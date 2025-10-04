Špindlerovka leží v nadmořské výšce 1 200 metrů, pár desítek metrů od vozovky začíná hřebenová trasa a rozkládá se klidové území Krkonošského národního parku (KRNAP).
Přestože málokomu přijde divné, že na Špindlerovu boudu jezdí jedno auto za druhým a linkové autobusy tu mají konečnou zastávku, v Krkonoších to je ojedinělé. Všude jinde se do těchto nadmořských výšek motoristé bez povolenky nebo výjimky ze zákona nedostanou.
Do horského sedla jezdí srazy veteránů. Jakmile napadne sníh, drifteři na silnici trénují smyky. Fenoménem se stala autoturistika.