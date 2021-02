V Krkonoších spadla lavina v Obřím dole, jeden skialpinista je mrtvý

Lavina sjela po poledni od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole, strhli ji právě lyžaři. Podle horské služby byla dlouhá 400 až 500 metrů, v odtrhové části měla délku asi 60 metrů a výšku 0,5 až 1,5 metru.

Starší z mužů nebyl zcela zasypán masou sněhu a dokázal si přivolat pomoc přes linku 155.

„Ti pak ihned kontaktovali nás a my jsme do velmi obtížného terénu ihned vyslali naše záchranáře z Pece pod Sněžkou. Vzhledem k situaci jsme pak do akce vyslali i další kolegy z jiných krkonošských stanic,“ uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa s tím, že muž byl po události zmatený a proto byly zpočátku informace nejasné.

Mluvčí záchranářů Ivo Novák potvrdil, že zdravotníci vyslali do Krkonoš postupně dva vrtulníky.

„Výzvu jsme obdrželi přímo od zraněného. Nedokázal určit polohu vzhledem k svému stavu zcela přesně, ale po krátkém pátrání ho posádka nalezla a poté ho v lanovém podvěsu transportovala na základnu horské služby do Pece pod Sněžkou, kde byl vyšetřen,“ řekl mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů.

Když se zjistilo, že nebyl sám, horská služba začala pátrat pomocí lavinových vyhledávačů po druhém zavaleném.

Po přibližně pěti minutách pátrání nalezli pod sněhem záchranáři i mladšího skialpinistu. Vrtulník mezitím vysadil lékaře a ten ihned začal s pokusem obnovit chlapci životní funkce. „Lékař již konstatoval zranění neslučitelná se životem,“ řekl Ivo Novák.

Zachráněný lyžař utrpěl otřes mozku, zlomeniny končetin a četné pohmožděniny, byl podchlazený. Přivolaný vrtulník libereckých záchranářů ho přepravil do traumacentra v nemocnici v Liberci.

Případem se zabývala také policie. Do terénu vyjela hlídka i výjezdová skupina kriminalistů i s kriminalistickým technikem. „Kriminalisté na místě vyloučili cizí zavinění a nařídili zdravotní pitvu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Hrozí deskové laviny

Na hřebenech Krkonoš je od 80 do 130 centimetrů sněhu, při posledním sněžení přibylo 40 centimetrů. Platí druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice, tedy mírné nebezpečí. Uvolnit se mohou deskové laviny.



V Krkonoších spadnou každoročně až desítky menších lavin. V únoru 2018 lavina zčásti zavalila jednačtyřicetiletého muže v Hrazeném dole na začátku jižního úbočí Kozích hřbetů. V lednu 2018 se utrhla lavina v délce 170 metrů v Dlouhém dole mezi Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou.

Obětí laviny se v Krkonoších stal 5. února 2015 při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista. Před ním zahynula pod lavinou v Krkonoších šestatřicetiletá skialpinistka, kterou sníh zasypal koncem prosince 2008 v takzvané Červinkově muldě.



Jedna z nejdelších lavin v novodobé historii Krkonoš spadla v únoru 2015 do Modrého dolu. Masa sněhu zasáhla plochu 20 hektarů, na délku měřila 1 106 metrů, délka odtrhu byla 506 metrů, výška sněhu v místě odtrhu byla od 0,5 do 2,45 metru a obvod laviniště měřil 3,3 kilometru.

VIDEO: Takto vypadá zásah horské služby. Nedávno v Krkonoších hledali pod lavinou i našeho reportéra:



11. února 2021