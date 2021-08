Proříznutá trampolína, mour na pískovišti. Vandal ničí dětská hřiště

Obyvatelé si všimli poničeného hřiště za bytovým domem v Nerudově ulici už v sobotu a přivolali policii.

„Na jiném hřišti se nedávno objevila proříznutá trampolína, ale tehdy jsme si říkali, že to může být náhoda, nebo únava materiálu. Pak během čtrnácti dnů jsme našli na hřišti v Nerudově ulici proříznutou trampolínu, proříznuté byly i posilovací pásy na tamním workoutovém hřišti. K tomu někdo vyškrábal vulgární symboly na kovové posilovací stojany. To už nám došla trpělivost. Trestní oznámení jsem podala už asi před měsícem,“ popisuje starostka Zuzana Jungwirthová (Pro město).



Poslední případ, kdy někdo na hřiště rozsypal mour, policie k tomuto trestnímu oznámení připojila. Celkovou škodu radnice vyčíslila na 60 tisíc korun.



„Hlava mi to nebere, tohle není klukovina, když si někdo doveze kbelík mouru. Nemám na nikoho podezření, ale je to cílené. Někomu tohle hřiště vadí, ale přece nechceme odstěhovat děti za město. Já jsem na tomto hřišti také vyrůstala, je tam přes padesát let, možná už někomu ze starších obyvatel schází trpělivost, jakou měli, když měli mladší děti,“ poznamenává starostka.

Na jejím facebookovém profilu se místní klonili k tomu, že to udělal někdo hodně sobecký.

„Řekla bych, že staří lidé si dovedou věcí vážit, ale mladým dneska je všechno úplně jedno. Nejhorší jsou mladí puberťáci, kteří se předvádí. Nic jim není svaté. Určitě by to chtělo dát všude kamery. Možná že se pak budeme divit, kdo to dělá,“ napsala obyvatelka Marie Hálová.

Všude dejte kamery, žádají někteří

„My tam s prckem raději už ani nechodíme, to, co tam předvádí puberťáci, je strašný. Několikrát volaná policie s tím stejně nic nezmůže,“ svěřila se se svou zkušeností Eva Hartmanová.



„To je neustále něco... Nedávno jsem posílal e-mail na město, kde jsem zasílal fotografie z workout hřiště na stejném místě, jako je toto dětské hřiště. Jsou tam do konstrukce vyryté vulgární výrazy a obrazce... Toto je hnusný vandalismus a doufám, že viníky najdou a patřičně potrestají, aby to bylo jako odstrašující příklad pro ostatní, kdo by měli podobný nápad,“ uvedl Michal Demuth.

Město se stará celkem o dvanáct hřišť, jenže s vandalským chováním se potýká na více místech.



Takzvaný Američák v Nerudově ulici ve vnitrobloku mezi bytovými a panelovými domy vybudovali v nadšení po revoluci Američané, avšak hřiště kvůli chabé péči zchátralo. Radnice tam loni vystavěla nové dětské hřiště i venkovní posilovnu.

U jednoho hřiště byla kamera, ale s malým rozlišením. Teď vedení města plánuje, že by kameru na Američáku osadilo. Bude to však stát 100 tisíc korun, v září chtějí investici prosadit do příštího rozpočtu.



„Jsem z toho hrozně smutná, bere to sílu něco dál rozvíjet. S místostarostkou jsme o tom právě mluvily, odradit se nenecháme,“ říká Zuzana Jungwirthová.



Radnice už v červnu ve zpravodaji upozornila, že na dětská hřiště více dohlédnou strážníci. Potíže byly hlavně s partami teenagerů. Vedoucí odboru investic a správy majetku města Jana Horáková tehdy vyzvala rodiče, ať si na děti víc dohlédnou.