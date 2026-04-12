Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

  9:53aktualizováno  9:55
Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu od 0,3 do pěti hektarů. Noví žadatelé nebo lidé, u kterých v tomto ohledu nastala nějaká změna, by měli svoji žádost podat do poloviny května.
Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže Miss louka 2013. | foto: Archiv KRNAP

U Luční boudy před pěti dny nasněžilo, pak přišly vydatné deště i záplava, teď...
Miss louka 2013 leží v Mokrých Jámách v Horní Malé Úpě v Krkonoších.
Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších (13. května 2025)
Na hranici národního parku v Černém Dole mohl vyrůst apartmánový komplex,...
„Příspěvek slouží jako podpora péče o cenné trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, jako je seč s úklidem travní hmoty nebo extenzivní pastva. Za seč se nepovažuje mulčování. Nežádoucí je také mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty, a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům,“ sdělil mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Podle zástupců národního parku jsou krkonošské louky jedinečným fenoménem vzácné druhové bohatosti závislé na generacích krkonošských hospodářů, bez nichž loukám hrozí rychlý zánik. Na znehodnocení značné části krkonošských luk měl vliv zánik víc než 400 let trvajícího tradičního hospodaření, který nastal po roce 1945.

Žadatelům, kteří podávali v minulých letech víceletou žádost, Správa KRNAP zašle na přelomu jara a léta dokument nazvaný Dohoda o provedení managementových opatření. „V případě změn ze strany žadatelů, nebo pokud již nemají zájem o pobírání finančního příspěvku, je nutné tyto změny nahlásit do 15. května,“ uvedl Drahný. Podrobnější informace jsou na webu.

Historické domky se proměnily ve staveniště, ukážou v nich dějiny Vrchlabí

Příspěvek je na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do leteckého snímku na Správě KRNAP. Zdrojem příspěvku je Ministerstvo životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenvironmentálně-klimatických programů ministerstva zemědělství.

V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky. Bez péče by louky zarostly.

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit...

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže Miss louka 2013.

Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro...

12. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:55

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...

I po 29. kole drží fotbalisté Hradce Králové umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Slovácko porazili 3:1, ačkoliv ztráceli po Ouandově trefě. Obrat zařídili Suchomel a dvougólový Mihálik.

11. dubna 2026  20:32

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči.

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný...

11. dubna 2026  11:18

Historické domky se proměnily ve staveniště, ukážou v nich dějiny Vrchlabí

Soubor historických domků ve Vrchlabí prochází od května 2025 rozsáhlou...

Proměnou za víc než 25 milionů korun prochází soubor čtyř historických domů na náměstí Míru ve Vrchlabí. Krkonošské muzeum do nich umístí novou expozici věnovanou dějinám Vrchlabí a tradičním...

11. dubna 2026  7:54

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  11:53,  aktualizováno  17:12

Chystané větrníky u Úpice po dvou letech narazily, odpůrci chtějí referendum

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem. Vizualizace je součástí...

Tři až pět větrných elektráren chce společnost ČEZ Obnovitelné zdroje postavit v Radči u Úpice na Trutnovsku. Přes 200 metrů vysoké turbíny mají vyrůst necelý kilometr od nejbližších domů. Řada...

10. dubna 2026  10:45

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  20:41

Polidštění Mírové. Největší sídliště v Rychnově dostane nové náměstí

Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou získají přívětivější náměstí....

Vadnoucí zeleň, chodník z betonových panelů a řada nejrůznějších kontejnerů. Centrální část největšího sídliště v Rychnově nad Kněžnou jako by zamrzla v minulém století. Mírová už se však proměňuje....

9. dubna 2026  16:15

Pec obnovuje úpravnu vody. Chce zvládat nápor rekreantů a rozrůstat se

Úpravna vod na Velké Pláni v Peci pod Sněžkou prochází renovací.

Zvenku se nezmění, zato zevnitř bude úpravna vody v Peci pod Sněžkou ze začátku 90. let jako nová. Modernizace začala v zimě a potrvá do července, Vodovody a kanalizace (VAK) Trutnov za ni zaplatí...

9. dubna 2026  12:42

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, zachraňovali ho zdravotníci a...

Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a zranil se. Hasiči se zdravotníky ho šetrně stabilizovali ve vakuové matraci, pak ho výtahovým...

9. dubna 2026  9:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

8. dubna 2026  16:05

Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

Základní škola na Novém Hradci Králové

Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu,...

8. dubna 2026  14:27

