Krkonoše zasypal čerstvý sníh. Na Černé hoře se svezla stovka lyžařů

Zatímco v Janských Lázních prší a na zemi leží jen zbytky mokrého sněhu, na Černé hoře v téměř 1 300 metrech nad mořem panuje zimní idyla. Sníh kompletně pokryl hřebeny a ze zatažené oblohy se bez ustání sypou další sněhové vločky. Jsou dva stupně pod nulou, k dokonalosti schází pouze slunečná obloha. V sobotu by se jí lyžaři však už měli dočkat.

„První den sezony jsme si nemohli přát nic lepšího. Na sjezdovce jsme měli připraven metr sněhu, jen od rána napadlo dalších patnáct centimetrů, takže se jezdí na čerstvém sněhu. V provozu je i dětská lokalita Sport s vlekem a upravujeme sedm kilometrů běžeckých tratí,“ pochvaluje si Jakub Janda, ředitel SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá pět areálů ve východních Krkonoších s padesáti kilometry sjezdovek.

Provozovateli se povedlo připravit sjezdovku Anděl v celé délce 1,1 kilometru. První nedočkavci stáli ve frontě na kabinovou lanovku, která lyžaře dopravuje na Černou horu, už před půl devátou ráno. Dopoledne na Andělu lyžovalo zhruba sto návštěvníků.

„Sníh je parádní a podmínky pro lyžování dokonalé. Loni se sice první den dalo dojet až dolů k lanovce, ale to vůbec nevadí,“ uvedl snowboardista Jan Bílý z Turnova.

„Jsem překvapený, čekal jsem, že to bude horší. Už to bylo dlouhé, nemohl jsem se dočkat. Je otevřená celá sjezdovka, takže super,“ řekl Marek Bartoníček z nedalekého Rudníku.

Pětasedmdesátiletý Zdeněk Formánek z Janských Lázní si zahájení lyžařské sezony nenechal ujít posledních více než 60 let a výjimku neudělal ani tentokrát.

„Přišel jsem hodinu předtím, než se rozjela lanovka, abych pozdravil vlekaře a popovídal si s nimi. Je to už takový rituál. V noci jsem se šel dvakrát podívat k oknu, v Janských Lázních pršelo a nezdálo se, že bude lyžování za něco stát. Ale tady nahoře je zima, jak má být.“ uvedl.

Na Černé hoře se ode dneška lyžuje každý den. V úvodu sezony platí zlevněné jízdné. Dospělí pořídí celodenní skipas v internetovém obchodě za 570 korun, děti za 350 korun. Otevřená je také půjčovna lyžařského vybavení a servis v dolní stanici lanové dráhy.

Chodba k nástupišti zůstává zavřená

Začátek sezony zkomplikoval požár, který v listopadu zasáhl dolní stanici kabinové lanovky Černohorský Express. Poničil přístupovou chodbu k nástupišti. Kvůli tomu byla lanovka minulý víkend mimo provoz. Chodba je stále zavřená, lyžaři chodí ke kabinkám venkem.

„Těsně před zahájením sezony to byla samozřejmě nepříjemná událost, naštěstí nedošlo k zásadnímu poškození lanové dráhy ani budovy. Oheň poškodil elektroinstalace a omítky v přístupové chodbě. Vyměnili jsme ohořelá okna a dveře, celou budovu jsme museli vyčistit. Věříme, že do Vánoc dáme budovu do stavu, kdy bude opět zcela funkční,“ uvedl ředitel SkiResortu.

Loni se na Černé hoře poprvé lyžovalo 1. prosince, otevřely se tři kilometry tratí s 80 centimetry sněhu. Předloni sezona začala 26. listopadu.

S dalším rozšiřováním provozu vlekaři počítají za dva týdny, kdy by se mělo začít lyžovat v Peci pod Sněžkou.

„O víkendu má napadnout až 40 centimetrů sněhu. Pokud budou vhodné teploty, tak budeme dál zasněžovat sjezdovky Zalomená a Hofmanky. Jakmile to bude možné, budeme je otvírat. V Peci pod Sněžkou plánujeme dosněžit Javor, Javořák, Smrk a Zahrádky, tak abychom byli schopní zhruba za čtrnáct dní rozjet základní okruh. Zatím na sjezdovkách není dostatečné množství sněhu,“ vysvětlil Jakub Janda.

Šerlišský Mlýn dal první den zdarma

V Šerlišském Mlýně nedaleko Deštného v Orlických horách se dnes na půlkilometrové sjezdovce lyžovalo zdarma. O víkendu bude trať kvůli tréninku sportovních klubů zúžená. Jednodenní skipas pro dospělého stojí 480 korun.

Příští pátek plánují zahájit sezonu Říčky v Orlických horách. Už minulý víkend vyrazili do upravené stopy z Mezivrší na Homoli první běžkaři.

O tomto víkendu se mělo lyžovat také v Malé Úpě, kvůli oblevě však skiareál start sezony odložil.

Ve Špindlerově Mlýně se první lyžaři svezou v sobotu 7. prosince. Na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru bude program pro rodiny a zahrají kapely Mig 21, Horkýže slíže nebo rapper Kapitán Demo.