V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Autor: ,
  19:26
Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva ve spolupráci s Radimem Hankem. Dílo vznikalo několik let pod záštitou královéhradeckého biskupa Jana Vokála, který mši pod širým nebem dnes sloužil.
V nadmořské výšce 1 140 metrů byl odhalen Mariánský sloup Královna hor. (11....

V nadmořské výšce 1 140 metrů byl odhalen Mariánský sloup Královna hor. (11. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

V nadmořské výšce 1 140 metrů byl odhalen Mariánský sloup Královna hor. (11....
Socha Panny Marie Královny hor se stane ochránkyní pocestných, turistů, horalů,...
V nadmořské výšce 1 140 metrů byl odhalen Mariánský sloup Královna hor. (11....
Mariánský sloup Královna hor (11. srpna 2025)
15 fotografií

Za projektem stojí majitelé Erlebachovy boudy, rodina Tomáškova. Akci podpořila také Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

„Účast je odhadem 400 lidí. Místo je zvolené geniálně, hlas sboru se nesl mohutně. Myslím, že je to pro všechny zážitek, na který se nezapomíná. Královéhradecký biskup Jan Vokál požehnal celému dílu a všem, kdo se na něm podíleli,“ řekl v pátek mluvčí Biskupství královéhradeckého Pavel J. Sršeň.

Slavnost začala v 17:00 mší za doprovodu pěveckého sboru. Na závěr zazněla skladba Ave Maria, Královno hor, kterou pro tuto příležitost složil Jan Pavlica.

V Krkonoších odhalí Mariánský sloup Královna hor, kopii pošlou do Nazaretu

Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische boží muka a drobné sakrální stavby mají v Krkonoších bohatou tradici. „Pokud to není v příkrém rozporu s ochranou přírody, tu a tam se mohou objevit nové. Připomínat si naše křesťanské kořeny je dnes více než naléhavé. V případě Královny hor jsme navíc výrazně zasáhli do velikosti a objemu díla,“ uvedl pro ČTK Böhnisch.

Původní návrh podle zástupců KRNAP počítal s větším dílem, finální projekt se musel zmenšit do velikosti i objemu.

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

Mariánský sloup vznikl v nadmořské výšce 1140 metrů nedaleko kapličky svatého Františka z roku 2007. Součástí úprav na místě byly terénní, statické a kamenické práce. Nejprve byl vztyčen nerezový sloup, tento týden bylo na vrcholu sloupu umístěno sousoší Panny Marie a Ježíše Krista.

Sochu vyrobila slévárna Jiřího Sovince a sloup je dílem českobudějovické strojírenské firmy JihoTech. Matka Boží reprezentuje podle autorů v sousoší církev. Na projektu podle Jiřího Tomáška z Erlebachovy boudy spolupracovalo více než sto lidí.

Velký žulový balvan, do něhož je sloup zasazen, byl nalezen pár metrů od Erlebachovy boudy při povodni v loňském roce. „Nerezový sloup je zaražen do kamene jako hřeb do Kristova kříže a vyrůstá ve Strom života,“ řekl ČTK Tomášek. Modlitby na sloupu jsou řezané strojem z roku 2023, ale socha je odlévaná způsobem jako před tisíci lety, dodal.

Krkonoše bez lidí. Málo známé Rýchory slibují stezku do začarovaného lesa

Koncepce projektu je podle biskupství inspirovaná knihou Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera, papeže Benedikta XVI. „Skulptury stejné podoby, jen s minimálním rozdílem v označení slova amen, vzniknou celkem čtyři, symbolicky jako čtyři evangelia.

Jedna bude umístěna v Krkonoších, druhá poputuje v září do Nazareta v Izraeli, třetí do slovinského Mariboru a čtvrtá asi do Sýrie,“ uvedl Sršeň.

Pod vedením režiséra Filipa Renče vzniká filmový dokument o tom, jak příběh krkonošského Mariánského sloupu Královna hor vznikal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty

Na metalový Brutal Assault jezdí fandové zvyklí na ledacos, ale sestup do Pit of Doom neboli Jámy zkázy v podzemí Ravelinu XIV nahání hrůzu i těm nejotrlejším. Přesto se na atrakci stojí fronty....

Dceru nechala zemřít chladem, viní policie matku. V domě byli i zanedbaní psi

Čtyřiašedesátiletá žena z Královéhradecka patrně zanedbala péči o svou hluchoněmou, mentálně postiženou dceru. Ta zemřela v prosinci 2023, podle lékařské zprávy bylo příčinou celkové prochlazení...

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Premium

Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji....

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...

15. srpna 2025  19:26

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:21

Hlavně ne do oka! Děti na plovárně zchladila sněhová přestřelka, dospělí radili

Desítky dětí se v pátek po obědě zapojily do sněhové bitvy na Jiráskově koupališti v Náchodě. Letní koulovačka se zde koná pravidelně už od roku 2014. Tentokrát přišla návštěvníkům plovárny velmi...

15. srpna 2025  18:10

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Muže zadrženého po požáru obvinili

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  17:30

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:52

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:41

Stavbaři na obchvatu Náchoda chystají první tunel, trhací práce začnou v říjnu

Budování dlouho očekávaného obchvatu Náchoda poblíž hranic s Polskem je v plném proudu. Stavbaři zahájili práce letos v březnu a zatím připravují především přístupové cesty na jednotlivé části...

15. srpna 2025  12:41

Domov je po zásahu hejtmana bez ředitele, zaměstnanci hrozí výpověďmi

Domov sociální péče Tmavý Důl, který stojí v katastru Rtyně v Podkrkonoší uprostřed Jestřebích hor, se zmítá v nejistotě. Po odchodu ředitele Martina Kryštofa Kubáka, jehož nechal v pondělí na radě...

15. srpna 2025  9:15

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Premium

Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji....

14. srpna 2025

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:42

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ (40-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 55 000 Kč

Dalších 32 832 volných pozic

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Radnice v Hradci Králové nezvládla naplánovat opravu Základní školy Malšova Lhota, která začala loni v říjnu a měla být hotová v polovině srpna. Děti z mateřské i základní školy se tak v září z...

13. srpna 2025  18:12

Ironman v Hradci si vyžádá dopravní omezení, zavřená bude část centra

O víkendu 16. a 17. srpna odstartuje v Hradci Králové 2. ročník slavného triatlonového podniku Ironman. Do města přijedou tisíce závodníků i fanoušků, akce se uskuteční na mnoha místech v historickém...

13. srpna 2025  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.