Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

Petr Záleský
  10:38
Hradecká křižovatka Mileta coby největší městská dopravní stavba v republice jde proti trendu. Zatímco termíny otvírání nových silnic se zpožďují, Mileta naopak zrychluje. K tomu přibývá velkorysých plánů v okolí: kampus Mephared, parkovací dům, Kaufland, nová poliklinika i zeleň a místo pro odpočinek.
Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na...

Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na vybudování podchodů, především pod Sokolskou ulicí. Stavbaři dokončují i prostor před vjezdem do fakultní nemocnice. (prosinec 2025) | foto: magistrát města Hradec Králové

Nedaleko křižovatky Mileta zbourali čerpací stanici OMV, může tu vyrůst jiná...
Nedaleko křižovatky Mileta zbourali čerpací stanici OMV, může tu vyrůst jiná...
Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na...
Dělníci na stavbě křižovatky Mileta v Hradci Králové postupují na přeložkách...
26 fotografií

Náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a investic Lukáš Řádek (TOP 09) oznámil, že obří křižovatku se podaří naplno zprovoznit už v květnu 2026. Dosud se počítalo s červencem a s kompletním dokončením do konce příštího roku.

Jiné stavby v regionu teprve chystané Ředitelstvím silnic a dálnic jsou přitom v ohrožení. Kvůli chybějícím penězům v rozpočtu je nejisté budování dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic.

Konečně parkovací dům

Mileta coby projekt za více než 630 milionů korun zároveň odzátkovala další mohutnou výstavbu v sousedství.

Nezávisle na Miletě roste kampus Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Kampus Mephared na 70 tisících metrech čtverečních nabídne výuku pro 3600 studujících, má stát kolem šesti miliard a otevře se od akademického roku 2026/2027.

Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na vybudování podchodů, především pod Sokolskou ulicí. Stavbaři dokončují i prostor před vjezdem do fakultní nemocnice. (prosinec 2025)
Nedaleko křižovatky Mileta zbourali čerpací stanici OMV, může tu vyrůst jiná budova. (26. listopadu 2025)
Nedaleko křižovatky Mileta zbourali čerpací stanici OMV, může tu vyrůst jiná budova. (26. listopadu 2025)
Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na vybudování podchodů, především pod Sokolskou ulicí. Stavbaři dokončují i prostor před vjezdem do fakultní nemocnice. (prosinec 2025)
26 fotografií

Vpravo od brány fakultní nemocnice by už v roce 2027 měl růst parkovací dům, po kterém roky volá nejen zdravotnické zařízení. Příští rok se bude projektovat, hotov s kapacitou nejméně 899 aut má být v roce 2028. Předběžně jsou náklady vyčísleny na asi půl miliardy korun, podělí se o ně město i kraj, oba částkou 125 milionů.

Skutečné náklady však mohou být vyšší, proto stavební partneři nemocnice, kraj, město prosí o dobrovolné příspěvky také obce a města.

Kaufland rozestaví brzy

Ještě blíž než parkovací dům je budování druhého hradeckého Kauflandu. Staveniště má připraveno už osm let. Vpravo od nyní uzavřeného sjezdu z Benešovy třídy k budově záchranky je nejen nová silnice s nájezdy k budoucímu obchoďáku, ale také připravený stavební pozemek, který ohraničují zhroucené ploty s potrhanou zelenou textilií.

Mileta v druhé etapě

  • Druhá etapa stavby začala 28. dubna 2025, potrvá do 26. dubna 2026.
  • Třetí etapa je v plánu od 1. května 2026 do 31. prosince 2026.
  • Podrobnosti o objížďkách a dopravních opatřeních jsou na webu radnice.

Obchodní dům s kořeny v roce 2013, kdy vznikla studie stanovující pravidla pro rozvoj strategického území, nemohl být postaven dříve než dopravní napojení. To se však mění před očima, a tak stavba prodejny s plochou kolem tří tisíc metrů čtverečných začne možná v následujících týdnech.

„Zahájení stavby je plánováno koncem roku. Koordinujeme se s výstavbou křižovatky Mileta a chtěli bychom otevírat ve chvíli, kdy bude Mileta hotová, což by mělo být na Vánoce 2026,“ řekla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Bude se stavět i poliklinika

Kaufland je místem „C“ polyfunkčního objektu, který už před lety dostal jméno City Garden. O pozemek vedle Milety se před pár lety zajímala společnost ČSOB, která však nakonec svou centrálu postavila u nové lávky přes Labe u centra Aldis. Projekt administrativně-komerčního charakteru City Garden se nyní mění.

16. dubna 2025

„Původně se skutečně počítalo s administrativními budovami, ale investor záměr přehodnotil. Nově se počítá se zdravotnickým zařízením a třeba i s ubytováním. Je to šíře využitelný objekt, protože administrativa v Hradci Králové příliš netáhne,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast územního plánování.

Pětipodlažní komplex s 24 tisíci čtverečními metry už má územní rozhodnutí a projektová dokumentace se údajně zpracovává na míru budoucím nájemníkům. Vyplývá to z inzerátu, který láká nové ambulance a léčebné provozy.

„Zadejte si rezervaci včas a vyberte si umístění vašeho provozu podlaží, orientaci, počet a výměru místností a další detaily. Pozdější zájemci budou mít menší možnosti výběru, objekt se rychle zaplňuje,“ nabádá developer.

Městský park

Řidiči u Milety po 30 letech nenatankují. Před několika dny musela zmizet benzinka OMV, když loni přišla o povolení dočasné výstavby a radnice zamítla její žádost o prodloužení. Na stejném místě by ji v krátké budoucnosti měla nahradit zástavba.

„Zatím nemám informace o konkrétním projektu, ale je tu prostor pro další budovu až do výše pěti pater,“ podotkl Adam Záruba.

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

Za někdejší benzinkou je zatím džungle náletových stromů. I ta se však promění. Město za pozemek o rozloze 7120 metrů čtverečních letos zaplatilo 33 milionů korun. Jde o strategický obchod.

„Pozemek je pro město velmi důležitý. Chceme ho koupit proto, aby tam nevznikla třeba ubytovna nebo další supermarket vedle Kauflandu a celé se to tam nevybetonovalo. Stejně jako obyvatelé Benešovky si přejeme, aby to bylo co nejvíc zelené území,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Náměstí v Jaroměři už nebude jen parkoviště, projekt počítá i s náplavkou

Na historickém náměstí v Jaroměři zaparkuje 280 aut, po přestavbě bude o...

Do rekonstrukce historického centra se na jaře pustí Jaroměř na Náchodsku. Jejím cílem je vrátit život na vylidňující se náměstí Československé armády. Sníží se počet parkovacích míst, naopak...

7. prosince 2025  7:35

Zmatky v Trutnově. Veletoče ministerstva přinutily přesunout ohňostroj k Uffu

Ohňostroj v Hradci Králové

Ani Bojiště, ani Krakonošovo náměstí. Trutnov nakonec ohňostroj o silvestrovských oslavách přesune ke společenskému centru Uffo. Silvestr zkomplikovaly veletoče ministerstva. Ke změnám donutila město...

6. prosince 2025  7:48,  aktualizováno  8:48

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci

Lom v Libči je oblíbený mezi otužilci i potápěči.

Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením...

5. prosince 2025  16:43

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Čokoláda, punč, kolotoč i kluziště. Adventní trhy v Hradci drží laťku

Vánoční trhy v Hradci Králové (3. prosince 2025)

Když je to dobré, neměň to! Neměň to, i kdybys to chtěl zlepšit. Staré známé pravidlo si v Hradci Králové vzali k srdci a při přípravě letošních vánočních trhů na Velkém náměstí se snažili na chlup...

5. prosince 2025  9:11

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

4. prosince 2025  15:53

Hradec Králové pojal vánoční trhy 2025 jinak. Rockovým fanouškům chystá dárek

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové si připomíná 800 let od první písemné zmínky a u té příležitosti připravilo město na 190 kulturních a společenských akcí. Součástí vánočních trhů pak budou i hudební produkce a jeden...

4. prosince 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.