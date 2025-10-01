Pro návštěvníky Krkonoš vlk podle správců parku nepředstavuje hrozbu. Populace vlka obecného v Krkonoších je stabilní. Vlk je druhem zvláště chráněným na celém území ČR.
„Od roku 2015 evidujeme jeho pozorování, v posledních třech letech můžeme hovořit o tom, že vlk v Krkonoších opět našel svůj domov,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Na území KRNAP lze podle něj očekávat úspěšnější návrat vlků než v okolní volné krajině. „Národní park je vzhledem ke svému poslání i charakteru ekosystému vhodným místem k jejich životu,“ řekl mluvčí.
|
Auto u Liberce usmrtilo vlka. Přebíhal v místě, kde není plot
V Krkonoších letos zaznamenali tři desítky útoků vlků na hospodářská zvířata. „Potvrzuje to publikovaná fakta, že chovaná zvířata jsou jen mizivým zlomkem na vlčím jídelníčku. Naopak se potvrzuje, že v případě Krkonoš všechny škody souvisí s nekvalitním zabezpečením pastvin. Zkušenosti z Evropy ukazují, že je možné hospodařit v krajině, kde zároveň žijí divoké šelmy,“ řekl Drahný.
Správa KRNAP ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pokračuje v monitorování vlka obecného. „Sbíráme vzorky vlčího trusu a posíláme je na genetickou analýzu. Nadále rozšiřujeme síť fotopastí, pomocí kterých sledujeme vlčí populaci na území národního parku,“ sdělila zooložka Správy KRNAP Karolina Mikslová.
Návštěvníci na snímcích z fotopastí
Správci parku také díky fotopastem mají více důkazů o tom, že někteří návštěvníci hor nerespektují režim klidových území, kde se smí chodit jen po značených cestách. Lidé se tak často nevědomky pohybují v jádru vlčích teritorií.
„Ve vztahu k návštěvníkům Krkonoš vlk nepředstavuje hrozbu. Při zcela výjimečném setkání člověka s vlkem je přesto dobré být obezřetný. Při setkání s vlkem je nutné ponechat mu únikový prostor,“ uvedl mluvčí.
|
Odchycenou vlčici utratili, kvůli podezření na vzteklinu. Nepotvrdilo se
Turistům i místním doporučuje, aby měli své psí mazlíčky na vodítku. „Důrazně žádáme, aby návštěvníci nezkoušeli vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat možnou potravu či zbytky jídla. Majitelé nemovitostí, chataři a chalupáři by venku neměli nechávat zbytky potravy,“ sdělil Drahný.
Pozorování vlků v Krkonoších lze hlásit na e-mail: kmikslova@krnap.cz či na telefon 731 533 895 včetně SMS zpráv.
|
Hybridi u nás v lesích nežijí. Divoké psy vlci zabíjejí, říká zoolog
Trvalý výskyt vlků se v Královéhradeckém kraji potvrzuje několik let v řadě téměř v celém česko-polském pohraničí, tedy také na Broumovsku a v Orlických horách. V Česku v posledních letech vlků přibývá, vyskytují se především v pohraničí s Německem, Polskem a Slovenskem.