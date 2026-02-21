Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

  10:38
Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné, vyplývá to z informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše.
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Výhled ze Sněžky (9. února 2026)
Zasněžený les cestou na Sněžku (9. února 2026)
Zatímco pod hřebeny Krkonoš je zataženo, na Sněžce je chvílemi i slunečno. (9....
Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
6 fotografií

Na hřebenech Krkonoš leží 50 až 80 centimetrů sněhu. „Na krustu napadlo za poslední sněžení 23 centimetrů nového sněhu v kombinaci s větrem ze všech směrů. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a žlabech,“ uvedl lavinový specialista horské služby Robert Dlouhý.

V polohách nad pásmem lesa na závětrných svazích se podle něj mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnit se mohou hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích.

„Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý. Na polské severní straně Krkonoš je pod novým sněhem nestabilní vrstva povrchové jinovatky.

Na polské straně Krkonoš stouplo lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Biały Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno šest stupňů pod nulou, silná mlha a 76 centimetrů sněhu.

Horská služba v Krkonoších vyhlásila lavinový stupeň poprvé v současné zimní sezoně 2. ledna.

Poslední úmrtí v souvislosti s odtržením laviny v Krkonoších zaznamenali horští záchranáři v roce 2021. V únoru 2021 zahynul sedmnáctiletý skialpinista v lavině, kterou strhl od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole. O měsíc později skončila v lavině v oblasti Mužských kamenů na polské straně hor pětatřicetiletá skialpinistka z Mělnicka. Po převozu do nemocnice zemřela.

