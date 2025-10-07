Pomoc chřástalům. KRNAP vykoupil louku v Černém Dole, kde mohly být další apartmány

Tomáš Plecháč
  16:35
Stavbě dalšího apartmánového komplexu v krkonošském Černém Dole zabránila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Od majitele koupila za šest milionů korun bezmála osmihektarovou louku na východním okraji městyse. Vyskytuje se zde zvlášť chráněný chřástal polní.

Pokud by se developerský projekt nedaleko černodolského hřbitova realizoval, došlo by k prolomení dosavadní hranice zástavby.

Apartmány se zastavily na dohled odsud. Přes silnici stojí osm budov s více než 80 rekreačními byty, které před časem vybudovala zlínská developerská společnost Realspo.

Na hranici národního parku v Černém Dole mohl vyrůst apartmánový komplex, Správa KRNAP louku raději vykoupila. (7. října 2025)
Chřástal polní
Louka na okraji Černého Dolu zůstane chřástalům. (7. října 2025)
„Díky tomuto výkupu jsme odvrátili reálné riziko výstavby na zelené louce v jedné z mimořádných částí ochranného pásma národního parku. Výstavba by nevratně ovlivnila charakter celé lokality pod Černou horou,“ upozornil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Projekt nechtěli povolit

Ochranáři vykupují pozemky celkem běžně, zejména však lesní plochy. Získat parcely, které ze dvou třetin leží v zastavitelném území obce, je mimořádným jevem.

„Je to zcela výjimečná situace, protože se nám podařilo vykoupit pozemky, které byly z hlediska ochrany přírody reálně ohrožené masivní komerční výstavbou za hranicí městyse Černý Důl,“ poznamenal mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Apartmánový boom pod Sněžkou bobtná. Stavět se začalo už i ve Velké Úpě

Za pozemky ochranáři zaplatili majiteli přes šest milionů korun, transakci schválilo ministerstvo životního prostředí i ministerstvo financí. Správa parku podle mluvčího věděla o existenci developerského záměru, pracovníci projekt v minulosti posuzovali a nechtěli ho v rozsahu, který investor plánoval, povolit.

„Majitel pozemků byl ochoten jednat a prodat nám je za akceptovatelnou cenu,“ dodal mluvčí.

Chřástalů jsou jen desítky

Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu na hranici národního parku. Jsou součástí evropsky významné lokality Krkonoše a přiléhají k Ptačí oblasti Krkonoše v rámci soustavy Natura 2000. Kromě chráněných lučních biotopů zahrnují části lužního lesa. Lokalita je významná především výskytem ohroženého chřástala polního.

„Louky jsou poměrně velké, jsou lemované zajímavými lesy a dávají chřástalovi prostor, aby se zde zde udržel ve větších počtech. Jedním z důvodů, proč jeho populace v Krkonoších klesá, je právě to, že mizí vhodné prostředí, kde by mohl žít,“ vysvětlil Michal Skalka, vedoucí pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP.

Odborníci odhadují populaci chřástala v Krkonoších na několik desítek jedinců. Vlhké a podmáčené louky jsou pro něj ideálním biotopem. Nočního ptáka charakterizuje volání, jež se podobá zvuku dětské řehtačky.

Na černodolské louce bude pokračovat hospodářská činnost. „Smlouvy se stávajícím hospodářem přebíráme a budeme s ním jednat o budoucí údržbě lokality,“ potvrdil Radek Drahný.

Apartmánů už je příliš, říká místostarosta

Podle místostarosty Černého Dolu Petra Čermáka byla tato lokalita už v 90. letech jednou z prvních, kde měly apartmánové domy vzniknout.

„Myslím si, že jedním z důvodů, proč majitel parcely prodal, bylo to, že promeškal správnou dobu pro stavbu apartmánů. Byl jedním z prvních investorů, kteří za tímto účelem v Černém Dole získal pozemky,“ uvedl místostarosta.

Apartmány proniknou už i do Strážného. Stavba je legální, uklidňuje KRNAP

Černý Důl patří vedle Žacléře nebo Vrchlabí mezi krkonošské obce, kam se v posledních letech přesunula výstavba apartmánů z velkých horských středisek. Během poměrně krátké doby zde vyrostly desítky rekreačních bytů, centrem výstavby je v současnosti část městyse Čistá v Krkonoších. Nejaktivnějším investorem je Neeco Group pražského podnikatele Davida Pátka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vedení městyse uvítalo, že se povedlo odvrátit hrozbu další masivní výstavby.

„V Černém Dole je už přeapartmánováno, je tady i dost nedokončených apartmánů. Vnímám to jako dlouhodobý problém celých Krkonoš. Apartmánů je příliš mnoho, jejich využití je krátkodobé, obcím nepřinášejí nové služby a nemá to pro ně ani velký ekonomický efekt,“ zdůraznil Petr Čermák.

Tlak developerů podle něj neustává, trendem je přestavovat i menší objekty na rekreační byty.

