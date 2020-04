Fréza v Krkonoších prorazila cestu k Luční boudě, bariéra měla osm metrů

Pracovníci z Luční boudy a z technických služeb Pece pod Sněžkou prohrnuli cestu v úterý. Silnice slouží k zásobování hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů. Bez povolenky Správy Krkonošského národního parku je na ní vjezd zakázán.

„Traverz udělala komplet rolba z Luční boudy, já jsem tam měl práci na chvilku, co rolba nezvládla,“ řekl řidič sněžné frézy Tadeáš Hlinka.

V největší návěji v traverzu, tedy mezi Výrovkou a kaplí Památník obětem hor, dosahovala sněhová vrstva několika metrů. „Vlevo ve směru na Luční boudu měl mantinel sněhu osm až devět metrů, napravo asi dva metry,“ řekl Hlinka.

Z Pece vyrazil okolo 7:00, o hodinu později byl u chaty Výrovka, mezi 8:00 až 8:30 se dostával traverzem a poté začal pracovat na posledním úseku od kapličky dolů k Luční boudě. Cestou zpět do Pece odstranil ještě sníh v úseku mezi Richtrovými boudami a Výrovkou.

„Cílem je nechat na silnici minimální vrstvu sněhu, jak svítí slunce, tak sníh na silnici rychle taje, už je místy asfalt vidět,“ řekl Hlinka.

Loni se podařilo prorazit cestu na Luční boudu v druhé polovině května. Zaměstnanci Luční boudy se do postupného odhrnování sněhu z cesty za pomocí rolb pustili před dvěma týdny.

Podle Pavla Blažka z Luční boudy bylo zprůjezdnění cesty letos kvůli suchu pracnější. „Dlouho nepršelo, sníh je tvrdý. Když do toho zaprší, sníh změkne a jde to snadněji. Loni jsme to díky tomu stihli za týden. Cesta bude sjízdná čtyřkolkami, běžným osobákem ještě ne,“ řekl Blažek.

18. května 2019

Cesta z Pece na Luční boudu měří okolo sedmi kilometrů a její zprovoznění na turistickou sezonu je důležité i z hlediska ochrany přírody. Díky vyčištěné cestě turisté nemusí hledat jiné trasy, na nichž by mohli poškodit vzácnou krkonošskou přírodu.

V Krkonoších platí kvůli koronaviru nouzový stav a omezený pohyb lidí. V Krkonoších skončila letos zimní sezona kvůli epidemii předčasně v polovině března, zavřely také hotely, penziony, horské boudy, restaurace, nesmí se přes statní hranici. Pohyb turistů po horách byl dnes minimální.