocnici. Policie nyní zveřejnila jeho fotografie a žádá veřejnost, zda dotyčného někdo pozná.

Záchranář se obrátil na policisty z Pece pod Sněžkou před 20. hodinou. Když hlídka dorazila, řekl jim, že muž nekomunikuje a už si ho všiml o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce.

Když pak policisté žádali, ať muž prokáže svou totožnost, neuspěli. Nereagoval a nedal jim žádný doklad.

Policisté žádají, zda někdo poznává muže nalezeného bez dokladů v Temném Dole v Krkonoších.

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Muž byl oblečený do světle modrých džínových kraťasů a hnědého trika.

S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.

„Policisté touto cestou žádají širokou veřejnost o pomoc při ztotožnění muže, může se jednat i o cizince. Pokud muže znáte, víte, kde se zdržuje, kde pracuje nebo máte jakékoliv jiné poznatky vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte nás na lince 158,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Základna ZZS v Temném Dole, před níž se ležící muž našel

Základna ZZS v Temném Dole, před níž se ležící muž našel

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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