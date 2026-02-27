OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu

Autor:
  5:00
Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na slunci a pěkně opálit.
Jarní lyžovačka na Medvědíně (26. února 2026).

