Navigace vedou auta zapovězenými kouty Krkonoš, zákazy řidiči přehlížejí

Je brzo po poledni. Dolyžujete v Černém Dole, a protože času je dost a děti škemrají, do navigace zadáte Pec pod Sněžkou, třeba na bowling. Garmin ani chvíli neváhá a vede vás.

Jenže kupodivu nikoli přes Janské Lázně a Horní Maršov, avšak kolem Cihlářské boudy. Kdybyste chytrý přístroj poslechli, zaděláte si na pořádné problémy, neboť vjedete přímo do chráněné oblasti.

Tento modelový příklad bohužel není výjimkou. Krkonošský národní park (KRNAP) neposlušné navigace trápí už delší dobu. Řidiče navádějí nejen skrz chráněné zóny, ale dokonce jim radí, ať jedou na pěší stezky.

Redaktoři MF DNES si krkonošskou jízdu podle navigace značky Garmin vyzkoušeli a nestačili se divit.

„V létě je tady fakt hustý provoz. Ale já řidiče chápu, že jedou podle navigace zrovna tudy. Přes Maršov je to dvacet kilometrů, tudy přes kopce to je jen osm, což je už velký rozdíl,“ říká seniorka, která zametá zbytky sněhu před svým domem.

Jede se dál. O tom, že se nacházíme v chráněné zóně nebo v národním parku, není na displeji jakékoli upozornění.

„Tudy jezdí stále nějaká auta. Hlavně, že je tady několik značek o zákazu. Když se lidí zeptáte, proč tudy jedou, řeknou, že je vede navigace,“ vypráví paní Lenka z domku, který stojí na hlavní „zakázané“ trase do Pece.

Podle ní by KRNAP celou věc se zlomyslnými navigacemi a současně lhostejnými řidiči vyřešil tím, kdyby zpoplatnil jednorázové vjezdy. Jenže takový způsob neumožňuje současná legislativa.

Horalka má za to, že by bylo na místě zavést častější kontroly: „Vždyť hned tady vedle nás je chatka KRNAP, ale teď už je prázdná. Myslím, že kdyby sem někoho posadili, některé řidiče by to určitě odradilo.“

KRNAP se prý problém snažil řešit a kontaktoval poskytovatele navigačních služeb v čele se portálem Mapy.cz od Seznamu a také společnost Google, jejíž mapy stejně jako Garmin nerespektují pěší stezky ani chráněné zóny.

„Data v Google mapách pocházejí ze široké škály zdrojů. Celkově se jedná o velice komplexní a aktuální mapu, přičemž si uvědomujeme, že mohou občas vzniknout drobné nepřesnosti,“ konstatovala Alžběta Houzarová, manažerka komunikace společnosti Google.

Nepřesnosti Googlu dokládá i pohled na takzvaný Streetview, kde auto amerického giganta zřejmě vjíždí kvůli přesnému trasování rovnou do zákazu.

Mluvčí národního parku Radek Drahný poukazuje na složitou komunikaci s poskytovateli map, kteří prý na jejich žádost nereagovali a nereagují. „V tuto chvíli spolupracujeme pouze s Mapy.cz. Ostatní společnosti jsou pro nás vcelku nedosažitelné, jelikož nejsou české,“ konstatuje Drahný.

Nenabádáme k jízdě do zákazů, brání se technik

Jenže právě Garmin nesouhlasí s výrokem, že se je KRNAP snažil kontaktovat.

„Nemáme z parku žádné informace tohoto typu. O problému víme teprve od vás. Pokud by se na nás obrátili, rádi jim s nahlášením chyby v mapových datech pomůžeme,“ odpověděl na otázky MF DNES v emailu pracovník Technické podpory společnosti Garmin Czech, jenž se podepsal pouze jako Tomas.

Společnost Garmin, podle jejíhož přístroje v Krkonoších jeli i redaktoři MF DNES, však podotýká, že rozhodnutí, kudy jet, je pouze na řidiči. „Naše GPS jsou pouze pomůckou, v žádném případě řidiči nedávají právo pro vjezd do jakéhokoliv místa,“ zdůrazňuje Tomas.

Další problémové úseky podle KRNAP Dolní Malá Úpa - Pec pod Sněžkou: Navigace nabádá k jízdě po lesních cestách v okolí Spáleného mlýna. Harrachov - Špindlerův Mlýn: Nejrychlejší trasa podle navigace je přes Mumlavské údolí, Voseckou boudu a Labskou louku. Horní Albeřice - Horní Malá Úpa: Navigace vede auto na turistickou stezku. Velká Úpa - Horní Albeřice: Podle navigace je cesta skrz lesy v okolí Horní Lysečiny nejkratší a hlavně bez provozu. Jenže vede chráněnou zónou.

Mluvčí parku Drahný má za to, že právě poskytovatelé online map a navigací mají na celém problému značný podíl.

„Když někoho zastavíme, vymlouvá se na navigaci a ukazuje nám, že ho tam prostě navedla. Nejedná se jen o úsek Černý důl a Pec pod Sněžkou, podobných míst je v Krkonoších víc. Pro nás je těžké všechna taková místa uhlídat,“ řekl mluvčí parku.

Park chce osadit elektrické závory

Upozornil také, že neukázněnost řidičů a jejich bezhlavá jízda podle navigace plaší zvířata a ničí chráněné rostliny.

„Na zvýšenou průjezdnost si stěžují i obyvatelé. Proto plánujeme instalaci elektrických závor a spolupráci s policií, která by taková místa monitorovala. Do budoucna chceme více omezit dopravu a pohyb aut v parku,“ podotýká Drahný.

Řidiči, kteří díky kratší cestě ušetří pár korun na palivu, mohou v případě přistižení nakonec přijít i o několik tisíc.

„Pokud správci parku zastaví někoho bez povolenky v chráněné oblasti, mohou mu na místě uložit pokutu až deset tisíc korun, případně může dojít k zahájení správního řízení,“ dodává Drahný.

Policie, na jejíž přístup upozorňovala v úvodu paní Lenka, prý dělá kontroly především na podnět Správy KRNAP nebo samotných obyvatel.

„Správa parku si může řidiče kontrolovat sama. Zatím jsme nebyli požádáni, abychom stáli někde u cesty a kontrolovali povolenky. Víme, že se KRNAP s tímto problémem potýká,“ uzavřel policejní mluvčí Lukáš Vincenc.