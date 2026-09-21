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Kůrovec v Krkonoších je zatím pod kontrolou, příští rok se očekává zhoršení

Tomáš Plecháč
  15:39
Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku (KRNAP) v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 tisíc metrů krychlových. V letech 2022 a 2023 to přitom bylo přes 70 tisíc kubíků. V příštím roce předpokládají mírné zhoršení.

Příčinou očekávaného nárůstu v brzké budoucnosti je mimo jiné aktuální sucho.

„Letošní čísla ukazují, že jsme v úplně jiné situaci než před několika lety. Kůrovcová gradace výrazně ustoupila a objem napadeného dřeva je ve srovnání s vrcholem gradace několikanásobně nižší. To ale rozhodně neznamená, že můžeme přestat být obezřetní. Naopak,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.

Lesník Správy KRNAP Pavel Zázvorka při kontrole feromonového lapače dřevokazného hmyzu v oblasti mezi Strážným a Špindlerovým Mlýnem (21. září 2026)
Kůrovcová lokalita mezi Strážným a Špindlerovým Mlýnem (21. září 2026)
Kůrovcová lokalita mezi Strážným a Špindlerovým Mlýnem (21. září 2026)
Kůrovcová lokalita mezi Strážným a Špindlerovým Mlýnem (21. září 2026)
28 fotografií

V letech 2019 až 2023 tvořila těžba kůrovcového dříví vždy více než 50 procent celkové těžby v národním parku. V roce 2020 správa parku dokonce zpracovala rekordních 81 tisíc metrů krychlových napadeného dřeva, což představovalo 70 procent z celkové roční těžby.

Loni to bylo téměř 13 tisíc kubíků (12 procent) a velmi podobnou bilanci ochranáři očekávají letos. Nejvíce napadených stromů se nachází v okolí Černé hory a Horního Maršova.

Černý scénář nehrozí

V příštím roce se situace pravděpodobně zhorší. Letos se totiž vytvořil silný základ kůrovcové populace, která přejde do následujícího roku. Dalším důvodem je sucho, které snižuje vitalitu stromů a oslabuje jejich přirozenou schopnost se napadení bránit.

„Pokud budou suché podmínky pokračovat, mohou být smrkové porosty v příštím roce k napadení kůrovcem náchylnější,“ konstatoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

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Proto už nyní ochranáři připravují monitoring a zásahy pro příští sezonu. „Určitě se nepřiblížíme číslům z přelomu minulého desetiletí. Předcházely tomu čtyři roky extrémního sucha a orkán Herwart. Současná situace není zdaleka tak dramatická. Troufám si říci, že bychom se v příštím roce mohli pohybovat kolem dvaceti tisíc metrů krychlových kůrovcem napadeného dřeva,“ naznačil Václav Jansa, vedoucí odboru péče o národní park Správy KRNAP.

Sledování kůrovce modernizovali

Pracovníci výskyt lýkožrouta smrkového a dalších druhů kůrovcovitých soustavně sledují. Na horách instalovali 520 feromonových plastových lapačů a položili více než sedm tisíc lapáků, což jsou pokácené stromy určené k zachycení a kontrole kůrovce. Pokládají se dva týdny před předpokládaným jarním rojením kůrovce, na hromadu kmenů se ještě umisťují větve.

Správci parku monitoring v poslední době modernizovali. Kontrolu lapačů a evidenci zachycených kůrovců provádějí prostřednictvím elektronické aplikace. Díky tomu mají mnohem přesnější a rychlejší statistiky.

„Každá kontrola se zapisuje do systému a získaná data můžeme průběžně vyhodnocovat. Pomáhají nám sledovat aktuální vývoj populace kůrovce a podle jeho průběhu také odhadovat, co můžeme očekávat v dalších týdnech a měsících,“ vysvětlil Jansa.

Každý lapač má své zeměpisné souřadnice. Na základě údajů tak je možné předvídat, kdy a v jaké nadmořské výšce začne rojení lýkožrouta.

Opadání kůry a rezivění jehličí

Podle Jansy se historicky střídají etapy s vyšším a nižším výskytem kůrovce. „Vždy je to sinusoida, gradace a sestup trvají přibližně sedm let. Záleží to na spoustě různých faktorů, jako jsou klimatické podmínky, nástup vegetační sezony nebo složení lesních porostů. V Krkonoších je smrk doma, a je tu proto doma i kůrovec. Musíme s ním pracovat.“

Lesníci napadené porosty aktivně vyhledávají. Poznávacím znamením oslabeného smrku je opadávající kůra a rezivějící jehličí.

„Strom je potřeba co nejdříve pokácet a odvézt, abychom zabránili šíření kůrovce na okolní porosty. Ve chvíli, kdy začne kůra opadávat, je lýkožrout v určitém stádiu. Kdybychom to třeba o dva týdny odložili, brouk vylétne,“ upozornil lesník Pavel Zázvorka.

Asanace stromů probíhá v celém národním parku včetně jeho ochranného pásma. Jedinou výjimku tvoří přírodní zóny, které jsou z hlediska ochrany přírody nejcennější.

„Napadené stromy se nekácí a neodvážejí, kůrovec je zde součástí přirozeného vývoje lesa,“ poznamenal Drahný.

Lesníci odstraňují stromy pouze z bezpečnostních důvodů, když souše mohou ohrozit návštěvníky, turistické trasy nebo objekty. „Dřevo se však v přírodní zóně z lesa neodváží,“ dodal mluvčí.

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