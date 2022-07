Opravy komplikují cesty do Krkonoš i Rýchor, řidiče čeká několik objížděk

První nedobrovolné zastavení čeká řidiče hned několik kilometrů za Jaroměří v Choustníkově Hradišti, kde se před odbočkou na Dvůr Králové nad Labem jezdí jen jedním jízdním pruhem a provoz řídí semafory. Kolony bývají dlouhé přes celou obec, směrem od Trutnova se čeká v kopci za Kocbeřemi.

Počítat se zdržením tak musí i turisté mířící z Krkonoš na Kuks, avšak cestou z hor do královédvorské zoologické zahrady se odbočuje v Kocbeřích.

Komplikace na jediné příjezdové cestě do Pece pod Sněžkou a Horní Malé Úpy působí výměna mostů mezi Temným Dolem a křižovatkou u Spáleného Mlýna. Před semafory se brzdí do zatáčky, za kterou není vidět. Místo je osazeno dopravním značením, přesto se řidiči vzájemně upozorňují výstražným blikáním.

Fronty jsou také z opačné strany od Pece pod Sněžkou i od Horní malé Úpy. Členitým úsekem poté auta projíždějí po několika provizorních úzkých železných mostech. Příčinou omezení, která na zhruba 800 metrů dlouhém úseku potrvají do podzimu, je bourání a výměna takzvaných polských mostů ze 70. let minulého století. Silničáři totiž zjistili, že jsou v havarijním stavu a na jednom místě se dokonce objevilo riziko, že se auta propadnou do vozovky.

„Beton i výztuž byly zdegradované, vozidla by se tam mohla propadnout. Všechny tři mosty mají stejnou konstrukci. Jsou tvořené betonovými nosníky a mezi nimi je betonová mostovka, která je překlenuje. A právě mostovka byla příliš tenká, byla tam poškozená izolace, do mostů zatékalo,“ sdělil náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Podle krajského radního pro dopravu Václava Řehoře (ODS) se stav krkonošských mostů zhoršil velmi rychle. „Mostů máme mnoho a od roku 2016 jejich stav komplexně sledujeme, takže o nich máme dobrý přehled. Týká se to i trojmostí u Pece pod Sněžkou. Technický stav byl na sedmistupňové škále hodnocen číslem čtyři. Během jediné zimy se to kvůli zatékání a popraskání vyšplhalo až na sedmičku. Bylo to rychlé, museli jsme okamžitě zareagovat,“ řekl.

Zdržení na cestě do Vrchlabí i Žacléře

S problémy musí řidiči počítat i na cestě z Trutnova do Vrchlabí přes Mladé Buky. V Hertvíkovicích se opravuje zhruba 3,3 kilometru dlouhý úsek vozovky a most, provoz je řízen semafory a pracovníky stavby.

„Důvodem oprav byla ztráta hmoty z krytu vozovky, hloubková koroze, výtluky a ve velkém rozsahu také příčné a podélné trhliny vozovky. Na mostě došlo k poruchám izolace a k rozpadu opěr,“ oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Další omezení při cestě do východních Krkonoš přinesla oprava 3,6 kilometru dlouhého úseku silnice z trutnovské části Babí přes Stachelberg do Prkenného Dolu. Komplikovaný je tak kvůli objížďce přístup do Žacléře, který je vstupní bránou do Rýchor. Uzavírka silnice potrvá do listopadu.

Objížďky na Dobrošov i Broumovsko

Objížďky kvůli rekonstrukci silnice z Náchoda na Lipí komplikují cestu na oblíbenou pevnost Dobrošov a Jiráskovu chatu. Také turisté mířící na Broumovsko nebo do Adršpašskoteplických skal by měli počítat s problémy. Na obvyklé cestě je uzavírka v části Hronova v Náchodské ulici na hlavní silnici druhé třídy číslo 303. Objet tento úsek lze Hronovskou ulicí, případně přes centrum Velkého Poříčí. Omezení potrvá do konce října.

Zajedou si také výletníci mířící do kláštera v Broumově. Ve směru od Police nad Metují začíná objízdná trasa před Broumovem a řidiči do města dojedou oklikou přes Velkou Ves, která je dlouhá přibližně 15 kilometrů. Někteří obyvatelé okolních obcí volí zkratky po místních cestách, turistům nezbývá, než si prodloužit výlet a při objížďkách poznat další část Broumovska.

„Ta objížďka je hrozná, ale místní si to zkracují okolo rybníka Šlégl. Zákaz tam není. Silnice je to sice blbá, taková polní, auta se tam míjejí tak tak, ale myslím, že tam přesto jezdí každý, kdo o ní ví. Kdo by taky chtěl jezdit nějakých 15 kilometrů okolo?“ uvedla řidička z Police nad Metují, která v poslední době jela zkratkou do Broumova několikrát.

Kdo cestuje na Hradec Králové od Prahy a nemá dálniční známku, musí rovněž počítat s omezeními a objížďkami. Silničáři opravují mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové dva úseky silnice. Provoz je tam veden po objížďkách. Vyhnout se jim lze po dálnici D11. Omezení potrvá do poloviny prázdnin, tři opravované mosty poblíž Chlumce budou dokončeny až na podzim.