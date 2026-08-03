Zbývající podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí významně přispějí k bezpečnosti.
„Od pondělí se výrazně zlepší pohyb chodcům, cyklistům i řidičům v celé oblasti. Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat napojení přes malou Miletu,“ avizoval náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek (TOP 09).
Do malé Milety navíc ústí výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby.
Už ve druhé polovině srpna se přesto do podchodů vrátí dělníci. Na povrchu dvou z nich – pod Hradeckou a Sokolskou ulicí – se po pokládce asfaltu objevily nerovnosti.
Také by již nemělo docházet k zatopení při prudkých deštích. Čerpací technologie byla přepojena, systém pročištěn, a pokud by se problémy s vodou opakovaly, zhotovitel se postará o nápravu.
|
Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání
Od září do listopadu současně začne rekonstrukce části ulice 17. listopadu v areálu škol. Po dobu prací bude úsek od Střední uměleckoprůmyslové školy až po asfaltové parkoviště U Orlice uzavřený.
Součástí proměny křižovatky Mileta bude také nová zeleň. V okolí bude vysazeno více než 180 stromů, například javory, lípy, duby, borovice, a také zhruba 800 keřů. Výsadba začne na podzim, kdy jsou pro zakořenění dřevin nejvhodnější podmínky.
Ode dneška už jsou u křižovatky v provozu také zastávky MHD. Ve směru do centra začala u záchranné služby nově fungovat zastávka Fakultní nemocnice UK. Na své původní místo se zároveň vrátila zastávka Heyrovského ve směru na Brněnskou.
Křižovatka Mileta
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Proměna největší městské křižovatky v České republice bude stát více než 634 milionů korun, město se podílí téměř 227 miliony. Hlavním investorem přestavby křižovatky je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), zhotovitelem je společnost M - Silnice.