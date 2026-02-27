|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu
Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání
Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...
Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry
Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...
OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu
Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na...
Jsem tajný agent, hrozil propuštěný vrah studentovi i zbraní. Pak ho znásilnil
Třináct let vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové třiašedesátiletému Pavlu Honzírkovi, který se podle obžaloby vydával za tajného agenta a pod pohrůžkami násilí, které doplnil o prohlídku jím...
Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!
Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...
Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař
Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po konzistentní formě. V sobotním prvoligovém utkání 24. kola doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal...
Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar
Režisérka a bývalá šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar se po třinácti letech vrátila do hradeckého Klicperova divadla s premiérou Portrét dámy. Diváci si ještě mohou pamatovat její...
Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás
Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto...
Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání
Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...
V Kosičkách končí likvidace chovu kvůli ptačí chřipce, další ohnisko je nedaleko
Hasiči v drůbežárně v Kosičkách na Královéhradecku vyklízejí poslední z pěti hal chovu slepic zasaženého ptačí chřipkou. Likvidace chovu, s níž začali v pondělí, skončí v pátek odpoledne. Na místě...
OBRAZEM: Jarní prázdniny v Krkonoších? Modrá obloha, výhledy a stále dost sněhu
Senzační výhledy nabízejí Krkonoše v těchto dnech všem lyžařům, běžkařům, skialpinistům či pěším turistům. Lyžování o jarních prázdninách slibuje modrou oblohu a teploty, při kterých se dá posedět na...
Do Špindlerova Mlýna dorazí šampionka Maděrová i ostatní olympijští medailisté
Pořadatelé Světového poháru v alpském snowboardingu ve Špindlerově Mlýně evidují přihlášky všech šesti medailistů z nedávných olympijských her včetně domácí šampionky Zuzany Maděrové. Spolu s...
Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma medailistky z italské olympiády
Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z Krkonoš, kteří bojovali o cenné kovy na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo....
Jsem tajný agent, hrozil propuštěný vrah studentovi i zbraní. Pak ho znásilnil
Třináct let vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové třiašedesátiletému Pavlu Honzírkovi, který se podle obžaloby vydával za tajného agenta a pod pohrůžkami násilí, které doplnil o prohlídku jím...
Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu
Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...