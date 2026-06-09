Královéhradecký vyšetřovatel patří mezi policejní elitu a stejně jako patrně nejuznávanější český kriminalista Jiří Markovič vyniká hlavně při náročném vedení výslechů. Jeho metoda je až pozoruhodně podobná a stejně tak i účinná. I k těm nejbrutálnějším vrahům je prý vlídný až otcovský a někteří „jeho“ lumpové se mu odvděčují například pohlednicemi s přáním k Vánocům.
Na začátek se zeptám na jeden z nejotřesnějších a zároveň nejčerstvějších případů. Na dvojnásobnou vraždu prodavaček, které loni v Hradci Králové ubodal tehdy teprve šestnáctiletý chlapec. Jaké pocity u vás při výslechu vzbuzoval nedospělý kluk? Byl vystrašený, nebo sebevědomý?
Rozhodně nebyl vystrašený. Splnil si to, o čem přemýšlel už více let a od raného mládí. Dá se dokonce říct, že v tu chvíli byl hrdý na to, co udělal.
Muž se při výslechu doznal, že deset let znásilňoval dceru, ale začal tvrdit, že to po něm chtěla a podbízela se mu, aby mohla ven. Tehdy mi opravdu běželo hlavou, co bych nejraději udělal.