Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Petr Záleský
  15:56
Poslední dny zbývají do otevření nové křižovatky Mileta, největší dopravní stavby uvnitř Hradce Králové za několik desetiletí. Otravné uzavírky, komplikace pro řidiče, cestující v MHD i cyklisty skončí přesně po 767 dnech. V pondělí 27. dubna se nejfrekventovanější křižovatka v Královéhradeckém kraji poprvé otevře ve všech směrech.

Zavřený ještě několik měsíců zůstane sjezd z Benešovy třídy kolem záchranky a ve Zborovské ulici lze jen za drobné omezení pokládat práce na dokončení nové křižovatky – malé Milety. Hned se také neotevře soustava podchodů, tedy nejdražší části stavby.

Přesto tisíce řidičů, město, kraj i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s napětím očekávají, co s hradeckou dopravou otevření Milety provede.

Končí čekání v kolonách?

Oddechnou si hlavně obyvatelé Moravského Předměstí a Malšovic. Ti první museli měsíce cestovat dlouhými objížďkami a zvlášť v době dopravní špičky trpěli v kolonách před každými semafory.

Ti druzí museli strpět velký nárůst počtu aut, která si přes klidnou čtvrť zkracovala cestu kolem ucpané okružní křižovatky u vysokoškolských kolejí Na Kotli. Právě tam se rekonstrukce Milety podepsala nejvíce.

Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům otevře do týdne. (21. dubna 2026)
Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna 2026)
Ve směru od centra Futurum se tu na zelenou čeká nejdéle v celém Hradci. Odpoledne zase nesnesitelně zhoustne doprava v opačném směru, ucpaná bývá Brněnská ulice od Moravského mostu až k vysokoškolským kolejím.

Přitvrdila i doprava v centru, protože vynalézaví řidiči rychle našli dříve téměř neznámé zkratky. Za to všechno mohla přes dva roky přestavba Milety.

Už se lajnují silnice

V okolí obří křižovatky stále pracují desítky dělníků. V pondělí se lajnovaly úplně nové úseky silnice ve Zborovské a Sokolské ulici. Ještě v pondělí tu party kontrolovaly svodidla.

Na Miletě už ze všech směrů visí zcela nové semafory nebo ledkové osvětlení. Prázdná jsou zatím návěstidla, která budou navigovat přespolní do Pardubic nebo v opačném směru na Liberec nebo Náchod.

Zavřené ještě zůstanou tři ze čtyř podchodů, i když i tam už je vše podstatné hotovo.

Největší ruch se už několik měsíců soustředí po obou stranách uzavřené Zborovské. Na jedné straně se válcují sjezdy a výjezdy k fakultní nemocnici a výukovému centru Mephared, na druhé těžká mechanizace pracuje u záchranky, kde jsou stále hluboké výkopy.

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Připravuje se půda pro výstavbu polyfunkčního objektu a pod zavřeným sjezdem z Benešovy třídy ještě do konce roku vyroste obchodní centrum Kaufland.

Končí i provizorium MHD

Čtyřměsíční uzavírka Zborovské ulice však v pondělí přinese dlouho očekávaný výsledek. Mileta se téměř celá otevře, dokonce o tři měsíce dříve, než bylo v plánu i než stále oznamují nápisy na plachtách kolem velikánského staveniště.

Ruch tu bude až do poloviny letních prázdnin, ale do normálního provozu se od začátku roku 2024 vrací i dlouhá řada jedenácti linek MHD, což značně uleví obyvatelům Domečkovy ulice, která na sebe musela převzít otravnou autobusovou roli.

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

Ještě v létě se otevře další podchod, tentokrát pod Sokolskou ulicí kvůli komfortnímu přístupu do nemocnice. Zbývající dva přijdou na řadu do konce roku. Přibudou i zcela nové zastávky MHD. V pondělí otevře zastávka Kampus Univerzita Hradec Králové v Hradecké ulici, přidá se nová zastávka Heyrovského a v létě i dvě ve Zborovské u záchranky.

„Uvedení křižovatky Mileta do provozu považujeme za významný milník pro naše město. Jde o jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů, kterým denně projíždějí desetitisíce vozidel. O to víc si vážím, že se klíčová část projektu podařila dokončit s velkým předstihem v takové kvalitě a s důrazem na funkčnost,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Její náměstek pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09) doplnil: „Dřívější zprovoznění křižovatky už na konci dubna umožnilo především čtyřměsíční uzavření části Zborovské ulice. Díky tomu se mohli stavbaři naplno pustit do prací, které by jinak pokračovaly za částečného provozu a celou stavbu by prodloužily o další měsíce.“

