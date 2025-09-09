První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

  15:46
První ze čtyř podchodů na přestavované křižovatce Mileta v Hradci Králové silničáři chtějí otevřít na přelomu září a října. Značně to pěším a cyklistům usnadní cestu podél vnitřní části silničního okruhu. Dosud musejí místo složitě obcházet a objíždět.
Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)

Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025) | foto: David Taneček, ČTK

Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Jeden ze čtyř podchodů u přestavované křižovatky Mileta v Hradci Králové (9....
Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Přestavba křižovatky za 634 milionů korun začala loni v dubnu a přinesla objížďky a různá omezení. Aktuálně jde o největší přestavbu městské křižovatky v Česku.

K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na světelné křižovatce mají pomoci právě čtyři podchody pod jednotlivými rameny křižovatky. Podchod pod Hradeckou ulicí naváže na cyklostezku a chodník podél vnitřku silničního okruhu mezi okružní křižovatkou Brněnská a mostem U Soutoku.

Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Jeden ze čtyř podchodů u přestavované křižovatky Mileta v Hradci Králové (9. září 2025)
Přestavba hradecké křižovatky Mileta (9. září 2025)
Zbylé tři podchody stavbaři plánují otevřít až s otevřením celé křižovatky pro auta, což by mělo být v srpnu 2026. Dno podchodů je pod úrovní hladiny spodní vody, stavbaři je tedy budují jako vodotěsné vany. Dešťovou vodu svede systém žlabů do retenčních nádrží, odkud budou vodu čerpadla převádět do kanalizace.

„Podchod pod Hradeckou ulicí bude zatím mít provizorní odčerpávání dešťové vody,“ řekl manažer stavby ze společnosti M-Silnice Petr Mareš.

Původně stavbaři předpokládali, že všechny čtyři podchody otevřou naráz v roce 2026, ale vše se podle Mareše podařilo urychlit.

Od pondělí jinudy do nemocnice

Přestavba křižovatky se děje za provozu a s postupem stavby se mění i omezení.

Mileta v druhé etapě

Druhá etapa stavby začala 28. dubna 2025, potrvá do 26. dubna 2026.

Třetí etapa je v plánu od 1. května 2026 do 31. prosince 2026.

Podrobnosti o objížďkách a dopravních opatřeních jsou na webu radnice.

Od pondělí 8. září není možný vjezd hlavní branou do Fakultní nemocnice Hradec Králové, protože stavbaři vjezd napojují na novou silnici k nemocnici od Milety. Do nemocnice se řidiči dostanou vjezdem přes nákladní vrátnici v ulici Nemocnice a vjezdem z ulice Třebešská.

Od pondělí však mohou řidiči na křižovatce Mileta odbočit ze silničního okruhu směrem do centra města do Hradecké ulice, a to ve směru od kruhového objezdu Brněnská. V opačném směru od mostu U Soutoku do Hradecké ulice odbočit zatím nelze.

Letos na jaře začala druhá etapa přestavby, kdy stavbaři budují polovinu křižovatky směrem k fakultní nemocnici a k Vysoké nad Labem. Polovina blíže centru je hotová a auta po ní již jezdí.

16. dubna 2025

Směrem na Vysokou nad Labem stavbaři budují další křižovatku, takzvanou malou Miletu, která propojí s okruhem fakultní nemocnici a největší hradecké sídliště Moravské Předměstí.

Křižovatka, o jejíž přebudování město usilovalo přes dvacet let, je společnou investicí Ředitelství silnic a dálnic, města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

