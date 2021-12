Hradec koupí od státu nemocniční ubytovnu. Plánuje třeba startovací byty

Kupci se o starý panelák v ulici Jana Masaryka zajímají už od podzimu 2017. Od té doby radnice o budově jedná a po několika zvratech se jí snad už podaří ubytovnu získat.

Nebude to zadarmo, ale hrozba ubytovny zahraničních pracantů se všemi problémy, které podobná zařízení produkují, byla až nečekaně blízko.

„Když jsme se dozvěděli, že prodávající má již nabídky na odkup, zjistili jsme, kdo zájem projevil. Byly to převážně významné podnikatelské subjekty, které potřebují ubytovací kapacity pro potenciálně problematické lidi. Proto jsme se snažili jednat velmi rychle,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Osmipatrový panelák je už roky opuštěný. Fakultní nemocnice pro něj nemá užití, a proto se v roce 2017 začal hledat kupec.

Město doplatí 15 milionů

„Jsme provozováni státem a nesmíme s nepotřebnými objekty nakládat, jak chceme, ale musíme je převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),“ vysvětlil ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička.

Začalo zdlouhavé vyjednávání po ose Hradec Králové – fakultní nemocnice – ministerstvo zdravotnictví – ÚZSVM, ze kterého až nedávno vzešel výsledek.

Prvním nástřelem, na který spoléhalo především město, byla bezdoplatková směna s nemocnicí, tedy zisk paneláku za dva roky staré parkoviště u špitálu a další pozemky v sousedství.

Ještě nedávno to však vypadalo na krach dohod, protože ministerstvo zdravotnictví údajně po Hradci požadovalo doplatit odhadní cenu 64 milionů korun bez DPH. Až teď – po velmi složitých rokováních – je na stole konečná dohoda: rada města kývla na pozemkovou směnu plus doplatek 15 milionů korun.

K nákupu by přidali i směnu pozemků

„Velmi dlouhou dobu jsme čekali na vyjádření různých ministerstev. Protože se bohužel nepodařilo vyjednat tak nízkou cenu, kterou jsme si původně představovali, vznikla nová dohoda i cena,“ podotkl náměstek primátora Marek.

„Protože všechny tři strany mají zájem směnu dokončit, hledali jsme možnosti, jak ji uhradit, aniž bychom zatížili rozpočet města, protože finance v současné době nemůžeme uvolnit. Došlo tedy k dohodě s odborem hlavního architekta i odborem majetku, našli jsme dva až tři volné pozemky, o které fakultní nemocnice měla zájem, a zařadili je do směny. Tím cena klesla a jsme relativně schopni ji akceptovat. Původně jsme chtěli, aby to bylo zcela bez doplatku, ale to se bohužel nepodařilo,“ konstatoval Marek.

Podle Marka je to nákup pro budoucí vedení města: „Pro náš rozpočet je to relativně snesitelné, ale nesmíme zapomínat, že budova je ve stavu, který bude vyžadovat investice. Město se může rozhodnout, jestli ji prodá, nebo zrekonstruuje. I při případném prodeji však může stanovit omezující podmínky a eliminovat vznik ubytovny.“

Možností jsou sociální i startovací byty

Město by obchodem s nemocnicí získalo dům, kde je více než sto bytů se společnými kuchyňkami i sociálním zařízením. Nápadů, co tu udělat, se objevilo víc. Zastupitelé se prozatím soustředí na dva – sociální, či startovací byty.

„Je to možnost získat ubytování pro sociálně slabé, například pro matky s dětmi, které si rozhodně zaslouží slušný standard bydlení, a tedy nikoli pro nepřizpůsobivé. Mohly by tam být i startovací byty. Druhý důvod, proč o ubytovnu usilujeme, je, aby nebyla zneužita k podnikání s chudobou anebo nesloužila pro několik stovek lidí, kteří by se tam střídali na postelích,“ upozornil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

O startovací byty je sice v Hradci Králové obrovský zájem, v bývalém nemocničním paneláku však být údajně nemohou kvůli předpisům o dostatečném počtu parkovacích míst. Podle interních pravidel města by takové byty musely splnit koeficient 1,6 parkovacího místa na byt, což je mimo možnosti této atraktivní lokality.

Byty už vznikly v jiné budově špitálu, která skončila v dražbě před třemi lety. Podobná osmipatrová budova v Hradecké ulici se v roce 2018 prodala za 44 milionů korun. Dražby se zúčastnilo pět zájemců a nejnižší podání znělo 30,5 milionu korun.

O budovu v ulici Jana Masaryka údajně mělo zájem až deset subjektů, některé z nich se podle zjištění města měly o panelák ucházet kvůli možnosti zřídit tu dělnickou ubytovnu.

Zkušenost Svobodných Dvorů

S tímto typem nocleháren mají čerstvou zkušenost například obyvatelé Svobodných Dvorů.

Nejproblematičtější ubytovna sice byla v srpnu vyklizena, avšak radnice nedávno odmítla požadavek místních na stavební uzávěru na ubytovací zařízení v celé městské části.

Spolek Svobodné Dvory, který se opírá o petici s 1 165 podpisy, oznámil, že proti rozhodnutí města se bude právně bránit.