Turisty cestou do krkonošské Pece čekají omezení kvůli opravám mostů

Celé léto se bude pracovat na opravě mostu u sběrného dvora ve Velké Úpě, už v květnu museli silničáři omezit provoz na jednom z trojice „polských“ mostů v Temném Dole poblíž stezky k lesnímu hrádku Aichelburg.



„Tento most byl na čtvrtém stupni ze sedmibodové stupnice, ale přes zimu u něj došlo k zásadní degradaci. Zřejmě vznikly praskliny, kam natekla voda, a tím se stav rapidně zhoršil. Nyní je na stupni sedm,“ přibližuje radní Královéhradeckého kraje pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Kraj nechal po zimě most důkladně prohlédnout a od května omezil provoz do jednoho pruhu. Ve vozovce vznikla dokonce díra skrz železobetonovou konstrukci. Kyvadlový provoz řídí semafory a projet může maximálně jedno dvacetitunové vozidlo.

„Je to komplikované zejména kvůli stavebním pracím, protože omezená nosnost neumožňuje stavebním firmám, aby mohly plně pracovat. Věřím však, že to do několika týdnů bude opravené a na sezonu už bude provoz zase v pořádku,“ doufá starosta Malé Úpy Karel Engliš (Pro Malou Úpu).

To však není jisté. Stavaři odfrézují vrchní vrstvy vozovky, aby zjistili, zda nosníky další zátěž vydrží.



„Pokud bude konstrukce v pořádku, udělá se tam 18 centimetrů tlustá betonová vrstva, aby byl most obousměrně průjezdný i s vyšší zátěží,“ říká ředitel krajské údržby silnic Jiří Brandejs. Ve hře zůstává i mostní provizorium.

Tři mosty v Temném Dole opraví příští rok

Kraj rekonstrukci všech tří „polských“ mostů v Temném Dole připravoval už v minulých letech. Svůj přívlastek mají podle použitých prefabrikovaných dílů polské výroby. Všechny tři jsou shodné konstrukce a vznikly v 70. letech. Jde o dvoupolové mosty se středovou podpěrou v korytě řeky s železobetonovou konstrukcí.

Původně kraj plánoval jen jejich revitalizaci, ale průzkumy z roku 2019 ukázaly, že stav mají horší, než se čekalo. Odborníci tehdy doporučili mosty zcela strhnout a postavit nové. S tím se počítalo v následujících třech letech. Nyní však kraj práce uspíšil.

„Navíc jsme došli k závěru, že by podobná porucha mohla hrozit i u dalších dvou mostů. Proto je chceme v příštím roce nahradit všechny tři. Kvůli dopravnímu omezení bude lepší, když se to udělá najednou. Sice půjde o delší úsek, ale je to lepší než rozložit práce do tří let,“ míní Řehoř.

Už letos na podzim zřídí vedle mostů provizorní přemostění, aby práce na nových mohly začít hned na jaře.

„Výstavba všech tří mostů má stát 170 milionů korun. Na radě jsme schválili příslib profinancování, abychom již nyní mohli vypsat veřejnou soutěž,“ říká hejtman Martin Červíček (ODS).

Provizorní most ve Velké Úpě

Letos v létě kraj chystá rekonstrukci také ve 2,5 kilometru vzdálené Velké Úpě. Tam už od května roste mostní provizorium a omezení dopravy do jednoho pruhu má trvat od zítřka do 31. října. Především v létě se tak v místě mohou tvořit dlouhé kolony.

„Zatím tam komplikace nejsou, ale obávám se, že v létě to bude problém. Pokud nebude provoz řízen obsluhou, bude cesta do hor komplikovaná,“ míní starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek (SNK Sněžka).

Také most ve Velké Úpě se vyřeší zcela novou konstrukcí. Stávající dvoupolové řešení s pilířem v řece nahradí jednopolový z předpjatých nosníků. Zůstanou jen opěry a přilehlá křídla. Kraj za zakázku zaplatí 22,7 milionu korun včetně daně. Provoz se vrátí v listopadu.

Na opravy chybí 1,2 miliardy

Se špatným stavem svých mostů se Královéhradecký kraj potýká už roky. Vnitřní dluh se nyní odhaduje nejméně na 1,2 miliardy korun. Na krajských silnicích je 869 mostů, z nich 130 ve velmi vážném stavu.



Havarijní stav ukázaly prohlídky kromě Velké Úpy a Tmavého Dolu také na silnici III/2868 v Železnici na Jičínsku a v obci Číčová u Čermné nad Orlicí na Rychnovsku.

„Systémově jsme se tomu začali věnovat roku 2017. Za čtyři roky jsme utratili přes 60 milionů za údržbu mostů a dalších 260 milionů jsme investovali do rozsáhlých oprav a rekonstrukcí. V dalším období se budeme investicím do mostů věnovat ve větším rozsahu a budeme chtít udržet i peníze na údržbu, protože včas provedená údržba životnost mostů prodlužuje,“ slibuje Červíček.

Pokud by chtěl kraj dát všechny vytipované mosty do pořádku, musel by podle Červíčka investovat do oprav kolem 350 milionů ročně. Letos přitom počítá s investicemi jen 61,5 milionu, a to do mostů v Jaroměři, Hronově, Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Dolní Olešnici na Trutnovsku, zmíněné Velké Úpě a v obci Pamětník na Hradecku.