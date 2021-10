Po volbách už strany hledají, kdo zabojuje o Hradec v roce 2022

Chaos a krize ve vedení Hradce trvá už téměř rok a půl, posledních deset měsíců se pokouší řídit město nefunkční menšinový slepenec ODS–ANO. Zároveň je zřejmé, že ani současná radniční koalice, ani opozice nemají vůli na poslední chvíli udělat jakýkoli pokus o stabilizaci.

Přestože Martina Dvořáka (STAN) do Sněmovny nedostalo ani skoro osm tisíc preferenčních hlasů, i tak si na oslavu porážky komunistů a nevítězství hnutí ANO zapálil doutník a potvrdil, že politické kampaně jsou kolotočem, který se točí a nezastavuje.

Bývalý velvyslanec v Kuvajtu jako jeden z prvních přiznal, že další metou jsou komunální volby, návrat do hradeckého zastupitelstva a dost možná ještě výš. A exprimátor Dvořák zdaleka není sám, kdo už nyní o hradeckých volbách 2022 přemýšlí.

„Komunální volby mě v příštím roce neminou a očekávání spíš ještě více narostla. Každopádně jsem připraven se v komunální politice angažovat, ale v jaké pozici i sestavě, to v tuto chvíli nedokážu říct. Dokážu si sám sebe představit v zastupitelstvu, případně v nějaké komisi nebo výboru. Když už budu v penzi a můžu se tomu věnovat, může to být určitým druhem potěšení a naplnění času,“ řekl Dvořák krátce po sečtení výsledků sněmovních voleb.

O další politické výzvě zatím nechce přemýšlet kroužkovací kometa krajských voleb – Matěj Ondřej Havel (TOP 09). Jak v sobotu večer řekl, prioritou je pro čtyřiatřicetiletého nového poslance a současně i ředitele gymnázia J. K. Tyla Sněmovna.

Ale jeho skoro 11 tisíc preferenčních hlasů by pro TOP 09 mělo být dostatečně silným argumentem, proč Havla nominovat i za rok.



Byl risk jít na radnici, zní z ODS

Ve stejném sněmovním týmu – tedy koalici SPOLU – si o jedno z předních míst na kandidátce KDU-ČSL jasně řekl ekonom na Univerzitě Hradec Králové Stanislav Klik, který dostal 4 836 preferenčních hlasů.

Restart politické dráhy se osm let po opuštění Sněmovny zdařil i Pavlu Staňkovi. A právě na šéfovi hradecké oblastní rady ODS bude záležet, jak občanští demokraté poskládají kandidátku a pokusí se nechat zapomenout na poslední rok a čtvrt krize na radnici, na níž se podílí.

„ODS to v Hradci opravdu nemá jednoduché, měla každopádně zvážit ono sestavení původní koalice, od toho se to celé odvíjí. Možná jsme šli do příliš velkého risku, který se teď úplně nevyplácí, přestože některé výstupy našich zástupců nejsou úplně špatné. Jen to možná neumí odprezentovat a odkomunikovat. Ty výsledky zkrátka musíme dokázat i prodat. Když vám nerozumí volič a kolikrát ani vlastní strana, je to špatné. Každopádně volby jsou už jen za rok, teď si trochu oddychneme od maratonu a začneme na tom ještě během podzimu pracovat,“ upozornil Staněk. Sám posbíral přes sedm tisíc preferenčních hlasů.

Dalším Hradečákem na kandidátce Spolu byl Lukáš Řádek a také on ze 16. místa dokázal přeskákat některé své kolegy.

Martin Dvořák, který do Sněmovny kandidoval za STAN, ještě o svých stranických barvách pro komunální volby nemá jasno.

Piráti by chtěli za rok v Hradci víc

Zato partnerští Piráti mohou příští rok vyslat do boje neokoukané sněmovní kandidáty Filipa Bureše a Václava Bartoše, doplněné o stávající opoziční zastupitele včetně Aleše Dohnala, jenž na své místo rezignoval v červnu, ale v pirátském volebním štábu v sobotu analyzoval výsledky.

„Naším cílem je být za rok lepší než minule, tedy získat přes deset procent a pět zastupitelů. V Hradci jsme byli silnější než v jiných částech kraje a doufám, že za námi je za ty čtyři roky vidět nějaký kus práce,“ řekl Dohnal.

„Voliči v Hradci vědí, že známe priority města a nenechali bychom ho pustnout jako ANO. A vědí i to, že se nechováme arogantně a jednáme s nimi otevřeně a že nás názor občanů zajímá, že na ně nekoukáme svrchu a neurážíme je, když projeví svůj názor třeba peticí,“ připomněl Dohnal známou petici proti uvažované silnici v lokalitě Plachta a požadavek vedení města, aby se signatáři omluvili.

Budou padat trestní oznámení?

Vzpomínané hnutí ANO do sněmovních voleb vyslalo tři Hradečáky a současně členy zastupitelstva i užšího vedení města. Zda staronový poslanec Jiří Mašek a náměstci primátora Pavel Marek a Monika Štayrová budou na radnici kandidovat i za rok, se rozhodne už velmi brzy.

„Už v nejbližších dnech nás budou zajímat plány našich zastupitelů, zda hodlají pokračovat, nebo naopak, protože sestavování silné kandidátky je jedním z nejdůležitějších úkolů. Já jsem na vážkách, zda pokračovat, zatím převažuje rozhodnutí, že ano, přestože děním v komunální politice jsem slušně řečeno rozladěn,“ řekl náměstek pro správu majetku města Pavel Marek.

Ten minulý týden čelil výzvě k rezignaci kvůli sdílenému příspěvku na Facebooku: „Pravděpodobně vstoupím do některých soudních sporů s některými zastupiteli, kteří, nebojím se to veřejně říct, o mně lžou. Rezignovat se určitě nechystám a o mém postu bude rozhodovat klub ANO, nikoli nějaký opoziční klub. Apel na rezignaci byl pouhými předvolebními hrátkami.“

Ještě před sněmovními volbami oznámil Robert Šlachta, že jeho Přísaha to bez ohledu na víkendové výsledky nevzdává a dalším cílem jsou právě komunální volby. Velkým povzbuzením mohou být preferenční hlasy pro hradeckého podnikatele Miroslava Behana, který z druhé pozice na kandidátce překonal i krajského lídra.

Důvod proč opět jít do komunálních voleb mají i krajská jednička Trikolory, Svobodných a Soukromníků Miroslav Havrda nebo sociální demokraté Jana Fröhlichová a někdejší hejtman Jiří Štěpán, který z posledního 20. místa nasbíral druhý nejvyšší počet kroužků po lídrovi Janu Birkem.

Protestní politici mají šanci, varuje Adamec

V Hradci Králové je však podle poslance a šéfa krajského sdružení ODS Ivana Adamce podhoubí i pro úplně nové protestní politiky, kteří by mohli ztrestat pasivitu při domluvě o případné funkční vládě.

„Je to varování. Všichni se můžeme divit, kdyby vzniklo například uskupení Hradec krásnější, které bude válcovat. Známe i případy, kde se to stalo. Může dojít k účtování a varování platí pro koalici, ale i opozici. Když bude takhle nepřístupná a nebude se chtít domluvit na řešení do komunálních voleb, bude to znamenat možnost přemazání politické mapy v Hradci Králové. Pro Hradečáky to bude příležitost rozhodnout se úplně jinak, než by si všichni v zastupitelstvu přáli,“ nastínil možný scénář Ivan Adamec.