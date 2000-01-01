náhledy
Do Krkonoš dorazila o víkendu ta pravá zima. Horská střediska na sociálních sítích vybízejí lyžaře, aby se už pomalu chystali. Lyžařská sezona by letos mohla začít ve velkém stylu. Sněžná děla v Peci pod Sněžkou jedou na plné obrátky, vlekaři připravují lanovky. Ve vyšších partiích už by se dalo vyrazit i na běžky nebo skialpy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vlekaři na sjezdovce Javor přidělávají kotvy a dokončují poslední úpravy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sněžná dělá jedou naplno. Poprvé se lyžařské vleky rozjedou v pátek na Černé hoře.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Předsezonní investice SkiResortu Černá hora - Pec šly zejména na posílení zasněžování a na úpravy sjezdovek a další provozní techniky. O úpravu sjezdovek se na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou budou starat také čtyři nové rolby.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Česko tento týden čeká ryze zimní počasí. Největší sněhovou nadílku by měla přinést tlaková níže ve čtvrtek, na jihovýchodě napadne až 15 centimetrů. Na většině území včetně nížin meteorologové předpokládají tvorbu sněhové pokrývky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Nedávný požár hotelu Hořec v Krkonoších napáchal škodu za 15 milionů. Policie prověřuje požár pro podezření z obecného ohrožení a poškození cizí věci.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V Peci pod Sněžkou leží asi pět centimetrů sněhu. V ulicích jednoho z nejznámějších lyžařských středisek v Krkonoších je turistů zatím pomálu. Klid před bouří?
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přijíždějící turisté by se na cestách určitě měli mít na pozoru. Ostatně zástupci Pece pod Sněžkou na Facebooku uvedli, že následující dny by mohly přinést krásnou zimní atmosféru, ale zároveň i náročnější podmínky na silnicích a horských cestách. „Pokud se chystáte do Pece nebo na hřebeny, myslete prosím na bezpečnost,“ uvádějí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Místní měli v pondělí po víkendovém sněžení dost práce s vyhrnováním sněhu z chodníků.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na túru je dobré vyrážet jen s vhodným zimním vybavením – nepromokavou obuví, teplými vrstvami a ideálně i nesmeky do sněhu a ledu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pohled z Podkrkonoší nabízí zajímavý kontrast. Zatímco dole je skoro zeleno, na Černé hoře to už vypadá na brzkou lyžovačku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ve směru k lanovce na Sněžku. Lanovka je v listopadu v provozu o víkendech, je však dobré si předem ověřit aktuální provoz s ohledem na vítr a počasí. U dolní stanice lze navštívit novou expozici Sněžka 1603.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V Peci pod Sněžkou doporučují auto raději nechat na parkovištích v údolí a nevyrážet s ním zbytečně výš do hor.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V Peci pod Sněžkou je podle kamer Humlnet v pondělí okolo minus dvou stupňů, u Husovy boudy minus pět, na Sněžce až skoro minus deset.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Počasí konečně přeje zimě, v areálu jsme dnes začali zasněžovat,“ uvedla Zuzana Ondokuzmayis ze Skiareálu Špindlerův Mlýn. Lyžařká sezona tu začne 12. prosince při akce Špindl Ski Opening (23. listopadu 2026).
Autor: Skiareál Špindlerův Mlýn