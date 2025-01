Zákon krátí odměny při souběhu funkcí, dva poslanci ANO však našli kličku

Snad to na první pohled vypadalo jako sympatické gesto, když se dva ze tří nových členů rady Královéhradeckého kraje, kteří jsou současně poslanci Parlamentu, nechali zvolit jako neuvolnění. V praxi to znamená, že nedělají krajskou agendu na plný úvazek a berou za to nižší plat. Jenže ve skutečnosti má rozhodnutí efekt zcela opačný.

Díky tomu se totiž na poslance ANO Jiřího Maška a Janu Berkovcovou nevztahuje zákonné omezení druhého platu politiků. To totiž platí jen v případě, kdy zákonodárci či ministři druhou funkci vykonávají naplno.

Mašek s Berkovcovou se v listopadu stali náměstky hejtmana Královéhradeckého kraje. Současně však zasedají v Poslanecké sněmovně, kde by si letos měli přijít nejméně na 109,5 tisíce korun měsíčně.