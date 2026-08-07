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Zemřel Fredy, legenda strážců hor. Přísný, ale vždy lidský, vzpomínají v Krkonoších

Štěpánka Tůmová
  11:46

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Alfréd Pucher převzal roku 2019 Cenu ředitele Správy KRNAP. Sloužil více než čtyřicet let krkonošské přírodě jako strážce národního parku. | foto: Kamila Antošová, Správa KRNAP

V sedmdesáti letech ve čtvrtek zemřel emeritní strážce Krkonošského národního parku Alfréd Pucher. Na horách působil přes 40 let, byl nejdéle sloužícím strážcem a i po odchodu do penze před sedmi lety se návštěvníkům přes léto věnoval v informačním srubu v Černém Dole. Byl přátelský, ale v terénu na lidi i přísný. Říkalo se mu Fredy, poznávaly ho i děti.

Zprávu o úmrtí zveřejnila v pátek Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). „Pro nás všechny zůstane Fredy symbolem poctivé služby horám, člověkem, který Krkonoše nejen znal, ale především je hluboce miloval. Patřil ke generaci strážců, kteří budovali respekt k národnímu parku především svou osobností, každodenní přítomností v terénu a lidským přístupem. Rodině, blízkým a všem, kdo jej měli rádi, vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce!“ uvedl mluvčí správy parku Radek Drahný.

Zlobilo ho, jak se hory proměnily kvůli výstavbě apartmánů a jak si někteří bohatí myslí, že mohou vše.

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