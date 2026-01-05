Přestavba hradecké křižovatky Mileta jde do finále, průjezdná má být v květnu

  14:31
Pondělkem vstoupila rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové do poslední etapy. Pro řidiče je zásadní změnou to, že ze čtyřproudého městského okruhu ve směru od okružní křižovatky Brněnská nemohou odbočit do Zborovské ulice, tedy ani k fakultní nemocnici. Uzavírka potrvá do 26. dubna. Křižovatka by se mohla otevřít v květnu.

Dnešní úplné uzavření části Zborovské ulice by mělo podle hradecké radnice stavbu urychlit a zkrátit asi o tři měsíce. Původně chtěli stavbaři provoz ve Zborovské ulici částečně zachovat.

Přestavba Milety za 634 milionů korun začala v dubnu 2024. V současnosti jde o největší přestavbu městské křižovatky v Česku, město o ni usilovalo přes dvacet let.

Rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové jde do poslední etapy. (5. ledna 2026)
Během třetí etapy rekonstrukce křižovatky Mileta bude možné projet po druhém silničním okruhu v obou směrech pouze po nově rekonstruované severní části, do které je doprava svedena. Omezení se dotkne také Zborovské ulice, která bude od 5. ledna 2026 kompletně uzavřena. Uzavřen je také příjezd od Benešovy třídy včetně úseku kolem výjezdového střediska zdravotnické záchranné služby. Naopak je možné napojení z Hradecké ulice od Univerzity Hradec Králové na ulici Sokolskou směrem k soutoku. Zároveň je umožněno odbočení ze Sokolské ulice do Hradecké ulice.
Příjezdová silnice do Fakultní nemocnice Hradec Králové (5. ledna 2026)
33 fotografií

Stavbaři po dnešním uzavření Zborovské ulice demontovali ze silničního okruhu semafory, které dosud řídily odbočení.

„Po dobu uzavírky Zborovské ulice bude doprava vedena v obou směrech po doporučené objízdné trase přes sídliště Moravské Předměstí ulicemi Brněnská, Palachova a Štefánikova,“ uvedla radnice.

V opačném směru, tedy od mostu U Soutoku, není odbočení do Zborovské možné od loňského jara.

Do nemocnice přes Moravské Předměstí

K vjezdům do fakultní nemocnice se řidiči nejlépe dostanou objížďkou přes Moravské Předměstí, kdy kromě vjezdu hlavní bránou mohou využít i vjezd přes nákladní vrátnici v ulici Nemocnice a vjezd z Třebešské ulice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ve směru od mostu U Soutoku se řidiči do nemocnice dostanou sjezdem za autobusovou zastávkou Fakultní nemocnice a přes parkoviště a po silnici podél plotu nemocnice.

Mileta v třetí etapě

  • Třetí etapa stavby začala 5. ledna 2026, potrvá do 31. prosince 2026.
  • Podrobnosti o objížďkách a dopravních opatřeních jsou na webu radnice.

Stavbaři nyní budují polovinu křižovatky směrem k fakultní nemocnici a k Moravskému Předměstí. Soustředí se také na napojení provizorního bypassu v místě již zbourané čerpací stanice.

Polovina křižovatky blíže centru je hotová i s podchodem pro chodce a cyklisty. Auta po ní již jezdí.

Ve Zborovské ulici stavbaři také budují navazující křižovatku, takzvanou malou Miletu, která propojí s okruhem fakultní nemocnici a sídliště Moravské Předměstí.

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

Přestavba světelné křižovatky Mileta má zvýšit bezpečnost a zrychlit dopravu na křižovatce. Zásadní změnou na křižovatce je vybudování čtyř podchodů pod jednotlivými rameny křižovatky. Květnovým otevřením křižovatky pro auta práce neskončí. Stavbaři budou dílo dokončovat do podzimu, na řadu přijdou i sadové úpravy.

Křižovatka je společnou investicí Ředitelství silnic a dálnic, města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

„Připomínáme řidičům, aby využívali objízdnou trasu, která je vedena bez poplatku po dálničních úsecích D11 a D35 – v úseku od mimoúrovňové křižovatky u ČKD po mimoúrovňovou křižovatku Opatovice nad Labem,“ uvedli zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

