Lokomotiva se do Jaroměře nevrátí, o jiných exponátech se muzea dohadují

Dohoda platí, napětí trvá, rozuzlení je ve hvězdách. Tak se dají shrnout poslední dějství příběhu, který začal na jaře, kdy Národní technické muzeum v Praze (NTM) nechalo z Železničního muzea Výtopna v Jaroměři odvézt lokomotivu Ringhoffer z roku 1916.

Jediný exemplář svého druhu na světě přitom jaroměřští nadšenci v roce 1994 zachránili, opravili a zprovoznili. Od té doby patřila k chloubám expozice, avšak stále byla zápůjčkou z NTM.



Po odvozu stroje do depozitáře NTM v Chomutově se do věci vložil krajský hejtman Martin Červíček (ODS) a v květnu vyvolal jednání o možnosti návratu unikátu do Jaroměře. To však NTM odmítá a nabídlo zápůjčku jiných exemplářů.

„Podle dohody jaroměřské muzeum dořeší své majetkoprávní záležitosti a Národní technické muzeum připraví smluvní dokument, v němž by figurovala jak Výtopna Jaroměř, tak i kraj a jeho Muzeum východních Čech v Hradci Králové,“ píše se ve zprávě z jednání.

NTM zároveň Výtopně nabídlo pět strojů ze svých sbírek, podle ředitele Společnosti železniční výtopna Jaroměř Bohuslava Škody však jde o exponáty, které pro muzeum nemají hodnotu. Chce proto dále jednat o zápůjčce jiných.

„Máme v expozici dvě mašinky, červenou a modrou, a NTM nabídlo jednu zelenou. Jde tedy o stejný stroj. Potom šlo například o motorový vůz, který je dlouhý a nevešel by se k nám, nebo motorovou lokomotivu, kterých je po republice hodně. Samozřejmě je řada jiných exponátů, které bychom uvítali,“ řekl Bohuslav Škoda.

O Ringhoffera dál usilují

„Jde nám zejména o Ringhoffera, ale mají tam i lokomotivy, které u nás už dříve stály. Jde o lokomotivu 414.404, takzvanou Prachárnu, která dojezdila v Hradci Králové a původně jezdila z Chocně do Meziměstí, parní vůz Komarek, jenž jezdil mezi Dobruškou a Opočnem. Časem by se měla rovněž dokončit oprava lokomotivy Conrad Vorlauf. Samozřejmě se může stát, že se podaří přivézt třeba jen jeden nebo dva exponáty,“ naznačil Škoda.

Jakémukoli jednání musí předcházet řada opatření a podmínek, které bude muset jaroměřské muzeum splnit, aby vůbec mohlo být partnerem pro konkrétní jednání s NTM.

29. dubna 2021

„Potřebujeme například zlepšit zabezpečení, budeme se snažit koupit další část areálu a celý jej oplotit. Máme s Muzeem východních Čech vytvořit koncept, podle nějž by k zápůjčkám došlo. Smlouva by měla být uzavřena s krajem, který je zřizovatelem muzea. Letos už se to nestihne, takže to budeme směřovat na příští rok,“ podotkl Škoda.

Hradecké muzeum se snaží o smířlivost

Ke smíru a dohodě chce dopomoci ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

„Jako krajské muzeum jsme byli pověřeni, abychom plnili roli prostředníka mezi Výtopnou Jaroměř a Národním technickým muzeem. Situace teď nevypadá tak, že se obě strany ohledně lokomotivy Ringhoffer dokážou dohodnout. Vše však nasvědčuje tomu, že by se mohly dohodnout na zápůjčkách jiných exponátů. Záleží však, jakým způsobem si Výtopna vyřeší technické podmínky ve svém areálu, aby jí mohly být svěřeny exponáty ze sbírky NTM,“ vysvětlil Grulich.

Sám ředitel Grulich se snaží mírnit rozepře mezi vedením obou institucí: „Obě strany sporu mají svůj díl pravdy. Své oprávněné zájmy hájí NTM, ale rovněž zástupci Výtopny, kteří na lokomotivě Ringhoffer odpracovali obrovský kus práce a nyní očekávají vstřícnost.“

Solidní jednání nevidím, říká šéf NTM

Postoj ředitele NTM Karla Ksandra k celé situaci je kritický. Výhrady má k dosavadnímu výsledku jednání a opět zopakoval, že lokomotiva Ringhoffer se do Jaroměře nevrátí. Zmiňuje rovněž exekuci týkající se Výtopny.

„Žádost jsme zamítli ze dvou důvodů. Za prvé kvůli exekuci a za druhé kvůli uzavřené smlouvě, která nám ukládá vystavit lokomotivu Ringhoffer II. v Národním technickém muzeu. Na náš návrh na zápůjčku jiných pěti vozidel, kterou jsme muzeu v Jaroměři učinili na našem společném jednání 14. května, dosud nikdo nereagoval,“ sdělil Karel Ksandr.

A ještě přitvrdil: „Bohužel jednání vedení Železničního muzea v Jaroměři pokládám za neslušné a vzhledem ke způsobu komunikace není pro NTM solidním partnerem.“

S exekucí se už Jaroměřští vypořádali

„Exekuce už je stažena, celý problém je vyřešen. Je to dlouhý příběh sporu s naším sousedem (jedná se o chráněnou dílnu, o které více čtěte zde ). Máme pozemek, který je součástí Výtopny a on má uprostřed něj budovu. Když jsme tam postavili plot, zažaloval nás, přestože mu plot v příjezdu k budově nebránil. Nebylo to kvůli dluhu nebo umořování nějaké pohledávky, šlo o exekuci na výkon rozhodnutí soudu,“ vysvětlil situaci Škoda.

„Nakonec jsme se dohodli, že uzavřeme dohodu, ale v katastru nemovitostí exekuce stále zůstávala. Domluvili jsme se, že plot zůstane stát a on bude ke své nemovitosti jezdit přes bránu, od které má klíče. My tak chráníme náš majetek a on může jezdit ke své budově,“ řekl Bohuslav Škoda.

26. dubna 2021

Napětí mezi oběma institucemi je patrné už několik let. Jaroměřské muzeum již jeden exponát muselo NTM vrátit. S lokomotivou Conrad Vorlauf z roku 1873 se loučilo v roce 2017 a i tehdy to bylo pro členy spolku bolestné.

„Do smrti budeme tvrdit, že nejhorší zážitek v historii muzea bylo jednání NTM v Praze v souvislosti s opravou jeho lokomotivy Conrad Vorlauf, kterou jsme dostali na starost. Zajistili jsme tehdy organizaci a financování oprav, avšak po výměně ředitele technického muzea všechno skončilo. Bylo to pro nás lidsky nepochopitelné jednání. Formálně to bylo v pořádku, měli jsme smlouvu na dobu určitou, ale pokud by se tam nevyměnilo vedení, spolupráce by fungovala dál. Změnilo tehdy zcela přístup a všechno skončilo,“ vzpomínal před časem v MF DNES Bohuslav Škoda.