Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Autor:
  14:57
Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené množství. Podle správců Krkonošského národního parku (KRNAP) to odpovídá tomu, že zimní sezóna se bude řadit mezi podprůměrné.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.

Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu. | foto: David Taneček, ČTK

Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
10 fotografií

Sněhové pole vzniká na jižním svahu Studniční hory. Kvůli tvaru odtávání se mu přezdívá Mapa republiky.

„Mapu republiky sledujeme dlouhodobě a využíváme dostupné moderní technologie. Poslední roky ji zaměřujeme s pomocí dronů. Cílem monitoringu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima a vegetaci v závětrné oblasti Studniční hory a zda a jak se mění výška sněhu a jeho rozložení v čase,“ uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.

Mocnost sněhu v Mapě republiky ilustruje nynější slabou zimu. Český hydrometeorologický ústav před několika dny uvedl, že zima 2025/2026 byla srážkově devátá nejchudší od roku 1961. V průměru na území republiky spadlo pouze 86 milimetrů srážek. Zásoby vody ve sněhu byly ke konci února zhruba na třetině dlouhodobého průměru, přesto zima na první pohled působila jako sněhově bohatá. Mohly za to mrazivé dny v lednu, kdy se sníh držel i ve středních a nižších polohách.

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších.
Maximum sněhu na Mapě republiky v zimě 2025/2026 bylo 4,8 metru.
Sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších
Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších. (13. května 2025)
10 fotografií

Mapa republiky přitahuje vědce řadu let. Nejprve s použitím technologie GPS a nyní i s dronem odborníci přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají nejpřesnější možná data.

„Přestože sněhové pole leží na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které zde pravidelně ukládají obrovská množství sněhu,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sněhová vrstva dosahuje i mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy. Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky.

Z Mapy republiky zbyly už jen Čechy, sněhové pole v Krkonoších brzy roztaje

Protože se sněhové pole nachází v klidovém území (dříve I. zóně) národního parku, pěšky se přímo k ní návštěvník hor nepodívá. Dobře viditelné je od Chalupy na Rozcestí nebo z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou. Díky svému charakteristickému tvaru a barvě je vidět i z Podkrkonoší.

zimamax. výška sněhu (m)datum odtátí sněhu
1999/200015,71. dekáda srpna
2000/20016,13. dekáda června
2001/200213,42. dekáda srpna
2002/20037,63. dekáda června
2003/200414,2data nejsou k dispozici
2004/200515,422. srpna
2005/200612,322. července
2006/200712,55. července
2007/200814,129. července
2008/200913,317. července
2009/20108,130. června
2010/20119,614. června
2011/2012134. srpna
2012/20138,817. června
2013/20145,410. června
2014/20159,74. července
2015/20167,315. června
2016/20179,54. června
2017/20187,528. května
2018/201914,522. července
2019/20209,56. července
2020/20219,613. července
2021/202211,28. července
2022/20239,78. července
2023/202486. června
2024/20257,715. června
2025/20264,8
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Urgentní pátrání bylo úspěšné. Třináctiletou dívku z východních Čech našli

Policejní auto.

Třináctiletá dívka z České Skalice na Náchodsku, po níž bylo dnes vyhlášeno pátrání, se odpoledne našla. Podle policie byla vypátrána ve Dvoře Králové nad Labem a je v pořádku.

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  14:57

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu v neděli zemřel, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:21,  aktualizováno  16:42

Husar i Papageno. Muzeum Podkrkonoší připomíná zlatou éru perníkářství

Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší

Výstavu vzácných dřevěných forem z 18. a 19. století a jejich odlitků připravilo na jaro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Dokládá silnou tradici perníkářského řemesla v regionu a um tehdejších řezbářů....

8. března 2026  7:02

Druhá, ale šťastná. Maděrová o rivalitě s kamarádkou: Učí mě japonsky, já ji česky

Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...

Hned v cílovém prostoru se objaly a s úsměvem si blahopřály. Že Zuzana Maděrová právě prohrála s Cubaki Mikiovou už ve druhém finále závodu Světového poháru za sebou? Nevadí, stále jsou kamarádky. A...

7. března 2026  16:03

Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)

Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi. První se otevře tříkilometrový úsek v Královci, který se v Lubawce napojí na už hotovou rychlostní...

7. března 2026  8:12

Postupový hattrick jako pomsta za vyhazov? Někdy je potřeba udělat změnu, řekl Moses

Stephen Moses z Hradce Králové (uprostřed) slaví hattrick a vyhrané utkání.

Že by sportovní pomsta za to, že se v průběhu letošní sezony stal z posily téměř nepotřebným hráčem, kterého v jejím poslali jinam? „Někdy to tak ve sportu je, že potřebujete změnu, takové věci se...

6. března 2026  22:17

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velkou slávu ve Špindlu zasáhla nehoda mladé Bulharky. Je mi jí líto, říká Maděrová

Zuzana Maděrová ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Sotva vyšla na prostranství před jedním z obchodů ve Špindlerově Mlýně, obsypala ji skupina dětí a dalších fanoušků. Někdo chtěl podpis, jiný zase společnou fotku. Zuzana Maděrová, olympijská vítězka...

6. března 2026  20:10

ŘSD zvýší počet odpočívadel na dálnicích. Přidá hlavně parkoviště pro kamiony

„Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce během šesti let zvýšit počet odpočívadel na dálnicích z nynějších 150 téměř na 200. Přidat chtějí silničáři hlavně parkovací místa pro kamiony, na konci roku...

6. března 2026  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.