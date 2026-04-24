Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Autor:
  13:55
Nejpozději v neděli před půlnocí se v Hradci Králové po více než dvou letech otevře křižovatka Mileta. Veškerá doprava ze všech směrů se na nejfrekventovanější krajskou křižovatku vrátí poprvé od března 2024, kdy proměna za 634 milionů korun začala. Staveniště tu však zůstane ještě několik měsíců.

Do konce května se otevře podchod mezi centrem města a fakultní nemocnicí. Na přelomu července a srpna by měla být hotová takzvaná malá Mileta, tedy napojení Benešovy třídy a základny záchranky. Až poté přijdou na řadu terénní úpravy, výsadba nové zeleně se protáhne až do příštího jara.

Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna 2026)
Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům otevře do týdne.
Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna 2026)
Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům otevře do týdne. (21. dubna 2026)
32 fotografií

V pondělí se sice celá Mileta otevře, ale provoz v pásu blíž k centru omezí instalace trakčního vedení pro trolejbusy.

„Díky odvaze zavřít Zborovskou ulici jsme vše mohli urychlit o tři a půl měsíce. Křižovatka bude od pondělí průjezdná všemi směry a práce budou pokračovat například na malé Miletě, abychom napojili Benešovu třídu. Počítáme s otevřením nejpozději v neděli od půlnoci, protože ráno od čtvrté hodiny už tu projedou i první spoje MHD,“ řekl stavbyvedoucí Petr Mareš z firmy M-Silnice.

„Nová křižovatka perfektně zapadá do konceptu rozvoje této moderní části města, protože zanedlouho tu otevře centrum Mephared a bude se také rozvíjet kampus Univerzity Hradec Králové. Moderní, bezpečná a plynulá Mileta bude součástí,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

„Když se bavíme o veřejné infrastruktuře, téměř vždy se mluví o tom, že vše bude trvat déle a vše bude dražší. Jenže příklad Milety byl zcela opačný. Podařilo se udržet rozpočet i výrazně zkrátit termín,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).

Bezplatné úseky D11 a D35 končí

Konec objížděk, které přinesly velké komplikace především tisícovkám obyvatel Moravského Předměstí, znamená i konec bezplatných úseků dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, které byly součástí objízdných tras.

Od pondělí se do běžného provozu po více než dvou letech vrací dohromady 11 linek MHD.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna...

Nejpozději v neděli před půlnocí se v Hradci Králové po více než dvou letech otevře křižovatka Mileta. Veškerá doprava ze všech směrů se na nejfrekventovanější krajskou křižovatku vrátí poprvé od...

24. dubna 2026  13:55

Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově

Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle...

24. dubna 2026  12:24

Netradiční příprava na baráž. Hradecký manažer si proti Zlínu přímo zahrál

Tomáš Jansa ze Zlína střílí na svitavský koš, brání ho Peter Sedmák.

Nastudovat lépe hru soupeře před barážovými zápasy o všechno snad ani nešlo! Peter Sedmák, generální manažer hradeckých basketbalistů, totiž patřil k oporám Svitav, týmu, jenž se v prvoligovém finále...

24. dubna 2026  11:54

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a...

Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o...

23. dubna 2026  8:58

Firmy vzkřísily šanci na získání zakázky na stavbu náměstí, uspěly u šéfa ÚOHS

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Mají tak naději, že...

22. dubna 2026  16:36

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:45

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

22. dubna 2026  10:22

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům...

Poslední dny zbývají do otevření nové křižovatky Mileta, největší dopravní stavby uvnitř Hradce Králové za několik desetiletí. Otravné uzavírky, komplikace pro řidiče, cestující v MHD i cyklisty...

21. dubna 2026  15:56

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

20. dubna 2026,  aktualizováno  21. 4. 13:38

Opilý šofér se zběsile řítil městem, snažil se ujet přes pole. Hlídka střílela

Hlídce v Hradci ujížděl opilý řidič, prostřelili mu pneumatiky

Projížděl křižovatkami na červenou, porušoval pravidla, řítil se rychlostí až 160 km/h. Nebezpečně jedoucího osmatřicetiletého řidiče pronásledovala policejní hlídka v Hradci Králové. Dostihli ho až...

21. dubna 2026  13:01

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.