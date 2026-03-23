V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

  9:35
Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka královéhradecké policie zadržela v úterý před půlnocí v krkonošské Malé Úpě.

Kriminalisté muže obvinili z krádeže, mladšího ze zločinu, staršího z přečinu. Soud oba poslal do vazby.

Po Krkonoších cestovali vozem značky Audi. Podle policie loni v listopadu v Horním Maršově a v Peci pod Sněžkou ukradli dvě čtyřkolky v souhrnné hodnotě přes 600 tisíc korun. V lednu v Černém Dole pak odcizili čtyřkolku téměř za 100 tisíc a elektrickou čtyřkolku v hodnotě 50 tisíc.

V únoru ve Vítkovicích a v Rokytnici nad Jizerou ukradli dvě čtyřkolky, škodu policie vyčíslila téměř na 450 tisíc.

Muže upozornil soused, že mu nakládají čtyřkolku. Policie záhy zloděje dopadla

„Oba muži mají bohatou trestní minulost a velmi dobře se orientují v kriminálním prostředí,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

V případě odsouzení za krádeže čtyřkolek hrozí mladšímu muži až osm let vězení, staršímu pět let.

