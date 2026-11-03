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Ředitel KRNAP odvolal dva náměstky. Bez udání důvodu, řekli
V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...
Nápis na podporu ČT už zmizel, poslanec z ANO přesto podal trestní oznámení
Nápis na podporu České televize, který před kanceláří hnutí ANO v Hradci Králové o víkendu nastříkal kandidát na náměstka primátorky Kamil Kubica z Pirátů, je pryč. Přesto to není uzavřená...
Pracovali za drobné, snášeli deptání i bití. Kolotočáře soudí za zotročení bezdomovců
Krajský soud v Hradci Králové poslal do vězení čtyři členy rodiny z Trutnovska, která provozovala pouťové atrakce. Za obchodování s lidmi si odsedí od 8 do 11 let. Podle soudu obžalovaní zotročili...
Romantika zdarma. Orlické hory mají nové útulny, nejoriginálnější jsou v Neratově
Jen na české straně Orlických hor vzniklo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Návštěvníci jsou z nové atrakce nadšeni, pochvalují si ohniště i možnost...
Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Hory zaplavily nápisy proti řediteli parku
Atmosféra v Krkonoších ohledně budoucnosti národního parku houstne. Ve čtvrtek se na bezmála třiceti místech na cestách objevily bílé nápisy Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Pod tlakem je právě...
Majitel, který majitelem nebyl? Požár hotelu Hořec v Peci provázejí pochybnosti
Nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou provázejí pochybnosti. Došlo k němu jen pár dní poté, co Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o navrácení hotelu původním vlastníkům – dědicům známého...
Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová
Královéhradecká trojkoalice se staronovou primátorkou Pavlínou Springerovou dnes před polednem podepsala koaliční smlouvu. Na spolupráci se dohodli politici HDK a TOP 09 s Piráty a STAN a Změnou,...
Požár hotelu v Krkonoších napáchal škodu za 15 milionů, policie prověřuje různé verze
Policie prověřuje nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou pro podezření z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Dnes hasiči s policisty zkoumali místo požáru. Hasiči odhadli škodu na 15...
Fakultu kupme, ale nejen pro úředníky, zní ze staronové koalice Hradce
Staronová radniční koalice v Hradci Králové ještě nezačala společně vládnout, a už řeší první vnitřní neshody. Hned na ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 3. listopadu se na programu objeví...
Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán
Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...
V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...
Krkonošskou přírodu ohrožuje expanze silnějších druhů, hřebeny zarůstají klečí
Měnící se klima čím dál víc ovlivňuje krkonošskou přírodu. Více než polovina endemických skupin rostlin je kvůli expanzi konkurenčně silnějších druhů ohrožena. Na hřebenech ubývá nízkých horských...
Drak nabídne svět očima druhých. První premiéra sezony cílí na náctileté
První premiéru letošní sezony dnes uvede královéhradecké Divadlo Drak. Inscenace pro náctileté Akce G.N.O.M.E. uvede diváky do světa dospívání. Drak letos uvede tři premiéry pro různé věkové adresy,...
Trolejbusy, co jezdí i bez trolejí, a stezka kolem Rozkoše. Jak se mění Hradecko?
Hradec Králové omlazuje městskou dopravu. Do města dorazily nové trolejbusy, které díky bateriím zvládnou jezdit i tam, kde chybí trolejové vedení. Na Náchodsku se cyklistům otevřel okruh kolem vodní...
Romantika zdarma. Orlické hory mají nové útulny, nejoriginálnější jsou v Neratově
Jen na české straně Orlických hor vzniklo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Návštěvníci jsou z nové atrakce nadšeni, pochvalují si ohniště i možnost...
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Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Hory zaplavily nápisy proti řediteli parku
Atmosféra v Krkonoších ohledně budoucnosti národního parku houstne. Ve čtvrtek se na bezmála třiceti místech na cestách objevily bílé nápisy Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Pod tlakem je právě...
KRNAP opraví roubenku v Peci pod Sněžkou, infocentrum přemístí na poštu
Informační centrum Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku se dočasně přestěhuje do budovy pošty. Roubenku, kde nyní sídlí, čeká přestavba na nové návštěvnické...