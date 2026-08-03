Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Křižovatka Mileta v Hradci už slouží celá, do podchodů se dělníci ještě vrátí

Autor:
  12:18
Všechny čtyři podchody, dvě nové zastávky MHD i takzvaná malá Mileta se dnes otevřely u křižovatky Mileta v Hradci Králové. Dopravní uzel po zásadní rekonstrukci částečně funguje již od konce dubna. Kvůli dvěma dosud zavřeným podchodům ale mnozí přebíhali čtyřproudový městský okruh.

Zbývající podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí významně přispějí k bezpečnosti.

„Od pondělí se výrazně zlepší pohyb chodcům, cyklistům i řidičům v celé oblasti. Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat napojení přes malou Miletu,“ avizoval náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Chodcům pod hradeckou křižovatkou Mileta už slouží všechny podchody. (3. srpna 2026)
Na stezce pro pěší a cyklisty u hradecké křižovatky Mileta jsou boule, firma je musí opravit. (3. srpna 2026)
Zdeformované zábradlí u jednoho z podchodů pod hradeckou křižovatkou Mileta (3. srpna 2026)
Chodcům a cyklistům pod hradeckou křižovatkou Mileta už slouží všechny čtyři podchody, otevřely dva zbývající. (3. srpna 2026)
47 fotografií

Do malé Milety navíc ústí výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby.

Už ve druhé polovině srpna se přesto do podchodů vrátí dělníci. Na povrchu dvou z nich – pod Hradeckou a Sokolskou ulicí – se po pokládce asfaltu objevily nerovnosti.

Také by již nemělo docházet k zatopení při prudkých deštích. Čerpací technologie byla přepojena, systém pročištěn, a pokud by se problémy s vodou opakovaly, zhotovitel se postará o nápravu.

Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání

Od září do listopadu současně začne rekonstrukce části ulice 17. listopadu v areálu škol. Po dobu prací bude úsek od Střední uměleckoprůmyslové školy až po asfaltové parkoviště U Orlice uzavřený.

Součástí proměny křižovatky Mileta bude také nová zeleň. V okolí bude vysazeno více než 180 stromů, například javory, lípy, duby, borovice, a také zhruba 800 keřů. Výsadba začne na podzim, kdy jsou pro zakořenění dřevin nejvhodnější podmínky.

Ode dneška už jsou u křižovatky v provozu také zastávky MHD. Ve směru do centra začala u záchranné služby nově fungovat zastávka Fakultní nemocnice UK. Na své původní místo se zároveň vrátila zastávka Heyrovského ve směru na Brněnskou.

Křižovatka Mileta

Křižovatka Mileta

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Proměna největší městské křižovatky v České republice bude stát více než 634 milionů korun, město se podílí téměř 227 miliony. Hlavním investorem přestavby křižovatky je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), zhotovitelem je společnost M - Silnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Na kauzu, při které podvodníci vysáli z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) rekordní částku 46 milionů, platí velmi přísné informační embargo, i tak na povrch vyplouvají nečekané...

Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Magistrát města Hradce Králové

Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony, votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

Nejrychlejší letoun Aviatické pouti 2026 předvedl, co dovede Eurofighter

Eurofighter Typhoon elitní německé jednotky Taktisches Luftwaffengeschwader 74

Připomeňme si unikátní letovou ukázku, která si vysloužila obdiv návštěvníků letošní Aviatické pouti v Hradci Králové. Pilot stroje Eurofighter Typhoon z elitní německé jednotky Taktisches...

Křižovatka Mileta v Hradci už slouží celá, do podchodů se dělníci ještě vrátí

Chodcům pod hradeckou křižovatkou Mileta už slouží všechny podchody. (3. srpna...

Všechny čtyři podchody, dvě nové zastávky MHD i takzvaná malá Mileta se dnes otevřely u křižovatky Mileta v Hradci Králové. Dopravní uzel po zásadní rekonstrukci částečně funguje již od konce dubna....

3. srpna 2026  12:18

Bohemians - Hradec 0:0, diváci gól neviděli, hosté v sezoně prvně nevyhráli

Sestřih zápasu
Momentka z utkání Bohemians - Hradec Králové

Vyrovnané utkání v Ďolíčku nabídlo velké šance na obou stranách, vítěze však nepřineslo. Fotbalisté Bohemians Praha byli v prvním poločase duelu 2. kola nejvyšší soutěže aktivnější, po změně stran se...

2. srpna 2026  19:24,  aktualizováno  19:31

Závod Kolem Irska i jachta jako učebna. Student sbíral zkušenosti na moři

Premium
Cormac Bruncvik Buk strávil několik týdnů v červnu a červenci 2026 na moři.

Na jachtu ho bral otec už jako nemluvně v kočárku. Na skutečnou premiéru na moři si však Cormac Bruncvik Buk z Janských Lázní na Trutnovsku počkal až do svých dvaceti let. V létě se zúčastnil...

2. srpna 2026

Trutnov chystá obnovu parku pro malé i velké. Škola získá hřiště a sad

Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní...

Trutnovská radnice chystá revitalizaci parku na Kryblici. Slouží Základní škole Kpt. Jaroše a zčásti i veřejnosti. Má tu být víceúčelové hřiště s atletickou dráhou, venkovní učebna i místa pro...

1. srpna 2026  7:42

Blesk přerušil provoz vlaků v Hradci. Počasí zkomplikovalo dopravu i jinde

ilustrační snímek

Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy...

31. července 2026  23:19

OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)

Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil...

31. července 2026  17:24

Šla a 46 milionů poslala. Úřednice obešla nařízení, která sama vymyslela

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Na kauzu, při které podvodníci vysáli z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) rekordní částku 46 milionů, platí velmi přísné informační embargo, i tak na povrch vyplouvají nečekané...

31. července 2026  15:50

V Hradci otevřou novou lékárnu pro onkologické pacienty, ve skladu šéfuje robot

Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31....

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude od příštího týdne v provozu nová Lékárna pavilonu Bašteckého, která se nachází v budově onkologického Pavilonu profesora Bašteckého. Moderní robotický...

31. července 2026

Rodinná hádka přerostla v napadení nožem, útočníka viní z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Středeční konflikt v rodině v Hustířanech na Náchodsku přerostl v útok nožem. Jednačtyřicetiletý muž skončil poblíž domu s bodnořeznými poraněními. Kriminalisté už obvinili jeho dvaatřicetiletého...

31. července 2026  12:35

Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Magistrát města Hradce Králové

Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...

31. července 2026  12:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie dopadla lupiče, který se zbraní přepadl dvě pošty. Už je ve vězení

ilustrační snímek

Policisté v pondělí zadrželi osmatřicetiletého muže, který nedávno přepadl pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnicím hrozil pistolí, z jedné loupeže...

31. července 2026  11:11

Mihálik: Krásně se to otočilo. Loni jsme málem vypadli s Motorletem, teď Besiktas

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) v souboji s protivníkem z Tromsö...

Prožívají euforii, kterou by si před pár měsíci možná ani nedovedli představit. Fotbalisté Hradce Králové prošli druhým předkolem Evropské ligy a už jen jeden krok mu zbývá k tomu, aby si zahrál i...

31. července 2026  7:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.