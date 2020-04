Nejistá sezona v Krkonoších začne až v tradičně slabším červnu

Podnikatelé už ztratili závěr zimy i Velikonoce, nyní přijdou o květnové zisky. Červen patří tradičně mezi slabší měsíce.

Majitel ubytovacího portálu spindleruvmlyn.com Martin Jandura potvrzuje, že lidé začínají ve větší míře poptávat letní pobyty ve Špindlerově Mlýně a dělat rezervace na prázdniny.

„Zájem mají hlavně rodiny s dětmi. Pokud by zůstaly obousměrně zavřené hranice, mohlo by být léto pro krkonošská střediska výborné. Otázkou je, jak se toho chopí lidé a také jaká budou hygienická pravidla,“ říká.

Na zdejší hotely se podle něj obrací malé cestovní kanceláře, což dříve nebývalo. Případné otevření hranic s některými státy, například Slovenskem a Chorvatskem, což naznačili i epidemiologové, by naopak mohlo způsobit odliv návštěvníků Krkonoš.

Německé cestovky vyčkávají

Zvýšený zájem o rodinné pokoje na červenec a srpen registruje i Harmony Club Hotel ve Špindlerově Mlýně. Pětadevadesátiprocentní obsazenosti jako v posledních letech však zařízení s 224 lůžky a 70 přistýlkami letošní léto nejspíš nedosáhne.

„Zájem o rodinné pokoje se určitě zvedá, ale zrušily se všechny firemní akce. Část německé klientely, kterou jsme ztratili, asi nahradíme českými rodinami. Hodně německých cestovek ale stále čeká, jak se situace vyvine, a ještě nechtějí rušit červencové pobyty,“ tvrdí obchodní manažerka Jitka Hronešová. Němci v hotelu Harmony přes léto tvoří třetinu všech hostů.

Koronavirová krize a vládní opatření přinesou podniku v Bedřichově značné ztráty. Na květen bylo zamluveno 70 procent kapacity, na červen jen o pět procent méně. Zařízení podle Jitky Hronešové nikoho ze šesti desítek zaměstnanců nepropustilo.

„Naštěstí nás to potkalo v závěru zimy, většinu pracovních poměrů jsme měli uzavřených do konce sezony. Na začátku dubna jsme chtěli hotel uzavřít kvůli velké rekonstrukci restaurace, kvůli současné situaci jsme ji ale raději odložili,“ poznamenává manažerka.

S obavami vyhlíží opožděný start turistické sezony spolumajitelka Penzionu Modřín ve Velké Úpě Anežka Pallová.

„Nejde ani tak o to, kdy budeme moci otevřít, spíš o to, jakým způsobem nám stát pomůže vykrýt ztrátu. Když nám povolí otevřít v září, nebudeme se věšet, protože nejsme úplně nejmenší podnikatel, který by neměl žádnou zálohu. Pomoc od státu je však minimální,“ zdůrazňuje.

Jako společnost s ručením omezeným má penzion nárok na příspěvek na mzdy zaměstnanců, zálohy na energie a daně ale musí platit dál.

„Všichni říkají, že v létě bude na horách strašně moc lidí. Nejsem si tím úplně jistá. Zatím nám nikdo nevolá a nerezervuje. Je úplně mrtvo. Žijeme hlavně ze zimní sezony,“ podotýká podnikatelka. Kromě penzionu ve Velké Úpě s kapacitou 80 lůžek provozuje v Praze kavárnu.

Hoteliérům značnou část hostů odvádí provozovatelé apartmánů, které v Krkonoších vznikly ve velkém. „V létě máme obvykle čtyři až šest týdnů prodány všechny pokoje. Pokud by se toto letos nepodařilo, ztráta bude už v řádech milionů korun,“ dodává Anežka Pallová.

Bez diskuse s odborníky

Ze všech stran se valí kritika na vládní harmonogram uvolnění podnikatelských činností, podle ředitele Asociace horských středisek České republiky Libora Knota je zbytečně „defenzivní“.

Vadí mu, že o jednotlivých krocích kabinet nevedl diskusi s odborníky: „Plán rozvolňování nás velmi nepříjemně překvapil, protože vůbec nebyl konzultován s odbornými svazy. Vláda si to rozhodla po svém.“

Upozorňuje na to, že dokument nerozlišuje mezi různými typy ubytovacích zařízení.

„Penzion se dvěma apartmány je samozřejmě něco úplně jiného než hotel se 600 lůžky. Stejně tak jsou rozdíly mezi restauracemi. Někdo vymyslel jediný termín, který bude pro Českou republiku platit. A to je špatně,“ míní Libor Knot.

Na nelogičnosti v harmonogramu upozorňuje Asociace českých hotelů a restaurací. Nedává podle ní smysl, že od 25. května bude možné konzumovat jídlo na zahrádce restaurace, ale už ne uvnitř, kde se přitom dá účinně omezit koncentrace lidí. Otevření zahrádky, které mnohdy vyžadují ne zrovna levný zábor veřejného prostranství, dává podle sdružení ekonomický smysl pouze při plném provozu podniku.

„Pokud nebudou s ohledem na mimořádnou situaci nastaveny vstřícné podmínky od měst a obcí, pak zahrádky fungovat nebudou,“ míní mluvčí asociace Miroslav Diro.

Letní sezona v Krkonoších začíná zkraje května, kdy se obvykle rozjíždějí lanovky a spouští provoz turistické atrakce.

„V květnu vždycky jezdili do Krkonoš Němci, byl to pro nás hodně dobrý měsíc,“ upozorňuje Martin Jandura. Naproti tomu červen je z hlediska návštěvnosti spíš podprůměrný.

„Podnikatelé v Krkonoších letos přijdou o více než dva měsíce, už na začátku letní sezony budou vědět, že nebudou mít zisk, který by za tu dobu vytvořili,“ poukazuje Libor Knot na to, že ekonomické ztráty s pomalejším rozjezdem sezony budou pro podnikatele značné.