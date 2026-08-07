Zemřel Fredy, legenda strážců hor. Přísný, ale vždy lidský, vzpomínají v Krkonoších

Zprávu o úmrtí zveřejnila v pátek Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). „Pro nás všechny zůstane Fredy symbolem poctivé služby horám, člověkem, který Krkonoše nejen znal, ale především je hluboce miloval. Patřil ke generaci strážců, kteří budovali respekt k národnímu parku především svou osobností, každodenní přítomností v terénu a lidským přístupem. Rodině, blízkým a všem, kdo jej měli rádi, vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce!“ uvedl mluvčí správy parku Radek Drahný.
Zlobilo ho, jak se hory proměnily kvůli výstavbě apartmánů a jak si někteří bohatí myslí, že mohou vše.