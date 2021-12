Do Krkonoš míří přímé vlaky. Nové vozy zatím v hradeckém kraji nebudou

Pravidelné přímé spojení se zlepší i na Broumovsko, a to díky spojení vlaků jedoucích do Svobody nad Úpou a Broumova mezi Hradcem Králové a Starkočí do jedné soupravy.

Pokud cestující v Hradci Králové nastoupí do předních dvou vozů, budou ze Starkoče pokračovat na Trutnov a Krkonoše, zatímco zadní dva vagony železničáři ve Starkoči odpojí a přesměrují na Náchod a Broumov. Obdobně se budou soupravy spojovat při jízdě do krajské metropole.

Přímé vlaky pojedou každé dvě hodiny, v mezilehlých hodinách zůstává přestup ve Starkoči. Na Broumovsko se vracejí nízkopodlažní Regionovy, které obslouží právě přestupní spoje. Sice mají horší jízdní vlastnosti, avšak nabídnou nízkopodlažní vozy, které nyní cestující postrádají.

Zavedení přímého vlaku až do Svobody nad Úpou znamená zkrácení jízdní doby na 91 minut. V Trutnově totiž odpadne dlouhé čekání, vlak tam bude stát jen dvě minuty.

Ocení to především turisté, kteří budou navazujícími autobusy směřovat do horských středisek v Krkonoších.

„Náhrada části osobních vlaků na trati Trutnov – Svoboda nad Úpou spěšnými vlaky vychází z výsledků dlouhodobých přepravních průzkumů. Osobní vlaky na této trati bohužel nejsou příliš využívány, neboť místní obsluhu lépe zajišťují autobusy s vícero zastávkami v jednotlivých sídlech,“ vysvětluje změnu krajský web DopravaKHK.

I přes zrychlení však pomyslný závod na cestě do hor vyhrávají autobusy. Přímá autobusová linka z Hradce Králové do Svobody nad Úpou jede 77 minut a navíc pokračuje až do Janských Lázní či do Pece pod Sněžkou. Způsobuje to zaostalost železnice i postarší vozový park Českých drah.

Cestování se zrychlí také na trati z Jičína do Nymburka. Díky výhybně Bartoušov odpadne čekání v Kopidlně a jízda vlaků se zkrátí až o 23 minut.

Nové vozy za dva roky

Přestože kraj nové podmínky na železnici vysoutěžil, dominantním dopravcem dál zůstávají státní dráhy, které navíc právě na krkonošské trati nahradily soukromníka. GW Train Regio bude zajišťovat už jen spojení mezi Trutnovem, Královcem a Sedzislawí a sezónní turistické vlaky z Wroclawi do Adršpachu.

S novými smlouvami sice kraj dostává do rukou lepší nástroje na ovlivňování provozu na železnici, pro cestující se toho však nyní příliš nemění. Viditelná změna má přijít za dva roky, kdy do kraje dorazí nové motorové jednotky od polského výrobce Pesa, které naváží na dříve dodané vozy RegioShark.

Dvoučlánkové soupravy mají jezdit na tratích z Hradec Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a z Trutnova přes Starou Paku a Chlumec nad Cidlinou do Kolína. Současně dorazí také sedm elektrických jednotek, které mají být nasazeny mezi Chlumcem nad Cidlinou, Hradcem Králové, Týništěm nad Orlicí a Chocní.

V roce 2023 má dorazit dalších 10 motorových jednotek pro trasu z Hradce Králové do Rokytnice v Orlických horách a za pět let i sedm jednotek na tratě z Chocně do Náchoda a z Broumova do Starkoče. Rozklepané Regionovy tak nejspíš budou na Broumovsku jezdit ještě pět let.

„Je chyba, že se výběrové řízení začalo intenzivně připravovat až poslední rok a půl. Takto komplikované a odborné dokumenty je nutné řešit s dostatečným předstihem. Bohužel si tak budeme muset na nová železniční vozidla zbytečně počkat. Mohli jsme je mít možná o rok nebo dva dříve,“ kritizuje hektické dojednávání nových smluv zastupitel Náchoda a člen dopravního výboru kraje Jiří Prokop (ANO).

Dopravní odborníci dlouhodobě uvádějí, že na vstup nových dopravců jsou potřeba alespoň dva roky příprav. I proto z jednání postupně odpadli téměř všichni soukromí dopravci. Kraj nakonec smlouvy uzavřel pouhé tři měsíce před začátkem platnosti. Hejtmanství však odmítá, že by to bylo pozdě.

„S novou smlouvou budou nasazeny čtyři desítky nových nízkopodlažních vlaků. Omlazením tak projde až 70 procent všech vlaků nasazených v Královéhradeckém kraji,“ uvedl dříve hejtman Martin Červíček (ODS).

Autobusem na Šerlich

Novinky nastaly od neděle také v autobusové dopravě. Z Náchoda pojede nový polední spoj přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové, posouvá se večerní linka z Jičína do Kopidlna a autobusy ze západní části hradeckého okresu bude nově zastavovat také před hlavním nádražím v Hradci Králové.

Naopak se ruší některé málo využívané spoje na lince 351 z Náchoda do Radvanic, autobus z Jaroměře do Náchoda s odjezdem v 15.30, část víkendových spojů mezi Jičínem a Novou Pakou nebo poslední spoje na trase Hostinné - Mostek.

Důležitou novinkou v Orlických horách je zavedení víkendové kyvadlové dopravy z Deštného na Šerlich a do Orlického Záhoří, některé spoje jedou až do Rokytnice v Orlických horách. O klasickou kyvadlovou dopravu však nejde, část autobusů vyjíždí už z podhůří nebo z Náchoda. Změna koncepce dopravy mezi Deštným a Rokytnicí se promítne i do pracovních dnů.

„Orlické hory během zimní sezony dlouhodobě trápí problémy s parkováním na Šerlichu. Proto posilujeme víkendovou dopravu. Až do 5. března autobusy pojedou až do podvečerních hodin zhruba po půlhodině,“ říká Martin Červíček.