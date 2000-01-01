náhledy
Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na slunci a pěkně opálit.
„Vedro!“ odpověděl fotograf iDNES.cz na otázku, jak bylo ve čtvrtek na Medvědíně.
Hlásil také, že dopoledne byla na lanovku na Medvědín fronta. Koho fronty nebaví, může si na hřebeny Krkonoš vyšlápnout po svých.
Z vrcholku Medvědína můžete dojít například k Vrbatově boudě, mohyle Hanči a Vrbaty nebo Harrachovým kamenům a Pančavskému vodopádu. K dalším známým místům v širším okolí patří Labská bouda, Vysoké kolo, Mužské a Dívčí kameny nebo Petrovka a Špindlerova bouda.
Každý se baví po svém. Někdo třeba vyrazí na sjezdovku i se svým čtyřnohým kamarádem, který se zábavy na horách nemůže nabažit.
Čas ukázat sportovní postavu. Výstup po sjezdovce na skialpových lyžích je náročná disciplína.
Po okresech pokračují jarní prázdniny. Tento týden vyšlo počasí lidem z Děčína, Sokolova nebo Nymburku. Řada z nich tráví volný čas právě na horách.
Počasí s nadprůměrnými teplotami a jasnou nebo polojasnou oblohou by mělo vydržet i v příštím týdnu. Prázdniny bude mít Praha-východ, Praha-západ, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín.
Ve Špindlerově Mlýně to žije. Příští víkend se tu koná světový pohár v paralelním slalomu ve snowboardu. Účast přislíbila i zlatá olympionička Zuzana Maděrová. O stejném víkendu se ve Špindlu koná také první Mistrovství ČR v rychlostním lyžování.
Nádherný výhled na vrcholky hor budete mít, když se zastavíte na oběd třeba v Restauraci Medvědín 1235 m.
O jarních prázdninách jsou hory tradičně plné lyžařských kurzů a instruktorů.
Freestylové sporty byly na olympiádě v Itálii hitem. Na zkoušení nových triků jsou teď na horách ideální podmínky.
V Krkonoších jsou stále výborné podmínky k lyžování. Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí 28 kilometrů sjezdovek. V provozu je Hromovka, Svatý Petr, Medvědín i Mísečky. Mezi Svatým Petrem a Medvědínem jezdí skibusy.
Z Medvědína mají lyžaři a turisté dokonalý výhled na sjezdovky ve Svatém Petru a na Hromovce.
Kdo ji pozná? Nejvyšší česká hora vypadá z každé strany Krkonoš trochu jinak.
Dřevěný nápis Medvědín patří do skupiny nejvíce fotogenických míst v Krkonoších. Nachází se u horní stanice lanovky na Medvědín.
