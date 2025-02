Polák se v Krkonoších řítil 300 metrů do potoka, noční záchrana trvala šest hodin

Na horskou službu se obrátil kolega zraněného muže v úterý kolem 22:00. Na pomoc polskému turistovi vyrazily téměř dvě desítky záchranářů ze Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Janských Lázní, Černého Dolu a také služba ze Slezské boudy. Vzhledem k přeshraniční spolupráci se přidalo také pět záchranářů z polského GOPR.

„Poláci putovali do Špindlerova Mlýna, ale zřejmě neznalost terénu je svedla z cesty a dostali se do obtížného terénu. Kvůli nedostatečnému vybavení, kdy neměli boty bez nesmeků, došlo k téměř třistametrovému pádu jednoho z nich do potoka,“ popsal příčiny nočního zásahu dispečer Horské služby Krkonoše.

Záchranáři postupovali k oběma postiženým z různých směrů, protože jejich polohu přesně neznali. Ve výbavě měli transportní prostředek, zdravotnické i horolezecké vybavení.

„Lokalita je těžko dostupná a bylo jasné, že budeme muset použít lanové techniky k vyproštění zraněného,“ popsal jeden ze zasahujících.

Kvůli předpokládanému stavu turisty přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové, který je schopný provádět lety v nočních hodinách. U zraněného však kvůli terénu nemohl přistát, proto vyzvedl tři horské záchranáře a přepravil je blíž k němu.

Mluvčí krkonošské horské služby Marek Fryš shrnul, že náročný transport pacienta do Špindlerova Mlýna a doprovodu jeho nezraněného kolegy ukončili okolo 4. hodiny ráno. Muže, který spadl, předali záchranářům z Vrchlabí.

„Pro nás bylo při jeho ošetřování nejdůležitější zachovat zásady manipulace s podchlazeným. Podchlazení bylo pro tohoto pacienta v jeho situaci nejvíce ohrožujícím,“ popsal ošetření a transport záchranář z Pece pod Sněžkou.

Mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová sdělila, že muž byl podchlazený a zranil si nohu, ale jeho stav nevyžadoval letecký transport. Sanita ho proto převezla do vrchlabské nemocnice.