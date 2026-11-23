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Dřív podchod pro otrlé, teď ozdoba. Hradec ukázal proměnu za 38 milionů
Proměna největšího podchodu v Hradci Králové je hotová. Za minulého režimu to měla být jen díra v zemi s tunelem pod Gočárovým okruhem, ale díky architektu Karlu Schmiedovi vzniklo velkorysé dílo s...
Na Královéhradecku se srazil vlak s autobusem, tři lidé jsou zranění
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se dnes ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku...
OBRAZEM: Do Krkonoš dorazila pravá zima, ve čtvrtek napadne až 15 centimetrů sněhu
Do Krkonoš dorazila o víkendu ta pravá zima. Horská střediska na sociálních sítích vybízejí lyžaře, aby se už pomalu chystali. Lyžařská sezona by letos mohla začít ve velkém stylu. Sněžná děla v Peci...
Broumov obnovil kavárnu Herzog, fotograf-kavárník jí vtiskl vídeňský punc
Proslul výtečnými fotografiemi barokních kostelů na Broumovsku, letos se však Jan Záliš po třiceti letech naplno vrátil k původní profesi kuchaře-číšníka. Pátým měsícem provozuje Café Herzog. Kdysi...
Vánoční sbírka: S malým autistou žijí v garsonce, chybí peníze na terapie i hračky
Šestiletý Damián s autismem vyrůstá bez otce. S maminkou a babičkou žije v garsonce, většina příjmů padne na bydlení a jídlo. Když lékaři před třemi lety u chlapce potvrdili poruchu autistického...
Neustoupí. Úřad odmítá odvolání Správy KRNAP kvůli DPH, má doplatit 25 milionů
Odvolací finanční ředitelství v Brně nejspíš nevyhoví Správě Krkonošského národního parku (KRNAP), která se odvolala proti doplatku 25 milionů korun za chybné účtování DPH. Redakci iDNES.cz to...
ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Třinec má náskok v Hradci. Dynamo drtí Vítkovice
Kompletní 22. kolo hokejové extraligy přináší úterní program. Mezi hlavní taháky patří souboj Komety se Spartou od 18 hodin, ve stejný čas se představuje také Třinec v Hradci Králové a Pardubice čelí...
Schovali si sníh přes léto, teď si zalyžují dřív. Pomohla speciální technologie
Zásobu sněhu ukrytou od loňské zimy pod speciální plachtou odkryli v úterý vlekaři v Mladých Bukách u Trutnova. V následujících dnech ji rozhrnou na hlavní sjezdovku. Středisko v nadmořské výšce 500...
Na Královéhradecku se srazil vlak s autobusem, tři lidé jsou zranění
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se dnes ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku...
Opilý agresivní jízdou zavinil tragickou nehodu. Za to nemůže být podmínka, řekl soud
Jen částečně vyhověl Krajský soud v Hradci Králové odvolání advokáta, který agresivní jízdou v opilosti způsobil tragickou dopravní nehodu u Rozběřic na Královéhradecku. Místo původně čtyř a půl let...
Viděli jsme, jak kolem letí autobus. Svědek z vlaku popsal havárii i oživování ženy
Hned několik cestujících bezprostředně po ranní srážce na přejezdu u Ohnišťan na Královéhradecku duchapřítomně vyběhlo z vlaku a snažili se okamžitě pomoct zraněným z autobusu. Byl mezi nimi i...
OBRAZEM: Do Krkonoš dorazila pravá zima, ve čtvrtek napadne až 15 centimetrů sněhu
Do Krkonoš dorazila o víkendu ta pravá zima. Horská střediska na sociálních sítích vybízejí lyžaře, aby se už pomalu chystali. Lyžařská sezona by letos mohla začít ve velkém stylu. Sněžná děla v Peci...
Vánoční sbírka: S malým autistou žijí v garsonce, chybí peníze na terapie i hračky
Šestiletý Damián s autismem vyrůstá bez otce. S maminkou a babičkou žije v garsonce, většina příjmů padne na bydlení a jídlo. Když lékaři před třemi lety u chlapce potvrdili poruchu autistického...
Vzkříšení v derby. Ptáčková: Zvládly jsme zápas mentálně, už jsme to potřebovaly
V praxi ukázala, co s týmem dokáže správně zvolený oddechový čas. A také – na ni až nezvykle důrazné – připomenutí, že takhle se o výhru nebojuje. Trenérce hradeckých basketbalistek Romaně Ptáčkové...
Po úletu kapitána přišla mizérie Hradce. Kouč: Byl to nesmysl, v kabině se omluvil
Tak tohle se přijímá hodně těžko! Hrajete na hřišti soupeře, který před vlastními diváky nevyhrál přes půl roku, jdete do vedení, a i když soupeř vyrovná, máte zápas stále dobře rozehraný. Jenomže...
Když spoluvězeň usnul, pořezal ho břitem. Recidivista z Valdic dostal doživotí
Krajský soud v Hradci Králové poslal na doživotí do vězení recidivistu Patrika Romea Kónyu, který před rokem ve valdické věznici na Jičínsku v cele zaútočil na spoluvězně. Napadený napadení přežil....
Slovácko - Hradec 4:2, druhá výhra v řadě. Hosty srazily vlastní gól a vyloučení
Fotbalisté Slovácka slaví druhou ligovou výhru v řadě. V neděli na domácím stadionu zdolali Hradec Králové 4:2. Hosté hráli více než padesát minut bez vyloučeného obránce Petráška, v první půli si...