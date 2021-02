V Krkonoších spadla lavina v Obřím dole, jeden skialpinista je mrtvý

Horská služba dostala hlášení o lavině kolem 12:45.

„Lavina spadla od Slezské boudy směrem do Obřího dolu. Podle informací, které jsme dostali, by tam měly být dvě osoby. Teď to řešíme, záchranáři tam zasahují, bližší podrobnosti nemám,“ řekl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Mluvčí záchranářů Ivo Novák pro ČT uvedl, že na místě našli jednoho mrtvého a jednoho zraněného muže. Zraněný je podle podchlazený a byl letecky přepraven do nemocnice. Uvedl také, že oba jsou skialpinisté.

Na hřebenech Krkonoš je od 80 do 130 centimetrů sněhu, při posledním sněžení přibylo 40 centimetrů. Platí druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice, tedy mírné nebezpečí. Uvolnit se mohou deskové laviny.

V Krkonoších spadnou každoročně až desítky menších lavin. V únoru 2018 lavina zčásti zavalila jednačtyřicetiletého muže v Hrazeném dole na začátku jižního úbočí Kozích hřbetů. V lednu 2018 se utrhla lavina v délce 170 metrů v Dlouhém dole mezi Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou.

Obětí laviny se v Krkonoších stal 5. února 2015 při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista. Před ním zahynula pod lavinou v Krkonoších šestatřicetiletá skialpinistka, kterou sníh zasypal koncem prosince 2008 v takzvané Červinkově muldě.

Jedna z nejdelších lavin v novodobé historii Krkonoš spadla v únoru 2015 do Modrého dolu. Masa sněhu zasáhla plochu 20 hektarů, na délku měřila 1 106 metrů, délka odtrhu byla 506 metrů, výška sněhu v místě odtrhu byla od 0,5 do 2,45 metru a obvod laviniště měřil 3,3 kilometru.

Připravujeme podrobnosti.

VIDEO: Takto vypadá zásah horské služby. Nedávno v Krkonoších hledali pod lavinou i našeho reportéra:



11. února 2021