Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

Do konce května se otevře podchod mezi centrem města a fakultní nemocnicí. Na přelomu července a srpna by měla být hotová takzvaná malá Mileta, tedy napojení Benešovy třídy a základny záchranky. Až poté přijdou na řadu terénní úpravy, výsadba nové zeleně se protáhne až do příštího jara.
V pondělí se sice celá Mileta otevře, ale provoz v pásu blíž k centru omezí instalace trakčního vedení pro trolejbusy.
„Díky odvaze zavřít Zborovskou ulici jsme vše mohli urychlit o tři a půl měsíce. Křižovatka bude od pondělí průjezdná všemi směry a práce budou pokračovat například na malé Miletě, abychom napojili Benešovu třídu. Počítáme s otevřením nejpozději v neděli od půlnoci, protože ráno od čtvrté hodiny už tu projedou i první spoje MHD,“ řekl stavbyvedoucí Petr Mareš z firmy M-Silnice.
„Nová křižovatka perfektně zapadá do konceptu rozvoje této moderní části města, protože zanedlouho tu otevře centrum Mephared a bude se také rozvíjet kampus Univerzity Hradec Králové. Moderní, bezpečná a plynulá Mileta bude součástí,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony
„Když se bavíme o veřejné infrastruktuře, téměř vždy se mluví o tom, že vše bude trvat déle a vše bude dražší. Jenže příklad Milety byl zcela opačný. Podařilo se udržet rozpočet i výrazně zkrátit termín,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).
Bezplatné úseky D11 a D35 končí
Konec objížděk, které přinesly velké komplikace především tisícovkám obyvatel Moravského Předměstí, znamená i konec bezplatných úseků dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, které byly součástí objízdných tras.
Od pondělí se do běžného provozu po více než dvou letech vrací dohromady 11 linek MHD.