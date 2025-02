Jasanky i skialpy. Lyžaři v Janských Lázních slaví zapomenuté mistrovství

Oslavy v Janských Lázních začaly víkendovým setkáním pamětníků a vernisáží výstavy v historické sokolovně.

Program vyvrcholí sobotním retro závodem na 18 kilometrů, který povede po původní trase z roku 1925. Kvůli oblevě před sto lety pomáhali navážet sníh vojáci, tentokrát budou připraveni hasiči. Startovat se bude opět z lázeňské kolonády.

„Na závody v Janských Lázních, které byly později prohlášeny mistrovstvím světa, se i díky přetržené kontinuitě v bývalých Sudetech zapomnělo. Troufám si říct, že ještě před půl rokem o této akci světového významu vědělo jen pár lidí. Věříme, že díky výstavě a oslavám stého výročí se povědomí rozšíří ještě víc,“ uvedla Klára Stejskalová ze spolku Rendezvous Ski Races 1925 – 2025, který oslavy pořádá.

Spolek vznikl v roce 2012 s cílem připomenou tuto významnou sportovní akci. Na výstavě spolupracoval s organizací Paměť Krkonoš.

Ze světového šampionátu v roce 1925 se dochovalo jen velmi málo artefaktů. Jednou z mála výjimek je originální odznak, černobílá pohlednice s razítkem závodu nebo model skokanského můstku.

Autorům výstavy se podařilo velmi podrobně zmapovat přípravy na mistrovství, výsledkové listiny, příběhy reprezentantů i průběh závodů včetně běhu na 50 kilometrů, který je znázorněn na velké mapě. K vidění je koláž dobových fotografií a autentických textů z časopisu Zimní sport.

„Připravili jsme také srovnávací mapu Janských Lázní z let 1925 a 2025, na které je dobře vidět, kolik domů tady v průběhu sta let zaniklo a kolik nových jich naopak vzniklo,“ poznamenala Alice Bartoníčková z Paměti Krkonoš.

Šest telefonních stanic na trati

Většina fotografií pochází z dobových periodik. Staré dřevěné lyže, sáně a další exponáty dokumentující počátky zimních sportů zapůjčil janskolázeňský sběratel Jan Hainiš. Výstava připomíná také stavbu lanovky na Černou horu a její zprovoznění v roce 1928.

Rešerše v dobovém tisku provedl lyžařský fanoušek Petr Hybský z Prahy. Bádání mu zabralo dva roky, pátral v archivu Lidových novin a komunikoval se švýcarským nebo norským lyžařským svazem.

Janské Lázně připomínají sté výročí prvního mistrovství světa v lyžování, konalo se v únoru 1925.

„Všechny výsledky se tehdy musely počítat ručně, nezávisle na sobě je kontrolovalo osm počtářů. V centru lázní byla výsledková tabule vyrobená pražským železářstvím Rott, na kterou se neustále přepočítávaly aktuální mezičasy. Pan Synáček s hlásnou troubou průběžně hlásil výsledky, tak jak se je dozvídal ze šesti telefonních stanic na trati padesátikilometrového závodu,“ sdělil Petr Hybský, jenž během výzkumu v archivech také objevil nesrovnalosti ve výsledkových listinách.

Jasanky a skialpy nazuje na sto borců

Výstava v bývalé sokolovně potrvá do konce roku. Organizátoři u příležitosti výročí nechali vyrobit repliky původních odznaků z mistrovství světa.

Připravili také ochotnické představení Rendezvous 1925 na motivy krkonošského šampionátu. Hra kombinující činohru, film a stínové divadlo měla v kině Vlast premiéru v sobotu, repríza je na programu v pátek.

Program: středa 5. února

17:00 Večerní sjezdové závody

19:00 Koncert místního legendárního uskupení Relaxbeat čtvrtek 6. února

18:00 Promítání vítězných filmů z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu pátek 7. února

18:00 Každý mistr maže Klistr. Aleš Suk o historii mazání lyží, kino Vlast

19:30 Repríza ochotnického divadla Rendezvous 1925 sobota 8. února

10:00 Závod po trati 1925: Závod 18 km, kategorie jasanky, skialpy

14:00 Film Synové hor

14:00 Dětský závod na jasankách, dětský skokanský můstek, workshop o výrobě jasanek, fotokoutek, přednášky, filmy

18:00 Venkovní koncerty na kolonádě

18:00 Koncerty v místních hospodách neděle 9. února

13:00 Retro karneval na Idyle Více o programu na webu pořadatelů.

Na stejném místě ve čtvrtek poběží vítězné filmy z Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují.

Oslavy stého výročí vyvrcholí v sobotu. V 10:00 odstartuje z janskolázeňské kolonády retro závod na 18 kilometrů. Účastníci pojedou na starých dřevěných lyžích a skialpech. Už teď je do první kategorie přihlášeno téměř sto závodníků. Trasa bude z naprosté většiny kopírovat původní trať mistrovství světa.

„V roce 1925 závod v závěru vedl do Klausova dolu, kam se dnes není možné dostat, protože tam staré cesty už nejsou. Další změna bude na Zlaté vyhlídce, kde spadl kus lesa a museli jsme tam udělat odbočku. Jinak bude trať identická jako v roce 1925, i za cenu toho, že na některých místech závodníci budou muset překonat silnice, které tam tehdy nebyly,“ popsala Klára Stejskalová.

Podobně jako před sto lety organizátory potrápila obleva. „Sněhové podmínky nám nepřejí stejně jako v roce 1925, kdy závod zachránili vojáci, kteří naváželi sníh z lesa. Letos nám pomoc přislíbili hasiči,“ dodala.

Vyhlášení výsledků se na kolonádě odehraje v sobotu v 18 hodin. Odpoledne zde vystoupí kapely SickDays, Circus Problem a Lucie Eva a Komár. Odpoledne kino Vlast promítne snímek Čeňka Duby Synové hor.

„Ideální terén, péče tak dokonalá“

Šampionát v únoru 1925 se původně konal jako Mezinárodní středoevropské lyžařské závody. Lyžařská federace FIS je za první mistrovství světa oficiálně uznala až o dvanáct let později. Zúčastnilo se ho 240 závodníků ze třinácti zemí, skoky na Krakonošově můstku, závody na 50 a 18 kilometrů vidělo dvanáct tisíc diváků. Dráhy do Krkonoš kvůli mistrovství vypravily speciální vlaky.

Pořadatelství Janským Lázním přidělil mezinárodní kongres ve francouzském Chamonix v roce 1924. Cestu k tomu otevřely výborně zvládnuté závody rok předtím v západokrkonošském Harrachově. Navštívilo je 20 tisíc diváků a velmi pochvalně se o nich vyjadřovali zahraniční delegáti. Výhodou lázeňského městečka bylo velké množství hotelů a zázemí lázní včetně bazénu.

„Janské Lázně mají ve svém okolí ideální terén pro vedení závodních drah, možno zde vybrat dráhy kteréhokoli druhu. Péče o závodníka před i po závodě mohla zde být tak dokonalá, že dokonalejší si lze jen těžko představit,“ napsal tehdejší ředitel závodu Južík Scheiner.

Medaile brali českoslovenští závodníci

Skokanská část se odehrávala na Krakonošově můstku s věží vysokou 20 metrů, nacházel se v centru naproti kostelu. V té době se jednalo o největší můstek v Československu, výška od nájezdu k dopadu byla 125 metrů. Nejlepší reprezentanti na něm při mistrovství skákali téměř 50 metrů. Před zraky deseti tisíc diváků zvítězil Willien Dick.

Velké komplikace organizátorům způsobila obleva. Na poslední chvíli museli změnit trasu, vojáci vozili sníh ve stanových plátnech a koších na dojezd běžeckých závodů i na doskočiště můstku.

Závodu na 18 kilometrů se zúčastnilo 140 reprezentantů, na padesátikilometrovou trať vyjelo 90 lyžařů. Padesátka vedla z Janských Lázní na Hrnčířské a Lesní boudy, přes Rennerovy boudy do Dolního Dvora, dále do Hrabačova a Jilemnice, odkud se závodníci přes Vrchlabí, Lánov a Černý Důl vrátili do Janských Lázní.

Na startu nechyběl ani legendární Emerich Rath, pamětník slavného závodu v roce 1913, při kterém zemřel Bohumil Hanč a Václav Vrbata.

Šampionem se stal Franz Donth s časem 5 hodin, 9 minut a 56 sekund. Československý závodník německé národnosti výborně zajel i závod na 18 kilometrů, v němž skončil těsně druhý. Z vítězství se radoval Otakar Německý. Českoslovenští reprezentanti šampionát zcela ovládli, z celkových dvanácti medailí jich získali deset.