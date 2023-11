V Krkonoších nasněžily další centimetry, lanovka na Sněžku stála

Teplota na Sněžce ve druhé polovině noci ze čtvrtka na pátek klesla z minus tří na ranních zhruba minus osm stupňů Celsia. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla pocitová teplota kvůli silnému větru výrazně nižší, a to kolem minus 17 stupňů.

Vítr měl na Sněžce v pátek ráno v nárazech rychlost kolem 70 kilometrů v hodině. Provoz lanovky je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice na Růžové hoře na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.

Poté, co dopoledne vítr zeslábl, se provoz horního úseku lanovky na Sněžku podařilo obnovit. V provozu bude do 18 hodin. Od pátku do neděle jezdí v Krkonoších ještě lanovky z Janských Lázní na Černou horu a ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Jejich provoz vítr neomezil. Od pondělí budou lanovky na Černou horu a Medvědín, stejně jako lanovka na Sněžku, opět mimo provoz.

Lanovka na Sněžku má vždy od 6. listopadu do pátku 15. prosince kvůli pravidelné údržbě podzimní odstávku. V tomto období jezdí pouze o víkendech a 17. listopadu, kdy je státní svátek.