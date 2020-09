Domov seniorů v Úpici jen těžko shání zaměstnance za lidi v karanténě

V domově seniorů už kvůli koronaviru odpadlo 17 pečovatelek a zdravotních sester z celkem padesáti. Počet pozitivních klientů a zaměstnanců se ve čtvrtek vyšplhal na 45.



V Beránku pobývá 72 lidí s různým typem demence. Sociální pracovníky a sestry postupně vyřazují z práce pozitivní testy. Nakažené čeká desetidenní karanténa a opětovné testování. Domov se snaží sehnat náhradu všude, kde to jen jde, aby situace nedošla do fáze, že se o klienty nebude mít kdo starat.

„Průběžně se testuje a my nevíme, koho covid vyřadí z práce. Proto sháníme další pracovníky, abychom jich měli dostatek, třeba i do zásoby. Zatím se to bohužel moc nedaří,“ přiznává ředitel Beránku Jan Štefka.

Nasazení pečovatelek a zdravotních sester, které v domově seniorů zbyly, je podle něj vysoké, některé v budově na úpickém náměstí dokonce přespávají. „Snaží se zajistit chod zařízení, nicméně po nějakém čase jim síly dojdou. Je potřeba je nechat vystřídat a odpočinout,“ upozorňuje.

Domov oslovil několik organizací včetně Červeného kříže, armády nebo olomouckého arcibiskupství. Ve čtvrtek se na facebookovém profilu hradecké lékařské fakulty objevila výzva mířená na studenty.

Na výpomoc zatím dorazilo pět pracovníků, které do Úpice zapůjčil Královéhradecký kraj ze sociálních zařízení v Lamperticích, Hajnici a Tmavém Dole. Dva nové zaměstnance si Beránek zajistil sám. O vyslání vlastních pracovníků rozhodla v týdnu bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje.

Hejtmanství domovu také věnovalo ochranné pomůcky: čtyři tisíce rukavic, 400 ochranných obleků a 250 kusů respirátorů. Podle ředitele je průběh nemoci u většiny seniorů velmi mírný, o všechny klienty je v tuto chvíli postaráno.



„Projevy nemoci jsou u pacientů velmi lehké nebo téměř žádné. Klienty nenecháváme na holičkách, staráme se o ně v zúženém režimu. Zajišťujeme jim základní péči, ale musejí být celou dobu na pokoji, což je pro ně největší problém. Žádné terapeutické činnosti se nemohou konat,“ poznamenává Štefka.

Celý domov je v karanténě, do odvolání platí zákaz návštěv, příjmu i přesunu klientů. Podle hygieniků zdrojem nákazy v Úpici pravděpodobně byla návštěva dvou muzikoterapeutů v Beránku na konci srpna. Jeden klient zařízení s covidem v úterý v nemocnici zemřel.

Šest tříd je v karanténě

Ke konci pracovního týdne testy v Úpici prokázaly covid-19 u více než padesáti lidí. Nákaza se rozšířila i mezi rodinné příslušníky pracovníků Beránku i děti chodící do školy. V karanténě je šest tříd na základních školách Bratří Čapků a Lány. Podle starosty Petra Hrona (nestraník, Žít v Úpici) na ZŠ Bratří Čapků se nakazilo devět žáků 9. třídy a jedna učitelka.

„Průběh nemoci u dětí je velmi mírný, pouze jedno mělo jeden den teplotu. V karanténě je na této škole pět tříd, kde učil nakažený pedagog,“ potvrdil starosta v pátek MF DNES. Přestože je město zřizovatelem základní školy, o jejím případném uzavření může rozhodnout pouze hygiena.

Radnice obyvatele vyzvala, aby zvážili pořádání a účast na hromadných akcích ve městě. Kvůli šířící se nákaze odložila taneční kurz pro mládež konaný v městském sále.

„Kurz jsme po dohodě s lektorkou posunuli, protože na něj jezdí i děti z okolních vesnic. V městském muzeu jsme zrušili páteční vernisáž nové výstavy, jinak moc akcí v Úpici v těchto dnech není,“ říká Petr Hron.

Na doporučení města organizátoři zrušili chystanou chovatelskou výstavu. Jednání zastupitelstva se však podle starosty na konci září musí uskutečnit.

Podle údajů krajské hygienické stanice k pondělku 14. září dopoledne bylo v celém kraji aktuálně nakažených 368 osob, nejvíce na Trutnovsku (133), nejméně v okrese Jičín a Rychnov nad Kněžnou (28).