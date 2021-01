Vlčice i Krakonoš. Přibudou desítky apartmánů, z nichž Pec příliš nemá

MF DNES nedávno informovala o projektu podnikatele Petra Svinky, který chce na Malé Pláni za 300 milionů korun vybudovat šest budov se 70 apartmány, restaurací a wellness.

To zdaleka není jediný projekt tohoto typu v Peci pod Sněžkou. Po krátké přestávce zahájila stavební ofenzivu skupina holandských investorů v čele s Gerardem Streefkerkem. Ta je už podepsána pod několika projekty v Peci.

V roce 2014 postavila u bobové dráhy v centru střediska rezidenci Sněžka se 14 apartmány, o dva roky později hned vedle rezidenci Kovárna a v roce 2018 skončila u autobusového nádraží na místě někdejšího penzionu Zeman stavba objektu Post s 19 apartmány.

Nejnovějším projektem je Vlčice s 23 byty na břehu Úpy nedaleko nedávno otevřeného dopravního terminálu. Stavba začala loni v září. Už v době, kdy se teprve začínají rýsovat obrysy budovy, je naprostá většina bytů prodána. Zbývají poslední dva apartmány, jejich cena se pohybuje kolem 7,5 milionu korun.



Zatím jen na papíře existuje další apartmánový dům Krakonoš, za nímž jsou také holandští investoři.

Má vyrůst přímo u parkoviště Kaplička, kousek od rezidencí Sněžka a Kovárna. V budově s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími bude 37 bytových jednotek. Bude v podobném architektonickém duchu jako předchozí objekty. Investoři vsadí na dřevo a kámen v kombinaci se sklem.



Krakonoš dosud nestojí, ale zájem je velký

Podle Moniky Veselé, která prodej bytů zajišťuje, developer získal stavební povolení a Krakonoš se začne stavět v dubnu. Dokončený bude na přelomu let 2022 a 2023. „Apartmány jsou v prodeji přibližně dva měsíce a zájem je veliký. Chodí jedna poptávka za druhou,“ říká realitní makléřka.

Nepozoruje, že by se v době koronavirové krize nějak změnilo chování investorů.

„Část obyvatel určitě zchudla, ale v segmentu lidí, kteří kupují apartmány, se to nijak neprojevilo. Je jich stále hodně. Vnímají to jako bezpečnou investici, kterou mohou dál pronajímat a která se zhodnocuje v čase. Jejich cena jde neustále nahoru,“ přibližuje.



Většina apartmánů v rezidenci Krakonoš bude mít výměru kolem 40 nebo 50 metrů čtverečních a cenu od šesti do osmi milionů korun. Projekt počítá s několika byty o výměře 70 metrů čtverečních a s jedním, který se bude rozkládat na ploše stometrové. Jeho cena bez vybavení a parkovacího stání se blíží 15 milionům.

„Prodej některých apartmánů možná bude trvat déle, ale vzhledem k tomu, na jak atraktivním místě se budou nacházet, nemám obavy, že by se to neprodalo,“ tvrdí Veselá. Čtvrtina bytů už je zarezervovaná.

Podle krajinného ekologa Pavla Klimeše projekty holandských investorů architektonicky nevybočují z průměru. „Je to architektura, která odpovídá účelu, to znamená levně postavit a prodat. Není to nic nadstandardního,“ řekl.



Penzion Avia půjde k zemi

V Peci pod Sněžkou se rozhodl investovat také bývalý slavný fotbalista Vladimír Šmicer. Společnost Avia Velká Pláň, kterou někdejší hráč pražské Slavie a Liverpoolu spoluvlastní, vznikla před třemi lety a před časem získala penzion stejného jména na jižním svahu Velké Pláně u stezky Čertovy schody.

Budovu s nepřehlédnutelnou žlutou fasádou investor zbourá a na pozemku s rozlohou 840 metrů čtverečních postaví třípodlažní apartmánový penzion Avion se 17 byty, wellness a podzemním parkovištěm.

„Trochu se to zbrzdilo, zatím ještě nemáme stavební povolení, ale doufáme, že před začátkem léta začneme stavět. Do konce příštího roku bychom rádi měli hotovo,“ říká spoluvlastník společnosti Avia Velká Pláň Pavel Bursa.

Penzion byl v poslední době zavřený. Podle Bursy není jiná možnost než ho zbourat. „Technický stav budovy je velmi špatný a vybavení zastaralé. Nemá význam ji rekonstruovat,“ tvrdí.



Projekt podle webových stránek počítá se železobetonovou konstrukcí a plechovou střechou na dřevěných krovech. Objekt bude vybaven prvky inteligentní domácnosti, například ovládáním topení prostřednictvím chytrého telefonu. Výměra apartmánů se pohybuje od 30 do 87 metrů čtverečních. Třináct z nich už je rezervovaných.

Pro Vladimíra Šmicera to není jediná akvizice v tomto oboru. Před lety investoval do hotelů v Mariánských Lázních, stal se také spolumajitelem luxusního hotelu v pražském Tančícím domě. Bývalý reprezentant v loňském roce rozšířil své investiční portfolio o esportový tým Entropiq.

Pec pod Sněžkou se v posledních letech rozvíjí ze všech krkonošských středisek nejdynamičtěji. Otevřením grandhotelu Hradec se 150 lůžky loni skončila největší proměna centra v novodobé historii. Už předtím zde vznikl apartmánový komplex Svatý Vavřinec s 90 byty a Pecr Deep s třicítkou apartmánů. V minulém roce na příjezdu do střediska zahájil provoz dopravní terminál s parkovacím domem pro více než 450 aut.

Jediný přínos? Daň z nemovitosti

Podle Pavla Klimeše, který je také členem regulační komise v Peci pod Sněžkou, není stávající legislativa na tlak developerů připravena a obce nemají žádné dostatečné možnosti, jak výstavbu apartmánů usměrnit.

„Jediným nástrojem je územní plán, ale ten nerozlišuje mezi apartmány, které obci nic nepřinášejí, a objekty s veřejnou službou. Nejde udělat stavební uzávěru pouze na apartmány,“ říká.



Zároveň upozorňuje, že stavby tohoto typu přispívají k vylidňování menších obcí a jediným přínosem do obecních pokladen z rekreačního bydlení je daň z nemovitosti. Naproti tomu však penziony a hotely za hosty odvádějí také poplatky z pobytu.

Rekreační bydlení ve světě zatěžují vyšší daně

A neskrývá další zápor. „Především stavby na zelené louce zaplňují prostor a zhoršují prostředí, kvůli kterému hosté do Krkonoš jezdí. Často navíc mají nekvalitní architekturu bez nějaké invence. Je to pro nás úplně kontraproduktivní,“ zdůrazňuje.



Fenomén druhého bydlení přitom podle Klimeše není ve světě úplně obvyklý.

„Známe ho z Francie, Švédska nebo Kanady. Tam všude je ale rekreační bydlení zatíženo daní z nemovitosti, která je o řád vyšší než v České republice. Jako kdyby se u nás místo dvou tisíc korun za rok platilo dvacet tisíc. Toto je cesta, která by stavbu apartmánů mohla regulovat,“ naznačuje možné řešení.

Avšak krajinný ekolog hned připomíná s tím související problém: „Když se podíváte do Poslanecké sněmovny, tak většina poslanců má druhé bydlení.“