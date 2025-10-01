Vlk v Krkonoších opět našel svůj domov, říkají správci. Žijí tam dvě až tři smečky

  16:00
V Krkonošském národním parku (KRNAP) žije do deseti vlků, kteří obývají dvě až tři vlčí teritoria. Vlci se pohybují po obou stranách hranice. Po loňském vyvedení vlčat na východě Krkonoš mají správci parku letos důkazy o úspěšném rozmnožování na západě hor.
Vlk zachycený na fotopasti

Vlk zachycený na fotopasti | foto: archiv Správy KRNAP

Vlčice se třemi vlčaty v Krkonoších (15. července 2024)
Pro návštěvníky Krkonoš vlk podle správců parku nepředstavuje hrozbu. Populace vlka obecného v Krkonoších je stabilní. Vlk je druhem zvláště chráněným na celém území ČR.

„Od roku 2015 evidujeme jeho pozorování, v posledních třech letech můžeme hovořit o tom, že vlk v Krkonoších opět našel svůj domov,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Na území KRNAP lze podle něj očekávat úspěšnější návrat vlků než v okolní volné krajině. „Národní park je vzhledem ke svému poslání i charakteru ekosystému vhodným místem k jejich životu,“ řekl mluvčí.

Auto u Liberce usmrtilo vlka. Přebíhal v místě, kde není plot

V Krkonoších letos zaznamenali tři desítky útoků vlků na hospodářská zvířata. „Potvrzuje to publikovaná fakta, že chovaná zvířata jsou jen mizivým zlomkem na vlčím jídelníčku. Naopak se potvrzuje, že v případě Krkonoš všechny škody souvisí s nekvalitním zabezpečením pastvin. Zkušenosti z Evropy ukazují, že je možné hospodařit v krajině, kde zároveň žijí divoké šelmy,“ řekl Drahný.

Správa KRNAP ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pokračuje v monitorování vlka obecného. „Sbíráme vzorky vlčího trusu a posíláme je na genetickou analýzu. Nadále rozšiřujeme síť fotopastí, pomocí kterých sledujeme vlčí populaci na území národního parku,“ sdělila zooložka Správy KRNAP Karolina Mikslová.

Návštěvníci na snímcích z fotopastí

Správci parku také díky fotopastem mají více důkazů o tom, že někteří návštěvníci hor nerespektují režim klidových území, kde se smí chodit jen po značených cestách. Lidé se tak často nevědomky pohybují v jádru vlčích teritorií.

„Ve vztahu k návštěvníkům Krkonoš vlk nepředstavuje hrozbu. Při zcela výjimečném setkání člověka s vlkem je přesto dobré být obezřetný. Při setkání s vlkem je nutné ponechat mu únikový prostor,“ uvedl mluvčí.

Odchycenou vlčici utratili, kvůli podezření na vzteklinu. Nepotvrdilo se

Turistům i místním doporučuje, aby měli své psí mazlíčky na vodítku. „Důrazně žádáme, aby návštěvníci nezkoušeli vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat možnou potravu či zbytky jídla. Majitelé nemovitostí, chataři a chalupáři by venku neměli nechávat zbytky potravy,“ sdělil Drahný.

Pozorování vlků v Krkonoších lze hlásit na e-mail: kmikslova@krnap.cz či na telefon 731 533 895 včetně SMS zpráv.

Hybridi u nás v lesích nežijí. Divoké psy vlci zabíjejí, říká zoolog

Trvalý výskyt vlků se v Královéhradeckém kraji potvrzuje několik let v řadě téměř v celém česko-polském pohraničí, tedy také na Broumovsku a v Orlických horách. V Česku v posledních letech vlků přibývá, vyskytují se především v pohraničí s Německem, Polskem a Slovenskem.

