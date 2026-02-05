Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

  12:54
Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických horách však počítají s tím, že auto nasadí i při výjezdech do méně náročného terénu. Vozy budou mít záchranářské vybavení i pohon všech čtyř kol.
Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X. | foto: Horská služba ČR

Horská služba v Orlických horách má nyní na své centrální stanici v Deštném jen jeden zásahový vůz. Druhé auto by se tamním záchranářům občas hodilo. Nový elektromobil by tak měl rozšířit i zásahové možnosti záchranářů.

Do flotily horské služby se zařadí elektrické SUV bZ4X od Toyoty, které disponuje akumulátorem o kapacitě 73,1 kWh s výkonem 343 koní a pohonem všech kol. Na jedno nabití by mělo zvládnout přes 500 kilometrů.

„Počítáme s tím, že ho budeme částečně používat i jako zásahové vozidlo. Když budeme přesně vědět, kam jedeme a že se dostaneme až na místo, můžeme ho použít. Chceme si to vyzkoušet, ale já myslím, že to nebude problém,“ míní náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.

Ve výbavě zdravotnický batoh

V reálném provozu se tak elektrickým autem budou záchranáři přesouvat hlavně k zásahům v rámci horských středisek. Podle toho si doplní i potřebné vybavení. V základu má mít každý vůz ve výbavě zdravotnický batoh s automatizovaným defibrilátorem a kyslíkovou terapií.

Horská služba získala celkem osm vozů Toyota bZ4X v rámci nově oznámeného partnerství s importérem automobilky. Do dlouhodobé zápůjčky si je převezme koncem února a každý rok má mít možnost vozy vyměnit, podle počtu najetých kilometrů.

První záchranka na elektřinu. V Hradci od ní očekávají výkon a levnější provoz

Těžká terénní auta téže značky už nyní horská služba používá pro výjezdy do náročného terénu. Nové elektrovozy mají zatím sloužit především v zázemí.

„V každé oblasti budou zajišťovat chod stanic a pomohou plnit každodenní úkoly horských záchranářů mimo zásahové činnosti,“ říká náčelník Horské služby ČR René Mašín.

Elektromobily budou sloužit v Krkonoších, Orlických, Jizerských a Krušných horách, na Šumavě, v Jeseníkách i Beskydech. Osmý vůz dostane administrativní centrála v Praze. Jde o historicky první plně elektrické vozy u horských záchranářů.

Zdravotnická záchranná služba Kralovéhradeckého kraje využívá nový elektromobil Volkswagen ID.4 GTX.
„Podpora Horské služby České republiky je pro nás velkou ctí i závazkem. Velmi si vážíme jejich každodenní náročné služby v horském prostředí a jsme rádi, že je můžeme podpořit poskytnutím vozů Toyota bZ4X. Věříme, že provoz našich bezemisních vozidel bude pro horskou službu přínosem a pomůže jim v jejich důležité a náročné práci,“ vysvětluje generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Sedícího pacienta převezou

Doplnění vozového parku o elektromobily dává horské službě smysl už jen proto, že většinou se záchranáři pohybují na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Bezemisní vozy budou sloužit například pro převážení materiálu či lidí mezi jednotlivými stanicemi, při cestách na jednání či výcvik v jiných oblastech.

„Jezdíme třeba do Prahy na školení na záchrannou službu. Dřív jsme tam jezdili mikrobusem, který tady máme. Samozřejmě s autem můžeme převézt i lidi někam na zásah, ale tyto vozy nejsou stavěné na to, abychom tam naložili ležícího pacienta,“ upozorňuje náčelník krkonošské horské služby Pavel Cingr.

Podle něj poslouží elektromobil i u výjezdů, kde si pacient zlomí ruku a může tedy cestovat vsedě.

Nabíjení je třeba dořešit

Jak budou horští záchranáři svá auta nabíjet, zatím není dořešené. Nově vznikající stanice počítají s fotovoltaikou a wallboxy, zda se budou osazovat nabíječky i na starší stanice, není jasné.

„Můžeme namontovat wallbox na stanici, kde bude auto nejčastěji stát, ale dá se nabíjet i z normální zásuvky, takže o to bych strach neměl,“ míní Cingr.

Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

S dobíjením elektromobilů horské službě alespoň v začátcích pomůže společnost ČEZ. Pro všech osm vozů poskytne roční bezplatné nabíjení ve své sítí nabíječek.

„Rozvoj elektromobility v České republice podporujeme už více než 15 let. Soustředíme se i na spolupráci se subjekty, které aktivně využívají elektromobily ve svých flotilách, a ukazují tak ostatním, že elektroauto se může směle rovnat klasickým vozům,“ říká ředitel elektromobility ČEZ Rostislav Díža.

Skupina ČEZ provozuje v Česku nejrozsáhlejší síť nabíječek, a to i v menších městech. V Orlických horách má však nabíječky jen v Bartošovicích, Nekoři u Letohradu a pod horami nejblíže v Dobrušce či Kvasinách. V Krkonoších je její síť hustší.

24. dubna 2024
5. února 2026  12:54

2. února 2026  16:06

