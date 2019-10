Krkonoše zažívají stavební boom, skiareály mají stovky nových apartmánů

15:00 , aktualizováno 15:00

Stavební rozmach v krkonošských skiareálech pokračuje. V jednom z nejmenších středisek Vítkovicích vzniknou desítky nových apartmánů, ve Špindlerově Mlýně by se rádi pustili do mnoho let připravovaného propojení Svatého Petra a Medvědína. Na konci roku se k životu probudí nová Petrova bouda.