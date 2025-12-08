Náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a investic Lukáš Řádek (TOP 09) oznámil, že obří křižovatku se podaří naplno zprovoznit už v květnu 2026. Dosud se počítalo s červencem a s kompletním dokončením do konce příštího roku.
Jiné stavby v regionu teprve chystané Ředitelstvím silnic a dálnic jsou přitom v ohrožení. Kvůli chybějícím penězům v rozpočtu je nejisté budování dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic.
Konečně parkovací dům
Mileta coby projekt za více než 630 milionů korun zároveň odzátkovala další mohutnou výstavbu v sousedství.
Nezávisle na Miletě roste kampus Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Kampus Mephared na 70 tisících metrech čtverečních nabídne výuku pro 3600 studujících, má stát kolem šesti miliard a otevře se od akademického roku 2026/2027.
Vpravo od brány fakultní nemocnice by už v roce 2027 měl růst parkovací dům, po kterém roky volá nejen zdravotnické zařízení. Příští rok se bude projektovat, hotov s kapacitou nejméně 899 aut má být v roce 2028. Předběžně jsou náklady vyčísleny na asi půl miliardy korun, podělí se o ně město i kraj, oba částkou 125 milionů.
Skutečné náklady však mohou být vyšší, proto stavební partneři nemocnice, kraj, město prosí o dobrovolné příspěvky také obce a města.
Kaufland rozestaví brzy
Ještě blíž než parkovací dům je budování druhého hradeckého Kauflandu. Staveniště má připraveno už osm let. Vpravo od nyní uzavřeného sjezdu z Benešovy třídy k budově záchranky je nejen nová silnice s nájezdy k budoucímu obchoďáku, ale také připravený stavební pozemek, který ohraničují zhroucené ploty s potrhanou zelenou textilií.
Mileta v druhé etapě
Obchodní dům s kořeny v roce 2013, kdy vznikla studie stanovující pravidla pro rozvoj strategického území, nemohl být postaven dříve než dopravní napojení. To se však mění před očima, a tak stavba prodejny s plochou kolem tří tisíc metrů čtverečných začne možná v následujících týdnech.
„Zahájení stavby je plánováno koncem roku. Koordinujeme se s výstavbou křižovatky Mileta a chtěli bychom otevírat ve chvíli, kdy bude Mileta hotová, což by mělo být na Vánoce 2026,“ řekla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.
Bude se stavět i poliklinika
Kaufland je místem „C“ polyfunkčního objektu, který už před lety dostal jméno City Garden. O pozemek vedle Milety se před pár lety zajímala společnost ČSOB, která však nakonec svou centrálu postavila u nové lávky přes Labe u centra Aldis. Projekt administrativně-komerčního charakteru City Garden se nyní mění.
„Původně se skutečně počítalo s administrativními budovami, ale investor záměr přehodnotil. Nově se počítá se zdravotnickým zařízením a třeba i s ubytováním. Je to šíře využitelný objekt, protože administrativa v Hradci Králové příliš netáhne,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast územního plánování.
Pětipodlažní komplex s 24 tisíci čtverečními metry už má územní rozhodnutí a projektová dokumentace se údajně zpracovává na míru budoucím nájemníkům. Vyplývá to z inzerátu, který láká nové ambulance a léčebné provozy.
„Zadejte si rezervaci včas a vyberte si umístění vašeho provozu podlaží, orientaci, počet a výměru místností a další detaily. Pozdější zájemci budou mít menší možnosti výběru, objekt se rychle zaplňuje,“ nabádá developer.
Městský park
Řidiči u Milety po 30 letech nenatankují. Před několika dny musela zmizet benzinka OMV, když loni přišla o povolení dočasné výstavby a radnice zamítla její žádost o prodloužení. Na stejném místě by ji v krátké budoucnosti měla nahradit zástavba.
„Zatím nemám informace o konkrétním projektu, ale je tu prostor pro další budovu až do výše pěti pater,“ podotkl Adam Záruba.
Za někdejší benzinkou je zatím džungle náletových stromů. I ta se však promění. Město za pozemek o rozloze 7120 metrů čtverečních letos zaplatilo 33 milionů korun. Jde o strategický obchod.
„Pozemek je pro město velmi důležitý. Chceme ho koupit proto, aby tam nevznikla třeba ubytovna nebo další supermarket vedle Kauflandu a celé se to tam nevybetonovalo. Stejně jako obyvatelé Benešovky si přejeme, aby to bylo co nejvíc zelené území,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.