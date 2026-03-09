Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Sněhové pole vzniká na jižním svahu Studniční hory. Kvůli tvaru odtávání se mu přezdívá Mapa republiky.
„Mapu republiky sledujeme dlouhodobě a využíváme dostupné moderní technologie. Poslední roky ji zaměřujeme s pomocí dronů. Cílem monitoringu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima a vegetaci v závětrné oblasti Studniční hory a zda a jak se mění výška sněhu a jeho rozložení v čase,“ uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.
Mocnost sněhu v Mapě republiky ilustruje nynější slabou zimu. Český hydrometeorologický ústav před několika dny uvedl, že zima 2025/2026 byla srážkově devátá nejchudší od roku 1961. V průměru na území republiky spadlo pouze 86 milimetrů srážek. Zásoby vody ve sněhu byly ke konci února zhruba na třetině dlouhodobého průměru, přesto zima na první pohled působila jako sněhově bohatá. Mohly za to mrazivé dny v lednu, kdy se sníh držel i ve středních a nižších polohách.
Mapa republiky přitahuje vědce řadu let. Nejprve s použitím technologie GPS a nyní i s dronem odborníci přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají nejpřesnější možná data.
„Přestože sněhové pole leží na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které zde pravidelně ukládají obrovská množství sněhu,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Sněhová vrstva dosahuje i mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy. Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky.
|
Z Mapy republiky zbyly už jen Čechy, sněhové pole v Krkonoších brzy roztaje
Protože se sněhové pole nachází v klidovém území (dříve I. zóně) národního parku, pěšky se přímo k ní návštěvník hor nepodívá. Dobře viditelné je od Chalupy na Rozcestí nebo z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou. Díky svému charakteristickému tvaru a barvě je vidět i z Podkrkonoší.
|zima
|max. výška sněhu (m)
|datum odtátí sněhu
|1999/2000
|15,7
|1. dekáda srpna
|2000/2001
|6,1
|3. dekáda června
|2001/2002
|13,4
|2. dekáda srpna
|2002/2003
|7,6
|3. dekáda června
|2003/2004
|14,2
|data nejsou k dispozici
|2004/2005
|15,4
|22. srpna
|2005/2006
|12,3
|22. července
|2006/2007
|12,5
|5. července
|2007/2008
|14,1
|29. července
|2008/2009
|13,3
|17. července
|2009/2010
|8,1
|30. června
|2010/2011
|9,6
|14. června
|2011/2012
|13
|4. srpna
|2012/2013
|8,8
|17. června
|2013/2014
|5,4
|10. června
|2014/2015
|9,7
|4. července
|2015/2016
|7,3
|15. června
|2016/2017
|9,5
|4. června
|2017/2018
|7,5
|28. května
|2018/2019
|14,5
|22. července
|2019/2020
|9,5
|6. července
|2020/2021
|9,6
|13. července
|2021/2022
|11,2
|8. července
|2022/2023
|9,7
|8. července
|2023/2024
|8
|6. června
|2024/2025
|7,7
|15. června
|2025/2026
|4,8