VIDEO: Turista natočil tragický pád dvou mužů ze zledovatělé Sněžky

„Jezu...,“ říká šokovaně autor videa, když jeden člověk začal sjíždět svahem pod polskou observatoří a ztratil se z dohledu. Krátce nato jej však následoval další turista.

„A druhý...,“ ulekl se jiný z turistů na stezce. „Jezu, co se stalo?“ ptá se sám sebe autor videa, který stoupal řetězovou cestou a byl již těsně pod vrcholem hory. Záběry zveřejnil na síti X polský portál Remiza.pl.

Krkonošští záchranáři si videa na sociálních sítích všimli, komentovat ho však odmítli.

„Je to lidská tragédie a takové video by se šířit nemělo, není na tom co komentovat. To, že se jednalo o pád z vrcholu, se vědělo od počátku. Stalo se to před nástupem na cestu,“ uvedl mluvčí krkonošské horské služby Marek Fryš.

„Terén v hřebenových partiích je nadále ledovatý, místy leží vrstvička sněhu, hodně fouká. Výstupy mohou být dál nebezpečné, návštěvníci si musí zhodnotit předpověď počasí, své vybavení i zdatnost,“ řekl Fryš.

Záchranáři dostali hlášení o nehodě v úterý 30. ledna po 14. hodině. Do záchranné akce se zapojilo 22 členů polské horské služby a šest polských vojáků. Češi měli na místě čtyři záchranáře horské služby a dva vrtulníky zdravotnické záchranné služby. Poláci vyslali jeden vrtulník.

„Na místě záchranáři našli těla dvou lidí, zemřeli na následky pádu z přibližně 900 metrů,“ uvedla polská horská služba. Muži při pádu překonali i Jubilejní cestu, která vede po severním svahu Sněžky od Slezské boudy na vrchol hory. V zimě je zavřená, když ji zasype sníh, splyne s úbočím hory.

Za pomoci lan a českých kolegů polští záchranáři mrtvé vyprostili ze dna kotle a převezli do Karpacze. Pátrali dál, protože podle prvotních a zmatených informací z místa se mohlo zřítit z vrcholu více lidí. Nikoho dalšího ale záchranáři nenašli. Akci ukončili až mezi 18. a 19. hodinou.

Na Sněžce dosud leží přes 150 centimetrů sněhu, polská záchranná služba GOPR varuje před zledovatělým terénem. V Krkonoších platí nejnižší, tedy první stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Horská služba vydala dvě upozornění na ledovku a náledí po celých horách již v druhé půli ledna.

„Doporučujeme užití maček či nesmeků. Dále pozor na řetězové cestě vedoucí od Slezské boudy na vrchol Sněžky. V horní partii cesty jsou již řetězy pod sněhovou pokrývkou a neplní již tak svoji zádržnou funkci,“ varovala nedávno Horská služba Krkonoše.

V únoru 2022 se z vrcholu Sněžky zřítil na polskou stranu hory do kotle Lomničky mladý muž. Jeho pád po strmém zledovatělém svahu byl dlouhý téměř 400 metrů, muž ale přežil.

V lednu roku 1975 skončil obdobný pád turisty do údolí Lomničky smrtí tří lidí. Tehdy po pádu zledovatělým svahem zahynul turista i dva členové krkonošské horské služby, kteří se ho pokusili zachránit.