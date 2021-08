Festival Za poklady Broumovska zve na polský pár s kytarou a saxofonem

Festival Za poklady Broumovska, přehlídka s neopakovatelnou atmosférou v krajině bývalých Sudet, se přehoupl do druhé půli. Pokračuje v sobotu 14. srpna koncertem polského manželského páru The Six & Sax Duo. Velmi bohatý program chystají pořadatelé na závěr prázdnin.