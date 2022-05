Cestu do východních Krkonoš v létě řidičům zkomplikuje několik uzavírek

Tak velkou koncentraci stavebních akcí na hlavních silničních tazích východní Krkonoše dlouho nepamatují.

Po vybudovaných mostních provizoriích už několik týdnů jezdí motoristé mířící do Pece pod Sněžkou. Oprava tří mostů, které v 70. letech postavili polští dělníci, potrvá až do konce října. Konstrukce byly v havarijním stavu, hrozilo propadnutí aut.

„Polské mosty, stavěné v 70. letech v rámci mezinárodní spolupráce, mají nízkou odolnost proti rozmrazovacím prostředkům a špatný izolační systém. Na vině může být i nevhodně zvolená kombinace technologických postupů při výstavbě, špatně použité materiály a slabá kontrola prací,“ přiblížil Ondřej Plášil, inspektor silniční sítě a mostař ze Správy silnic Královéhradeckého kraje.

Dopravu na jediné přístupové komunikaci do Pece pod Sněžkou řídí kyvadlově pracovníci stavby a semafory, se zdržením musí řidiči počítat hlavně o letních prázdninách. Kraj za revitalizaci mostů zaplatí 180 milionů korun.

Oprava hlavního tahu na hory

V květnu začala rekonstrukce hlavního tahu do východních Krkonoš v Trutnově. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naplánovalo opravu 2,2 kilometru dlouhého úseku výpadovky v Krkonošské ulici, od kruhového objezdu u průmyslové a obchodní zóny až po čerpací stanici ve směru na Pec.

Dopravní stavby na Trutnovsku * oprava tří „polských“ mostů v Temném Dole, průjezd kyvadlově, do konce října * rekonstrukce 2,2 kilometru dlouhého úseku silnice I/14 v Krkonošské ulici v Trutnově, průjezd kyvadlově, do června * oprava mostu a 3,3 kilometru dlouhého úseku silnice I/14 v Hertvíkovicích, průjezd kyvadlově, práce začnou v červnu, do podzimu * rekonstrukce krajské silnice II/300 v úseku Babí - Prkenný Důl, úplná uzavírka, objížďka přes Zlatou Olešnici, do půlky listopadu

Oprava za bezmála 23 milionů korun by měla být hotová ještě před začátkem letních prázdnin, silnice zůstane během stavby průjezdná.

„Práce proběhnou po polovinách vozovky a provoz bude po celou dobu řízen kyvadlově,“ sdělila Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD. Stavaři odfrézují stávající povrch vozovky, doplní nezpevněné krajnice, vyčistí propustky pod silnicí i sjezdy a položí nový asfalt.

Omezení jsou také přímo v centru Trutnova. Kvůli stavbě kruhového objezdu v Pražské ulici je provoz na páteřní silnici ve směru od Hradce Králové jednosměrný, v opačném směru vede objížďka přes Úpské nábřeží.

Motoristy jedoucí do Svobody nad Úpou, Pece nebo Malé Úpy ve směru od Vrchlabí bude čekat další zdržení na příjezdu do Mladých Buků. V Hertvíkovicích totiž v červnu začne rekonstrukce mostu a 3,3 kilometru dlouhého úseku hlavní silnice za téměř 50 milionů korun. ŘSD v současnosti vybírá zhotovitele. Práce se protáhnou až do podzimu.

„Důvodem opravy je ztráta hmoty z krytu vozovky, hloubková koroze, výtluky a ve velkém rozsahu příčné a podélné trhliny, dále poruchy izolace mostu a rozpad opěr mostu,“ vyjmenovala Drkulová. Silnice bude průjezdná kyvadlově, oprava mostu si vyžádá úplnou uzavírku a objížďka povede přes místní komunikaci.

Tvrz Stachelberg musí zavřít

Komplikovaný je také přístup do Žacléře, který je vstupní bránou do Rýchor, nejvýchodnější části Krkonošského národního parku. V dubnu začala oprava 3,6 kilometru dlouhého úseku krajské silnice z trutnovské části Babí přes Stachelberg do Prkenného Dolu za téměř 160 milionů korun.

V minulých letech se rekonstrukce dočkala část této silnice z Prkenného Dolu do Královce. Dělostřelecká tvrz Stachelberg bude kvůli pracím otevřená pro turisty jen do 10. července.

Uzavírka silnice potrvá do půlky listopadu, auta se do Žacléře dostanou objížďkou přes Zlatou Olešnici, kde kvůli tomu stát v loňském roce investoval 30 milionů do opravy frekventované silnice.

Radarové sčítače, které obec na silnici instalovala, potvrzují, že po uzavírce alternativní trasy do Polska provoz ve Zlaté Olešnici výrazně vzrostl. Zatímco v únoru zaznamenávaly v průměru tři tisíce aut denně, v dubnu až šest tisíc, v některých dnech projelo vesnicí s dvěma stovkami obyvatel dokonce osm tisíc vozidel za jediný den.

„Ráno to začne a pokračuje až do večera. Klidně jede kolona deseti patnácti aut za sebou. Dřív byl nápor třeba dopoledne a pak byl klid,“ popsal provoz obyvatel Zlaté Olešnice Vlastislav Němeček.