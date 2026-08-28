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Královské slavnosti s rapem, Eliškou i balony. Hradec ožije stovkou akcí

Petr Záleský
  15:55
Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první zmínky o městě. (3. září 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Márdi z kapely Vypsaná Fixa byl hostem Rozstřelu Moniky Zavřelové (10. června...
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Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)
Kapela Kantoři
40 fotografií
Koncerty, divadlo, dětské pořady, módní přehlídky, rytířské turnaje, tanec i fiesta horkovzdušných balonů. Dohromady více než stovku nejrůznějších akcí přinese na mnoha místech Hradce Králové nový formát festivalu nazvaný Královské slavnosti. V pátek v 17:00 přehlídku odstartuje Márdi svým koncertem, loučení s létem potrvá až do soboty 5. září.

Od roku 2002 ve městě zvěstovaly začátek školního roku Slavnosti královny Elišky. Většinou to byla dvoudenní akce s tak trochu okoukaným programem.

Královské slavnosti nebudou jen hrou na středověk, i když královna Eliška přijede i tentokrát a doveze i nezbytný jarmark a rytíře. Více než týdenní slavnosti spojují dosud samostatné kulturní akce do jednoho velkého městského festivalu.

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první zmínky o městě. (3. září 2025)
Márdi z kapely Vypsaná Fixa byl hostem Rozstřelu Moniky Zavřelové (10. června 2024)
Xindl X v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. září 2024)
Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)
40 fotografií

Více než dva měsíce po divadelních Regionech se opět zaplní historické centrum města. Ale například i letní kino Širák, parkoviště před Adalbertinem, Žižkovy sady, nádvoří Městské hudební síně nebo louka u Piletického potoka.

„Královské slavnosti jsou dobrým příkladem toho, jak může město pracovat se svou historií a současně zůstat otevřené všem generacím a novým kulturním zážitkům. Nejde jen o jednu velkou akci, ale o promyšlené propojení toho nejlepšího, co v Hradci už máme. Jsem ráda, že výsledkem je program, který je ambiciózní, pestrý a zároveň přirozeně patří k našemu městu,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Letꞌs Busk! a Letorosty na úvod

Velmi nabitý je už začátek od pátečního podvečera. Vždyť před katedrálou vystoupí od 17:00 frontman kapely Vypsaná fiXa Márdi a v letním kině od 20:00 člen beatové síně slávy Michal Prokop se skupinou Framus Five.

Královské slavnosti

Program festivalu od pátku 28. srpna do soboty 5. září

Hradecký letorost - sobota 29. 8. v Letním kině Širák

Letꞌs Busk! - pátek 28. 8. až neděle 30. 8. na Velkém náměstí

Scéna na Adalu - pondělí 31. 8. až sobota 5. 9., parkoviště před Adalbertinem

Balonové nebe - středa 2. 9. až sobota 5. 9., starty z různých míst v Hradci Králové s hlavním táborem na louce u Piletického potoka

Malé náměstí dětem - pátek 4. 9. a sobota 5. 9. na Malém náměstí

Rock for People: Back2School - pátek 4. 9. na Velkém náměstí

D’n’B Tancovačka - pátek 4. 9. na nádvoří Městské hudební síně

Eliška 801 - sobota 5. 9., na Velkém náměstí

Rytířský a historický program - sobota 5. 9. v Žižkových sadech

Historická krčma - sobota 5. 9. na nádvoří Městské hudební síně

Historická ulička - sobota 5. 9. u Kavčího plácku

Hradec sobě - sobota 5. 9. v Lodivadle na Kavčím plácku

Celý program je na webu Královských slavností.

Zatímco Márdi je hvězdou festivalové odnože Letꞌs Busk!, Michal Prokop patří k devíti interpretům Hradeckého letorostu, tedy přehlídky moderní akustické hudby na pódiu kina Širák.

Víkendový program začíná už brzo odpoledne. Zajistí jej výhradně Letꞌs Busk! s Letorosty a dohromady půjde o téměř 30 různých představení.

Maraton se rozjede v sobotu ve 13:00 souběžně v Širáku a na Velkém náměstí, kde vystoupí mladá kapela Reverie, respektive českobudějovické Trio Traktůrek.

Jednoznačnými programovými taháky jsou v sobotu od 19:20 koncert Věry Martinové a od 22:00 vystoupení zpěvačky a herečky Ivy Marešové se skupinou Razam, oba v letním kině.

Víkendový minifestival Letꞌs Busk! pokračuje v neděli od 15:30, kdy jazzový band Lazy Habits zahájí celodenní program na Velkém náměstí. Od 16:30 vystoupí písničkář a scenárista Xindl X.

Střídavě u katedrály sv. Ducha, na nádvoří radnice nebo před ní vystoupí devět interpretů a program uzavře až kolem půlnoci koncert herce a muzikanta Williama Valeriána s kapelou Nadnárodní Divadlo.

Koncerty na Adalu

Scénu na Adalu v pondělí v 19:00 otevře velmi populární a autentická balkánská dechovka SunCity Brass ze Szegedu.

Mimochodem Adal bude otevřený po šest večerů a kromě balkánských žesťů přivítá dalších 11 koncertů, například opět nezvykle sólově frontmana Vypsané fiXy Márdiho ve středu od 21:00 nebo známého karikaturistu a písničkáře Miroslava Kemela ve čtvrtek od 21:00.

Xindl X Trio zahraje příští pátek od 22:00, hronovští pop-pankáči Heebie Jeebies vystoupí na závěr v sobotu od 22:00.

Back2School s Rock for People

Za hlavní program slavností lze považovat pátek a sobotu 4. a 5. září. V pátek si dokonce Velké náměstí zarezervuje festival Rock for People s programem nazvaným Back2School s RFP.

Pořadatelé vybrali čtveřici interpretů, která kombinuje čerstvé žánrové fenomény, rádiové hity i vyprodané živé koncerty.

Nabídne příští pátek od 17:00 hradeckou kapelu Malone, pak Naty Hrychovou, rappera Renne Danga a Gufrau, tedy rapové trio, které má Cenu Anděl 2025 za Skladbu roku nazvanou Navždycky blázen.

Eliška dorazí další sobotu večer

Příští pátek vpodvečer ožije i Malé náměstí, které bude dva dny patřit především dětem. Připravená jsou vystoupení interaktivní maringotky Rozmarná pouť, divadlo Toy Machine i žonglérská show Švanda.

Středověk si na Královských slavnostech rezervuje sobotu 5. září a Žižkovy sady. Celodenní program načne už v 10:00 komentovaná módní přehlídka od středověku až do konce 19. století. Následují rytířský turnaj, šermířská představení, šlechtické tance z období gotiky i souboje v celoplátové zbroji.

V sobotu v 10:00 ale také na Velkém náměstí koncertují folkoví Kantoři, kteří si letos připomínají už 55 let na scéně. V 16:00 opět na náměstí vystoupí ženská skupina Vesna, jež má na svědomí eurovizní hit My Sister’s Crown, který se stal historicky druhou nejposlouchanější českou písní v zahraničí.

Přesně v 19:50 začíná slavnostní zvonění na zvon Augustin na Bílé věži a už o 10 minut později na Velké náměstí dorazí královna Eliška se svou družinou. Na programu je také tradiční Ceremoniál zvoníků ve 20:10, vyhlášení soutěže Hledáme Krále a Královny ve 20:20 i Piroterra, tedy ohňovo-akrobatická show od 20:45.

Slavnosti ukončí koncert akusticko-folkové kapely Ruari, která začíná hrát ve 23:00 v historické krčmě na nádvoří Městské hudební síně.

Balonové nebe

Po roce se vrátí i projekt Balonové nebe, díky kterému se loni nad Hradec Králové vzneslo 80 horkovzdušných balonů. Fiesta tu zůstane až do roku 2030 a tentokrát je od středy do soboty v plánu šest startů z Hradce a jeden z Josefova.

4. září 2025

Zúčastní se vzduchoplavci z Česka, Polska, Švédska i Nizozemska a vrcholem bude páteční noční hořáková show s hudebním doprovodem, která na louce u Piletického potoka začíná ve 21:30. Působivý bude i společný vzlet 51 přihlášených balonů v 18:00.

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