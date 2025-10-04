Silnice na Špindlerovku jako Jižní spojka. Vyjížďky na hřebeny trápí město i boudy

Premium

Fotogalerie 15

Rušná silnice kolem Erlebachovy boudy směrem na Špindlerovku (11. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Plecháč
  16:00
Provoz na Špindlerovu boudu v Krkonoších je enormní. Auta nepotřebují povolenku, ochranáři ani město nemohou regulovat počet autobusů. Špindlerův Mlýn, kterému horská silnice patří, by rád vjezdy na hřebeny omezil. Nalézt efektivní způsob se však zatím nepovedlo.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Špindlerovka leží v nadmořské výšce 1 200 metrů, pár desítek metrů od vozovky začíná hřebenová trasa a rozkládá se klidové území Krkonošského národního parku (KRNAP).

Přestože málokomu přijde divné, že na Špindlerovu boudu jezdí jedno auto za druhým a linkové autobusy tu mají konečnou zastávku, v Krkonoších to je ojedinělé. Všude jinde se do těchto nadmořských výšek motoristé bez povolenky nebo výjimky ze zákona nedostanou.

Do horského sedla jezdí srazy veteránů. Jakmile napadne sníh, drifteři na silnici trénují smyky. Fenoménem se stala autoturistika.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace

Neznámý vandal poničil jednu z velkoplošným maleb, které vznikaly při druhém ročníku Street Art Festivalu v Hradci Králové. Barevný mural s ornamentálními vzory na Benešově třídě zčásti zabílil a...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy

Premium

V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

Silnice na Špindlerovku jako Jižní spojka. Vyjížďky na hřebeny trápí město i boudy

Premium

Provoz na Špindlerovu boudu v Krkonoších je enormní. Auta nepotřebují povolenku, ochranáři ani město nemohou regulovat počet autobusů. Špindlerův Mlýn, kterému horská silnice patří, by rád vjezdy na...

4. října 2025

V Královéhradeckém kraji vede ANO před SPOLU. Do sněmovny mají blízko nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vede po sečtení více než poloviny hlasů hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na...

4. října 2025  15:54

Divadelní improshow spolku Bizoni míří do hradecké knihovny

Metro.cz

Knihovna města Hradce Králové se promění v divadelní jeviště, na němž v úterý v 18 hodin vystoupí spolek B.I.Z.O.N.I. se svou oblíbenou improshow.

4. října 2025  10:59

Dva dny po triumfu v Superpoháru to USK pálilo. Zářila Čechová, blýskly se mladice

Basketbalistky ZVVZ USK Praha dva dny po triumfu v Superpoháru porazily v české lize Trutnov 100:65. V prvním domácím utkání v sezoně byla nejlepší střelkyní devatenáctinásobných mistryň letní posila...

3. října 2025  20:22

Škodovky po srážce skončily pod železničním náspem, jedna z nich zbourala značku

Poměrně neobvyklá nehoda se ve čtvrtek stala poblíž železniční zastávky v Hronově na Náchodsku. Srazily se tam dvě škodovky, které po nárazu skončily v příkopu mezi silnicí a náspem. Nikdo se...

3. října 2025  17:07

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

Metro.cz

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

Srnce uvěznila v rybníce změť rostlin, pohotový student pro něj neváhal skočit

Pohotovou reakci prokázal při školní praxi osmnáctiletý student Ivan Hůlka z České lesnické akademie v Trutnově. Když s dalšími prořezával dřeviny u rybníka na okraji města, zahlédl topícího se srnce...

3. října 2025  12:08

Urážky a hádky. V zastupitelstvu Hradce Králové roste předvolební nervozita

Značnou předvolební nervozitou trpí zastupitelstvo Hradce Králové. Do Sněmovny kandiduje sedm zastupitelů ze tří stran a velké napětí mezi městskými reprezentanty roste nejméně od srpna. Hádky,...

3. října 2025  9:19

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Dlabaný člun i broušené sekery. Archeopark ukazuje experimenty v novém

V Archeoparku Všestary u Hradce Králové vznikla nová expozice zaměřená na dvě oblasti experimentální archeologie – plavbu po moři ve dlabaných člunech a vrtání kamenných seker. Archeopark tvrdí, že...

2. října 2025  17:21

Dva ze tří poslanců ANO v čele Hradeckého kraje by si nechali obě funkce

Tři přední kandidáty hnutí ANO čeká po volbách rozhodování, jak naloží se svou pozicí ve vedení Královéhradeckého kraje. Poslanci a náměstci hejtmana Jana Berkovcová a Jiří Mašek jsou jedničkou a...

2. října 2025  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.