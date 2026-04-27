První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

Petr Záleský
  13:21
V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy tudy začala jezdit také MHD, přineslo drobné zádrhele. Stavba za 634 milionů korun začala v březnu 2024. Staveniště tu však zůstane ještě několik měsíců.
V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Stavbaři ještě na hradecké křižovatce Mileta pracují. (27. dubna 2026)
Je pondělí před osmou hodnou ráno a šílené kolony na zhruba 400 metrů dlouhém úseku mezi hradeckým centrem Futurum a křižovatkou u vysokoškolských kolejí Na Kotli se nekonají. Zmizely – byť ne zcela – po více než dvouletém trápení se stavbou nové křižovatky Mileta u fakultní nemocnice.

Takřka plnohodnotně otevřený dopravní uzel, který byl největší přestavbou městské křižovatky v celé republice, přináší pro Hradec mnohem více dopravních pozitiv.

Zmizely semafory, chodci přebíhají

Ale přináší také některé nelogické, či dokonce životu nebezpečné záležitosti. Hazard se zdravím teď musí hrát chodci a cestující v městské hromadné dopravě. Zatímco Sokolská ulice je ve směru od nemocnice konečně průjezdná v obou směrech a stále fungují provizorní zastávky „Heyrovského“, zmizely odsud přechody pro chodce se semafory.

Ve směru od terminálu právě na této zastávce vystupují desítky žáků a studentů, kteří směřují do obřího areálu škol v Heyrovského ulici a 17. listopadu.

Jenže stavbaři o víkendu zrušili přechod, a protože stále není v provozu soustava podchodů pod otevřenou Miletou, spousta lidí musí nedobrovolně přebíhat čtyři pruhy Gočárova okruhu.

„To se vážně nepovedlo. Jako by se čekalo na to, že tu někoho srazí auto. Nejbližší přechod je až několik stovek metrů daleko u kolejí a tam přece nikdo zacházet nebude,“ zlobil se v pondělí ráno zahraniční student farmaceutické fakulty, který se představil jako Radwan.

První den a hned první nehoda

Takřka ve stejný čas pokřtila otevřenou křižovatku první dopravní nehoda. Řidič oranžové hondy na nových světlech a odbočce do Hradecké ulice nedobrzdil a vrazil do černé octavie. Okamžitě se utvořil dopravní špunt až na Brněnskou, ale po vyjasnění viny premiérové kolize doprava nezvykle plynule pokračovala.

Bohužel ale jen asi čtvrt hodiny, protože vzápětí se tu za plného provozu plánovaně začalo napínat trolejové vedení a odpovědí byly okamžité kolony. Ve všední den dopoledne jsou ještě snesitelné, ve špičkách to může být jinak. Práce by měly skončit ještě tento týden.

Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Řidiči také až v pondělí mohli poprvé zjistit, že přejezd Milety mezi Hradeckou a Zborovskou ulicí odděluje veprostřed poměrně znatelný „hrb“ nad podchody.

„Jela jsem vzadu v autobusu a málem mi z ruky vypadl mobil. Vůbec jsem to nečekala,“ upozornila na zastávce studentka blízké střední školy profesní přípravy.

Řidič jel v protisměru

Křižovatka se téměř naplno otevřela již v sobotu. Jen pár chvil poté vjel řidič kombíku odbočující z Hradecké ulice vlevo do protisměru. Nedošlo mu, že „jižní“ dvoupruh je již v provozu, po ujetí několika desítek metrů si omyl uvědomil a otočil se.

Také v pondělí byli někteří řidiči překvapení, že se po více než čtvrt roce otevřela Zborovská ulice a tepna spojující Třebeš a Moravské Předměstí s hradeckým centrem už zase funguje. Ale protože převažovali řidiči obeznámení s otevřením Milety, velmi výrazně se zředil provoz na celé čtyřproudové Brněnské ulici včetně dvoupruhového ocásku až k Moravskému mostu.

Ulevilo se také Malšovicím, přes které si mnoho aut po dva roky zkracovalo cestu před červenou vlnou na Brněnské. Také doprava po nadjezdu u fotbalové arény byla v pondělí nezvykle plynulá, a kolony se netvořily dokonce ani na okruhu ve směru od pardubické výpadovky.

„Porodní bolesti“ potrvají

Křižovatka je sice otevřená, stále však zůstává obrovským staveništěm. Pozornost se nyní soustředí hlavně na otevření alespoň části podchodů, intenzivně se pracuje také na napojení Benešovy třídy a záchranky – takzvané malé Miletě.

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

„Prioritou je propojení severu s jihem pro pěší a cyklisty, aby se lidé dostali z centra do fakultní nemocnice. To by se mělo stát nejpozději od 1. června. Malou Miletu dokončíme na přelomu července a srpna,“ řekl Petr Mareš, stavbyvedoucí z firmy M-Silnice.

Zdá se tak, že nebezpečné přebíhání okruhu ze zastávky Heyrovského bude trvat až do konce školního roku. Pondělní napínání trolejového vedení nebo nezvyk v podobě semaforů na Miletě lze považovat za „porodní bolesti“. Potrvají minimálně dalšího čtvrt roku do napojení Benešovy třídy a otevření všech podchodů.

„Toto nastavení Milety má být ideální“

„Otevření i podoba Milety je expertním rozhodnutím na základě dopravních modelů, které říkají, že kapacita křižovatky je dostatečná a přizpůsobená přesně tomu, co Hradec Králové potřebuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ upozornila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Vše sice ukáže až zkušenost z reálného provozu, na druhou stranu příprava byla pod drobnohledem expertů, kteří připravovali nejrůznější dopravní modely a propočítali, že právě toto nastavení by mělo být ideální. Také si musíme uvědomit, že doprava na Miletě již nebude brzděná a zatěžována semafory pro chodce a cyklisty, pro které tu jsou podchody,“ uvedla primátorka.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se proměna Milety na papíře chystala od 80. let minulého století a prošla mnoha těžkostmi včetně soudního zrušení územních rozhodnutí nebo změn podoby celé křižovatky.

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Teď se prý pozornost města upře především na strategické propojky. „Domnívám se, že nyní by se zprůjezdnění Hradcem mělo zlepšit. Na druhou stranu Mileta není všelék, protože potřebujeme ještě vyřešit jižní spojku, jižní propojení nebo severní tangentu. Předpokládám, že ve 30. letech bude mít Hradec dopravně vše naprosto vyřešeno. Ale protože to nejsou investice města, naším úkolem je nyní nesmírně intenzivní komunikace a jednání se státem či krajem, které mají za úkol přípravu a zadání výstavby těchto staveb,“ doplnila primátorka.

21. dubna 2026
Nejčtenější

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

V Česku se objevilo první tornádo letošního roku, potvrdili meteorologové

Tornádo zachycené na Jičínsku

Víkendová předpověď meteorologů, že se vyskytnou bouřky, se bohatě naplnila. Nejvíce se jich objevilo na severu Čech. Na Královéhradecku, východně od Jičína, navíc odborníci potvrdili výskyt slabého...

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

27. dubna 2026  13:21

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Schizofrenie pro Zlínské. Únava se před baráží hromadí, postup by přinesl starosti

Zlínští basketbalisté oslavují triumf v první lize.

Historický úspěch klubu, který můžou ještě vyšperkovat postupem do nejvyšší soutěže. Basketbalisté Fastavu Zlín se po premiérovém triumfu ve finále první ligy pokusí v baráži s Hradcem Králové o...

27. dubna 2026  10:59

Vysoká cena neodrazuje. Jičín dává do dražby přes 30 pozemků pro domky

Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2....

Na přelomu května a června spustí Jičín elektronickou dražbu 34 pozemků pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna u Valdštejnovy lipové aleje. Minimální cena je 6 560 korun za metr čtvereční....

27. dubna 2026  10:30

Mezi nebem a zemí. Umělci v Trutnově vedou s vědci dialog o fenoménu blesku

Z Výstavy Mezi nebem a zemí v Galerii města Trutnova, Karel Jerie – Rachacha...

Osmnáct autorů, čtyři desítky obrazů, precizních snímků astrofotografů i soch. Galerie města Trutnova se pustila do dalšího velkého projektu. Výstava Mezi nebem a zemí tematizuje fenomén blesku,...

26. dubna 2026  7:22

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Nový areál v Hradci, nová Siniaková? Musí se všechno sejít, míní šéftrenér

Letecký pohled na rekonstruovaný tenisový areál v hradeckých Malšovicích

V hradeckých Malšovicích z původního tenisového areálu s velkou tradicí vznikl jeden z nejmodernějších sportovních komplexů v republice. Za sebou tu mají první velké turnaje – evropský šampionát i...

25. dubna 2026  7:25

Akademická bouře mezi Brnem a Hradcem. Hrozbou není, hájí vyhozeného profesora

Premium
Ivan Foletti coby vedoucí Centra raně středověkých studií Filozofické fakulty...

Na hradeckou univerzitu přichází uznávaný historik Ivan Foletti, který kvůli nařčením musel opustit vysokou školu v Brně. Získala Univerzita Hradec Králové (UHK) uznávanou vědeckou kapacitu a experta...

24. dubna 2026

Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna...

Nejpozději v neděli před půlnocí se v Hradci Králové po více než dvou letech otevře křižovatka Mileta. Veškerá doprava ze všech směrů se na nejfrekventovanější krajskou křižovatku vrátí poprvé od...

24. dubna 2026  13:55

Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově

Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle...

24. dubna 2026  12:24

Netradiční příprava na baráž. Hradecký manažer si proti Zlínu přímo zahrál

Tomáš Jansa ze Zlína střílí na svitavský koš, brání ho Peter Sedmák.

Nastudovat lépe hru soupeře před barážovými zápasy o všechno snad ani nešlo! Peter Sedmák, generální manažer hradeckých basketbalistů, totiž patřil k oporám Svitav, týmu, jenž se v prvoligovém finále...

24. dubna 2026  11:54

