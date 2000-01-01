Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Zůstanou zde podobně jako v předchozích letech do podzimu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sítě na Sněžce a v Obřím sedle se poprvé objevily v roce 2020. Od té doby je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) před letní sezonou instaluje každoročně.
Metr vysoká červená síť odděluje prostor přírody od plochy vymezené turistům.
Dvacítka pracovníků se na vrchol a do jeho okolí vydala rozmístit přibližně dva kilometry sítí.
Podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného díky sítím počet přestupků na Sněžce v minulých letech klesl na minimum.
Naopak v době, kdy na Sněžku vyrazí větší množství výletníků a sítě tam ještě nejsou, turisté opět překonávají stávající řetězové zábrany a posedávají v místech, kde nemají co dělat.
„Ukázaly nám to minulé víkendy, kdy bylo pěkné počasí a opakovala se situace z dob, jako když tam v letní sezoně sítě nebyly. Nějaký čas to ještě bude muset fungovat, protože lidé řetězové zábrany nerespektují, takže je třeba to posílit ochrannou sítí,“ vysvětluje mluvčí Radek Drahný (na snímku).
Na Sněžce sítě zůstanou až do podzimních měsíců. „Necháváme tam sítě tak dlouho, jak to jen lze s ohledem na předpověď počasí a první sníh, pak už to nemá smysl. Zpravidla sítě sundáváme na přelomu října a listopadu,“ říká Radek Drahný.
Přímo na vrcholu, kde jsou řetězové zábrany, ochranáři sítě přidělávají na nerezové sloupky.
Na přístupových cestách na Sněžku, kde sloupky s řetězy chybějí, instalují ochranáři do země roxory a sítě upevňují na ně.
Ochranné sítě nejsou jediným opatřením, kterým se správci parku snaží v létě zmírnit dopady nadměrného turismu. Posilují také strážní službu, celý den je na vrcholu přítomen strážce, jenž dohlíží na dodržování zákonných pravidel. V exponovaných termínech službu posilují i policisté.
Na Sněžce jsou také cedulky s informacemi o vzácných druzích, které zde rostou nebo žijí a které pohyb návštěvníků volným terénem může ohrožovat.
V minulých letech přibyly na Sněžce dřevěné lavičky, aby turisté neměli motivaci přelézat zábrany a piknikovat na vzácných trávnících.
Sněžka je zdaleka nejnavštěvovanějším místem Krkonoš a celé republiky, v létě na ni vyjde nebo vyjede lanovou dráhou z Pece až deset tisíc turistů denně.
Roční průměrná teplota na vrcholu je 0,2 stupně Celsia. Kvůli vysokému množství dešťových a sněhových srážek se řadí mezi nejextrémnější prostředí u nás.
Jehlancovitý tvar 1 603 metrů vysoké hory vznikl v dobách ledových. V důsledku mrazivého a větrného klimatu se tam vytvořily mrazem tříděné půdy.
Z přírodovědeckého hlediska je přírodní prostředí na Sněžce nenahraditelné. Kromě neživé přírody je domovem řady druhů charakteristických pro severskou tundru a alpínské trávníky.
Roste zde rozrazil chudobkovitý, pampeliška krkonošská, jestřábník severský nebo bika klasnatá, lipnice plihá a sítina trojklanná.
Na zemi na skalách hnízdí pěvuška podhorní či linduška horská. Kamenné sutě jsou domovem lišejníků rodů pukléřka a šídlovec.
